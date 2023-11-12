梁朝偉劉嘉玲30年前受訪片段曝光　網民驚訝性格互換：社恐會傳染

梁朝偉在大銀幕上形象百變，能駕馭任何類型的角色，但私底下的他性格內向，經常被指有「社交恐懼症」，不過近日網民回帶30年前他跟太太劉嘉玲一同上台灣節目受訪，驚見表現得極度開朗活潑的偉仔，反觀嘉玲卻變得「社恐」起來，期間兩人大談理想對象條件，究竟偉仔說了什麼令嘉玲反應如此微妙呢？

30年前梁朝偉上節目表現異常開朗活潑，反觀劉嘉玲卻靦腆得似有「社恐」。（影片截圖）

1993年梁朝偉到台灣推出唱片《一天一點愛戀》，同名主打歌與《你是如此的難以忘記》唱到街知巷問，當年他跟劉嘉玲竟一同現身綜藝節目《龍兄虎弟》宣傳，而更難得的是偉仔全程表現得相當活潑開朗，仲會「搞爛Gag」製造氣氛，反觀嘉玲卻顯得尷尬害羞，難怪網民認為當年兩人性格互換，互相「社恐」傳染。

期間主持人張飛問到擇偶條件，嘉玲表示對老公及情人的要求不同，前者要有安全感、疼愛她的家人，而情人就最緊要靚仔、浪漫及懂得氹她開心，身旁的偉仔聽罷就說：「為什麼她剛剛講的（條件），我都好像沒有」，而他心目中理想另一半的條件為：「會做菜、會打掃、會做牛做馬」，又說自己有一點大男人主義，不希望女朋友比他強勢，此時嘉玲的表情變化相當微妙。

偉仔說最怕女強人。（影片截圖）

嘉玲的表情相當微妙。（影片截圖）

相隔30年，偉仔的演藝事實依然如日中天，而嘉玲而變成他的最強賢內助，網民指偉仔「打臉」自己，所說的另一半條件似乎都沒有實現，但亦有人認為以前的偉仔會扮開朗製造節目效果，現在反而能夠做自己，隨時「社恐」發作都不用隱藏。

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