爆裂點｜陳偉霆現身獲大批粉絲追捧　張家輝自爆拍跳樓戲拗柴

林超賢執導新片《爆裂點》將於12月8日在香港上映，今日（20日）他與一眾演員現身為電影造勢及接受媒體訪問，兩大男主角張家輝與陳偉霆（William）、梁洛施（Isabella）、周秀娜、譚俊彥、楊天宇、許恩怡及朱鑑然等都有出席。

家輝笑言林導「陰性取向」，次次都臨場加插「男男」感情戲，今次跟William只是情同父子。（陳順禎攝）

William難得在香港過生日，他透露會跟家人慶祝。（陳順禎攝）

張家輝受訪時透露拍攝一幕隧道口跳樓戲時拗柴受傷：「第一Take落地時好完美，但導演問可唔可以嚟多一Take，我話好，再跳落去就拗柴」。他表示林導多年未拍港式動作片，再拍拿手好謝猶如「盡情食返餐」：「啲動作戲『地啲』（地道），唔係軍事化，多槍戰同肉搏」，其中一幕在和合石跟譚俊彥打足三日，夏天高溫之下對方拍到中暑嘔吐，另外到馬來西亞的山洞拍外景也是打餐懵：「打足一個星期，打到人唔似人，環境好惡劣」，家輝笑言譚俊彥夠「敬老」，請纓負責較高難度及危險的動作。

大批粉絲到中環碼頭等候William現身，現場相當擠擁。（陳順禎攝）

多年沒有拍港產片的William，今日現身中環碼頭時吸引大批粉絲到場，現場擠得水洩不通，明日迎來38歲生日的他，透露會跟同月同日生的媽媽、阿嫂及阿姨一起切蛋糕過生日。對於被家輝大讚工作認真及充滿熱誠，William謙虛地說眼見對方工作十分搏命，自己亦不能怠慢要跟得上。