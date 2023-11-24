《浪人47》導演挪用Netflix預算炒股輸清　狂買名車結局竟神反轉

世事真係無奇不一！2018年是串流平台發展經歷了一大高峰，有一名叫做「Carl Erik Rinsch」的導演（或製作人），一位拍了由奇洛李維斯主演的電影《47 Ronin》的導演，成功與Amazon平台達成一個8位數字美元的合作，不過Netflix平台在中途介入了。當時的公司的話事人親自打電話給Rinsch，並以數百萬美元從Amazon手中贏得這項合作，不過Netflix方面很快就開始後悔了...



Carl Erik Rinsch與Netflix發生糾紛。（網上圖片）

根據《New York Times》報道，Netflix方面由始至終都沒有收到過任何成品，或者任何一集。根據劇中演員和一些工作人員所言，導演Rinsch在簽署合約後行為就變得不太穩定。而根據一份導演Rinsch與妻子離婚的文件，當中Rinsch曾提及自己發現了COVID-19的傳播秘密，以及他可預測到閃電會擊中哪裡。同時，他亦將製作費用，投資（或者直接說是「賭博」更為合適）在股票市場和加密貨幣上。同時，導演Rinsch也花了數百萬美買Rolls-Royces，名貴家俬和名師設計服飾。

然後，Rinsch與Netflix之間就進入了司法程序，Rinsch表示Netflix違反合同並欠他至少1,400萬美元賠償金，而Netflix則否認。

Carl Erik Rinsch曾執導由奇洛李維斯主演的電影《47 Ronin》。（網上圖片）

根據知情人士透露，導演Rinsch利用起初利用自己的資金聘請了不少歐洲演員拍攝，因為行程安排緊迫，他更要24小時趕工拍攝，後來女主角又因為一場雪地中裸腿拍攝而體溫過低需要送院。最後導演Rinsch憑關係獲得了億萬富翁企業家 Dan Friedkin的公司30West資助。最後，在趕工之下，導演Rinsch剪輯 6集4至10分鐘不等的短片，再向大型串流媒體公司推銷，才吸引了Amazon、Netflix等公司的興趣。

Carl Erik Rinsch靠炒賣加密貨幣翻身？（網上圖片）

事件的最後，Netflix停止了資助導演Rinsch，而導演Rinsch在股票市場的「投資」也嚴重虧損。不過，他在當年用了400萬美元購買加密貨幣「狗狗幣」，卻意外獲得回報大漲至2700萬美元。他又用了這筆意外之財買了5架Rolls-Royces，一架法拉利及一隻價值38萬美元的江詩丹頓名錶。