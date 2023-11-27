不日成婚2︱衞詩雅笑陳家樂床戲「熟練」掀被冚　驚呼：我會走光

香港都市愛情喜劇《不日成婚2》即將上映，今日（27日）電影舉行首映禮，由英皇集團主席楊受成博士攜同導演陳茂賢、主演陳家樂、衞詩雅、金燕玲、談善言、朱栢康、楊偲泳及岑珈其等一同出席，為電影造勢！首映活動上，陳家樂被戲中兩位兄弟玩到團團轉，朱栢康與岑珈其先笑稱家樂與他們水平不一樣，屬於歌手兼演員的「天花板」、他們三人的兄弟情「完全由陳家樂演出來」，又與談善言、楊偲泳一同笑稱他為「樂哥」，令陳家樂難以應對又面紅耳熱！

《不日成婚2》男女主角陳家樂、衞詩雅一同亮相，二人在電影裡飾演步入婚姻的情侶。（陳順禎 攝）

英皇集團主席楊受成博士攜同《不日成婚2》一眾主演陳家樂、衞詩雅、金燕玲、談善言、朱栢康、楊偲泳與岑珈其等，一同出席首映。（陳順禎 攝）

陳家樂與朱栢康、岑珈其一同演唱《不日成婚2》的男子組主題曲，朱栢康整蠱親吻陳家樂時、誰知家樂下一秒真的親下去！（陳順禎 攝）

《不日成婚2》男女主角陳家樂與衞詩雅（Michelle）於首映禮上接受訪問時，陳家樂笑指經常被朱栢康與岑珈其欺負，連Michelle也會聯手。衞詩雅笑指：「我冇欺凌過佢喎！」陳家樂繼續笑指：「佢哋真係衰嘅！成日連成一線嚟蝦我，因為知道我冇隊友！」衞詩雅則笑著回應：「你真係要檢討下，係咪你太靚仔、唱歌又好聽、又高大！我真係諗唔到究竟有啲咩大家會妒忌你！」

陳家樂於《不日成婚2》首映上接受訪問時，笑指被朱栢康與岑珈其欺負，衞詩雅笑言家樂「太靚仔、唱歌又好聽、又高大」找不到大家妒忌他的理由。（陳順禎 攝）

陳家樂作為球隊曼聯的忠實球迷，卻於《不日成婚2》裡慘被「犠牲色相」，穿上對家利物浦的球衣，陳家樂笑指拍攝時：「好大挑戰！我都好大爭扎！但我同自己講我係一個演員、我要接受導演任何嘅安排同指示，所以著（波衫）嗰個唔係陳家樂、係阿佳嚟！」他更表示：「本來就咁著係還好嘅，但係導演衰格到冇人有，佢要我反轉件波衫嚟著，將冠軍次數個數字現出嚟，證明佢有幾唔鍾意我同曼聯！」身邊的衞詩雅表示起初大感不解：「其實我唔明！」但近日卻有所發現：「直到我去謝票，我先發覺（曼聯球迷）係宗教一樣！」

陳家樂作為曼聯球迷，卻於電影裡「犧牲色相」，穿上利物甫的波衫。（《不日成婚2》電影劇照）

陳家樂與衞詩雅於《不日成婚2》飾演邁入婚姻的一對，在戲中亦上演一幕親熱戲份，衞詩雅表示床戲拍攝相當驚險：「我好驚，因為佢著晒衫唔驚，但係場戲我剩係冚住張被，入面嘅打底都係緊身嘅，唔可以掀開張被。」衞詩雅續指：「我已經同佢講『一陣點玩都得，就係唔可以掀開張被！現場好多人！』佢係熟練到一下就（掀被），我會走光㗎！」

衞詩雅表示與陳家樂拍攝床戲時非常驚，因為拍走光，但陳家樂卻熟練地上床「掀被」。（陳順禎 攝）

陳家樂笑言當他們拍完床戲，便被工作人員猜測二人是否曾經或現在正在交往，衞詩雅笑言：「工作人員話我哋係唔係一齊過，冇理由（拍攝期間）呢啲位掂得喎！肆無忌憚喎！」陳家樂對衞詩雅的形容嚇到：「喂！小心啲講啊！」衞詩雅笑着解釋：「因為太friend，friend到我唔當佢係男人！」至於二人的床戲尺度有多大，要留待觀眾入場收看！至於陳家樂新婚太太連詩雅會否介意在銀幕看到二人的親熱戲份，陳家樂便表示：「係佢（衞詩雅）的話會唔介意囉！我諗！佢都認識Michelle一段時間，好信任佢！」

陳家樂表示太太連詩雅應該不介意自己與衞詩雅拍攝床戲。（陳順禎 攝）

在《不日成婚2》與陳家樂飾演母子的金燕玲，亦於首映禮上接受訪問，提到拍攝完畢至今家樂亦步入婚姻，金燕玲似戲中母親一樣祝福：「我覺得最緊要互相錫大家啦！包容耐心！」

金燕玲與陳家樂於《不日成婚2》飾演母子，當時家樂尚未結婚，燕玲姐於首映接受訪問時亦像母親一樣祝福家樂。（陳順禎 攝）

至於與家樂及衞詩雅兩位新生代演員合作，金燕玲直言二人非常努力，又表示：「我係比較著重感覺嘅人，要去到現場先知道應該點撞出火花。我覺得我同佢哋嘅感覺好好，我唔知有冇嚇親佢哋啦！」金燕玲在抗擊病魔後首次有主演作品上映，她亦透露接下來要到北京宣傳早前拍攝的一部內地劇集，希望在《不日成婚2》後能透過更多作品與觀眾見面。