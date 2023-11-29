金馬獎2023︱李安兩度激讚林品彤為天才　「年紀小演技好是天才」

台北「第60屆金馬獎頒獎典禮」已於日前完滿舉行，本屆「最佳女主角」獎亦由年僅12歲的女演員林品彤奪得，成為金馬史上最年輕影后。在林品彤得獎後，她與電影《小曉》的團隊陳意涵、劉俊謙等到後台接受台灣媒體訪問，分享得獎後的喜悅。期間，金馬獎評審團主席李安竟與執委會主席李屏賓突襲訪問，並語重心長地教導林品彤，顯然對她未來的演藝路途發展非常關心。

林品彤於「第60屆金馬獎」榮獲「最佳女主角」獎，成為金馬史上最年輕影后。（視覺中國）

李安於林品彤在後台接受訪問期間，與李屏賓突然加入！（視覺中國）

李安甫一加入訪問便對《小曉》演員及幕後團隊祝賀：「很為你們高興！」當記者問到在戲中飾演母親的陳意涵失落最佳女配角的原因時，李安表示：「她的討論了兩三輪。」但旋即轉頭望向林品彤，直言：「她倒是第一輪就（決定了）。」對於林品彤於《小曉》裡的演出，李安在訪問中兩次稱她為天才：「天才！現在不能誇獎她太多了！還有很多要成長。」

林品彤憑《小曉》成為金馬影后，李安大讚評審團於首輪便決定由她得獎。（金馬獎直播截圖）

正當林品彤還處於得獎的喜悅中，李安被問到會否找她拍戲的答案，竟令小影后頓時收起了笑容。李安回應時認真地表示：「我希望她少拍一點，多受一點教育！慢慢培養。我真的很怕她……知不知道那個典故，甘羅12歲拜相？我覺得演技倒不需要太早磨練，就是人生的經驗，她的正常成長要……唉！我不要倚老賣老喇！」以自嘲的玩笑打圓場。

李安希望林品彤拍少一點戲，多受教育的一番話，令林品彤當場收起笑容。（金馬獎Facebook圖片）

對於林品彤的表現，李安繼續盛讚：「常常一個女主角男主角，就一樣東西演得很好。可是她的面相很多，她年紀這麼小、演技就這麼好，都好像沒有露餡，就是天才吧！」但李安亦一貫語重心長地續指：「高興三天、然後該過的生活就過好，不要太早演戲，演戲是很長的事情！」林品彤聽到李安導演的讚譽與教導後，亦乖巧地回應：「謝謝導演！」

李安兩度以「天才」形容金馬小影后林品彤，非常看好她未來的演藝道路。（視覺中國）

至於林品彤未來將如何突破自己，她在回應記者提時謹記李安導演的訓誨，表示：「我覺得就以課業為主啦！」她亦表示自己對演戲的興趣非常濃厚：「我覺得當然還是會繼續演戲，因為我真的很喜歡演戲這件事情，可是我覺得要好好念書吧！」