爆裂點︱安排梁洛施狂摑張家輝　林超賢︰佢有被虐狂我慣咗虐待佢

香港動作電影《爆裂點》今日（28日）舉行首映禮，電影出品人于冬先生、楊受城博士攜同監製兼總導演林超賢、執行導演唐唯瀚、主演張家輝、陳偉霆、譚俊彥、梁洛施及周秀娜等演員一同出席，陣容非常鼎盛難得！張家輝繼金像封帝作品《激戰》後事隔九年再次與林超賢合作，二人多次表示機會難得，默契亦絲毫未變。



香港動作電影《爆裂點》今日舉行首映禮，監製兼總導演林超賢攜同張家輝、陳偉霆、譚俊彥、梁洛施、周秀娜等一眾主演出席。（陳順禎 攝）

《爆裂點》一眾台前幕後更於首映禮上為張家輝預祝12月2日的生日。（陳順禎 攝）

林超賢導演與梁洛施、周秀娜於首映禮接受訪問，分享在《爆裂點》安排兩位女演員拍攝不少打戲。談到往後會否加碼合作，林超賢笑言：「睇完呢部，佢哋敢唔敢做呀？」梁：我已經講咗想繼續，唔夠喉啊！」周秀娜亦踴躍表示：「我第一次已經自薦咗好多次！」林超賢則透露娜姐有為電影特意操練：「佢話練咗啲腹肌嚟㗎！」周秀娜則表示一向有運動，所以亦保持着結實身型，對於應付打戲，娜姐則表示：「我哋都有一場戲係有動作嘅，當然就唔係其他男演員咁犀利啦！」

至於林導演為何沒有特意讓娜姐大曬健身成果，林超賢笑指：「因為我唔知嘛，唔知可以打成點，但係經過呢一役之後⋯⋯」周秀娜則相當謙讓：「係都係男仔騷啦！佢哋咁勁！」林導演亦認真表示要錫住女演員：「我一路都拍開男演員，唔知女演員會唔會拍拍下就唔做，直情劈砲！我驚嘛！」

林超賢笑言少與女演員合作，怕太激烈的動作戲會令梁洛施與周秀娜「劈砲」唔拍！（陳順禎 攝）

林超賢亦於訪問裡透露，梁洛施有為戲份犧牲不少：「總之咩都做齊，又要練大隻、又要曬黑！」梁洛施則笑着埋怨一下導演：「係有練到大隻，但最終係著冬天衫囉！騷唔到！」談到為《爆裂點》的演出犧牲，林超賢表示有拍到陳偉霆除衫戲份，一共拍攝了兩個版本，至於哪一個被放進上映正片之中，林超賢笑指：「梗係唔話你聽啦！收埋自己睇嘛！唔係，咁網上一定會有嘅，我用咗一個喺戲裡面，另一個版本網上一定有嘅！」

林超賢表示陳偉霆在《爆裂點》的除衫戲份共拍攝兩個版本，其中一個放到電影中，另一個版本亦會在網上分享。（陳順禎 攝）

在《爆裂點》裡同樣有動作戲份的梁洛施，被林超賢形容得相當誇張：「我畀一場戲佢打家輝打到頭暈啊！」梁洛施笑指：「我都唔知星咗佢幾多巴！」與張家輝多次合作的林超賢則笑指：「佢係有呢份被虐狂喎！我慣咗虐待佢！」