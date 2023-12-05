金手指︱梁朝偉忘記對白露尷尬笑容　原來一種語言難倒影帝

由梁朝偉、劉德華兩大香港影帝攜手主演，事隔20再度合作的港產犯罪電影《金手指》，將於12月30日正式在香港上映。電影由莊文強自編自導，於大銀幕上重現編劇作品《無間道》梁朝偉與劉德華的經典對決，拍攝成本更高達3億5000萬元，為本年度最被受期待的壓軸上映鉅製！

莊文強最新自編自導作品，重組20年前《無間道》裡梁朝偉與劉德華的經典組合。（《金手指》電影劇照）

《金手指》改編自八十年代的「佳寧集團案」，劇情講述上市公司嘉文集團在幾年間崛起到沒落清盤，令股票市場蒸發過百億元，集團創辦人程一言（梁朝偉 飾）亦由股民偶像變成過街老鼠；在廉政公署調查主任劉啟源（劉德華 飾）長達十五年的搜證及跨境調查下，發展案中有案、更牽涉數宗命案及香港上流社會。

梁朝偉於《金手指》裡飾演金融市場叱咤風雲的程一言；劉德華則飾演廉政公署調查主任劉啟源。（《金手指》預告截圖）

早於今年初的香港國際影視展上，《金手指》便在發布會上公開首段預告片，梁朝偉與劉德華在電影中一反《無間道》的正邪立場，由梁朝偉飾演不可一世的奸商、劉德華則飾演冷靜審慎的廉署調查主任，梁朝偉於戲中不論造型與談吐均展現一股土豪霸氣，與平素低調寡言的形象大相徑庭。連日來，《金手指》透過電影公司頻道發放數段花絮段片，讓期待電影上映的觀眾率先窺探兩大影帝在《金手指》鏡頭後的互動與形象，其中梁朝偉在拍攝期間竟然罕有忘詞，令他面露尷尬笑容，更顯這位影帝的可愛一面。

梁朝偉在《金手指》不論造型與談吐均展現一股土豪霸氣，與平素低調寡言的形象大相徑庭。。（《金手指》預告截圖）

在花絮片段中，梁朝偉梳起一頭微鬈短髮、身穿棕色西裝手挽公事包，在拍攝現場對着鏡頭、面露尷尬笑容表示：「我唔記得咗台詞！突然之間，blank（空白）咗呀！」然後不斷練習台詞咬字發音，嘗試繼續該幕拍攝。能夠難倒演出經驗豐富的梁朝偉，原來是劇本中的一句鄉下話台詞，為了要準確流利而自然地說出，的確相當考工夫！

梁朝偉在鏡頭前直認忘記劇本台詞，尷尬的笑容相當可愛。（《金手指》官方IG影片截圖）