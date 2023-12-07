爆裂點︱北京首映禮盛大舉行　張家輝陳偉霆分享「爆裂點」

英皇電影《爆裂點》由林超賢擔任總導演兼監製，梁鳳英監製，唐唯瀚執導，張家輝、陳偉霆、梁洛施領銜主演，譚俊彥、姜皓文等主演，周秀娜友情演出，楊祐寧特別客串，《爆裂點》將於明天（星期五）正式開畫，難得起用全香港班底、並以香港街頭鬧市作為重點取景場地，絕對是一齣令觀眾看得熱血沸騰、眉飛色舞的香港動作片！《爆裂點》將於明天（星期五）隆重開畫，萬勿錯過！

香港動作警匪電影《爆裂點》於北京舉行首映，總導演林超賢（右二）、導演唐唯瀚（右一）攜同張家輝、陳偉霆、梁洛施、周秀娜及譚俊彥等一眾主演出席。（電影公司提供）

昨晚（6號），《爆裂點》北京首映禮盛大舉行，總導演兼監製林超賢、梁鳳英監製、導演唐唯瀚，聯同主要演員張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜，以及總製片人于冬強勢列陣，北京首映禮更邀請多位好友現場觀影，霍汶希、陳嘉上、劉雅瑟、藍盈瑩等好友真誠分享觀影感受，令人驚喜的是曾和林超賢、張家輝合作過《激戰》的小演員李馨巧也來到現場為影片助陣，張家輝現場激動表示：「那個小女孩長大了！」

《爆裂點》（左起）張家輝、譚俊彥、梁洛施、總製片人于冬、總導演兼監製林超賢、監製梁鳳英、導演唐唯瀚、周秀娜與陳偉霆等一眾演員與製片監製一同出席北京首映。（電影公司提供）

電影《爆裂點》在香港被評為三級，動作場面毫無保留令人拍案叫絕，暴力美學發揮得淋漓盡致，北京首映禮亦取名為「全員失控，尺度大開」，《爆裂點》中的每個角色都在自己的命運下一步步走到失控，在問到張家輝飾演的邦sir（李振邦）何時最失控時，他認為：「我是整部電影唯一沒有失控的，無論我受了多大壓力與創傷，但始終記得自己身上的警服，做警察首要任務是保障人民安全，所以我又怎麽能失控呢？」

張家輝於《爆裂點》首映上分享指自己是唯一一位沒有失控的角色。（電影公司提供）

陳偉霆（William）從自己臥底身份出發分享了角色的失控點：「電影中我的每一次失控，都是身為臥底的無法選擇，我很能理解，尤其是我看到了幾個緝毒警察的真實案例後，更能與角色產生共鳴。很多人問我電影是否尺度太大，其實現實的殘酷比我們更暴力、更血腥、更慘烈！所以我想通過江銘一角，給社會大眾了解作為臥底是多麽的偉大。」而梁洛施、譚俊彥、周秀娜則認為，自己的角色失控的原因，皆是因為身邊至親至愛的家人，當他們受到不公或侵害時，自己的「爆裂點」也到達了頂峰，所以在情緒不受控的情況下，做出了讓自己後悔一生的選擇。

陳偉霆於《爆裂點》首映上分享指被許多人問及電影是否尺度太大，他直言其實現實的殘酷比我們更暴力、更血腥、更慘烈！（電影公司提供）

除此之外，《爆裂點》一眾主角還分享了自己現實生活中失控的「臨界點」，張家輝笑稱：「塞車時，想上廁所最失控！」而William則分享自己不太會失控，即使拍攝《爆裂點》時再辛苦也沒有失控，William表示：「和林超賢導演與家輝哥合作後，我重新規劃了我的演藝道路，和他們合作充滿能量，哪怕受傷也要向前衝，這種巨大的能量支持著我完成江銘這個角色！」梁洛施與影片中的角色同為母親，看到女性受到侵害時，是她最無法承受的，而周秀娜也表達了同感。譚俊彥也在現場笑稱：「女兒不理我，最讓我失控！」活動最後，主角分享了《爆裂點》是年底必看解壓神作，張家輝更是還原經典對白：「是兄弟就來『爆』我！」

梁洛施與《爆裂點》中的角色同為母親，她分享指如果看到女性受到侵害時，是她最無法承受的。（電影公司提供）

周秀娜於《爆裂點》北京首映大騷長腿，非常吸睛！（電影公司提供）

譚俊彥亦於《爆裂點》北京首映上分享，指如果女兒不理睬自己，會令自己非常失控。（電影公司提供）

《爆裂點》北京首映禮邀請到眾多圈中好友前來支持，觀影後口碑轟傳，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希激動表示：「不論是導演的狠，還是演員的狠上加狠，都是對電影品質的極致追求！」金像影后劉雅瑟觀影後表示有狠狠的共鳴感：「電影觀影過程非常爽，想起小時候看香港電影的感受，每一場打戲都那麽真實。隨著劇情推進演員們一個比一個慘，站在同為演員的角度來看，真的很辛苦，希望每位的付出都被大家看到。我們需要香港電影！」林超賢導演的師父、著名導演陳嘉上也前來支持，他感嘆：「我為有這樣的徒弟感到驕傲！」他認為影片的極致觀影體驗狠狠抓住了觀眾，演員的付出更加可敬。

林超賢新作《爆裂點》於北京上映，獲師父陳嘉上出席支持。（電影公司提供）

曾經和林超賢導演合作《緊急救援》的演員藍盈瑩，對影片刻劃的警察表達了敬意：「有這樣一群人幫我們頂住寒冷，才換來我們現在的平穩生活。」活動最後，令人意外的是，曾和林超賢、張家輝合作過《激戰》的小演員李馨巧來到現場，她認為《爆裂點》步步驚心，酣暢淋漓，每個人物豐滿立體，看得十分揪心，她在現場激動不已：「好想再和家輝哥演一場！」