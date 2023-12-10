爆裂點︱張家輝被梁洛施摑到耳鳴　陳偉霆與MMA選手真打臉都腫起

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（9日）播出第三季第24集，邀請主演香港動作警匪電影《爆裂點》的張家輝與陳偉霆擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。《爆裂點》由林超賢執導，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥及周秀娜主演，為一部武打槍戰連場的臥底電影。張家輝事隔九年再與林超賢合作，加上十年未有拍攝港產片的陳偉霆，新鮮組合令觀眾異常期待。

主演香港動作警匪電影《爆裂點》的張家輝與陳偉霆，出席《爆谷一周》接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

林超賢的作品向來拳拳到肉，真實感非常豐富，片場亦不時遇到驚險場面。張家輝與陳偉霆提及其中一幕，張家輝需要在烈火中躲進貨櫃，林超賢導演則以噴火槍控制現場效果。張家輝笑指林超賢非常貪玩，先用火槍噴足十分鐘才開拍：「好似《捉鬼敢死隊》，很好玩！又噴、不停噴、噴了十分鐘才開始拍攝！不過說實話，由他拿火槍我會比較安心，因為他知道鏡頭和時機，怎樣不會燒到而拍得好看。其實我也害怕，我要關上門、門還未關好、火舌已經湧進來！」

張家輝笑言林超賢在拍攝噴火戲份前，先用噴火槍好像《捉鬼敢死隊》一樣玩了十分鐘才開始拍攝。（《爆谷一周》節目截圖）

首次與林超賢、張家輝合作的陳偉霆，在節目上多次提及兩位前輩將自己帶回演戲的正確軌道。陳偉霆以《爆裂點》拍攝結局期間，林超賢受腳傷一事說明他心中何謂正軌：「我一直拍攝到結局也覺得，導演應該沒有甚麼可以嫌棄我吧！我自覺為導演盡力付出，但到拍攝山洞的一場戲，林超賢很喜歡親自掌鏡，山洞的岩石有許多青苔、很滑，他拍攝完叫我去看重播，結果拿著攝影機摔倒，扭到腳、整隻腳腫了。」

陳偉霆直言林超賢拍攝《爆裂點》期間扭傷腳仍堅持下去的精神，令他對拍電影的看法返回正軌。（《爆谷一周》節目截圖）

陳偉霆回憶大家正非常緊張林超賢的傷勢時，林超賢堅持繼續拍攝令他明白應如何拍電影：「林超賢叫人扶他，繼續用攝影機拍，大家也替他覺得痛、看到他一直皺眉，但他堅持拍完整場戲、飯也不吃，最後凌晨才入院。在我的角度他這樣一位大導演，如果弄傷腳也有很多人可以幫忙拍完那場戲，他不理、不包紥、不休息，那刻覺得原來是拍戲的精神！」

陳偉霆在林超賢身上體會到拍戲的精神。（《爆谷一周》節目截圖）

林超賢為了《爆裂點》能夠呈現真實感，在拍攝時要求演員們不要事先套好招式，陳偉霆提到在結局部分自己與一位馬來西亞壯漢對打，拍攝三日過後整張臉腫了起來：「因為不能套招，套招後林超賢說不夠真實，後來我問對手，才知道他是馬來西亞的MMA（綜合格鬥）選手。問他曾否拍過戲，才發現沒有，所以不懂得借位拍攝，下下真打！」

原來在《爆裂點》結局與陳偉霆對打的壯漢，是沒有拍戲經驗的一位MMA選手。（《爆谷一周》節目截圖）

見到《爆裂點》與真打陳偉霆的馬來西亞MMA選手身型，難怪得得陳偉霆臉也腫起。（《爆谷一周》節目截圖）

談到真打，原來女演員的狠勁也不能小看。張家輝笑言拍攝被梁洛施掌摑的戲份，被打得眼冒金星：「一來就說要打，又沒有說是否要借位，然後便開機。Isabella一巴掌打過來（張家輝生動地示範）耳鳴了許久、又沒有人理會我，已經討論下一個鏡頭怎樣拍！那場打了四至六巴掌，後來我也麻痺了、沒有煙花！」