爆裂點︱與張家輝破天荒合唱《大丈夫》　陳偉霆：追星追到天花板

英皇電影《爆裂點》由林超賢擔任總導演兼監製，梁鳳英監製，唐唯瀚執導，張家輝、陳偉霆、梁洛施領銜主演，譚俊彥、姜皓文等主演，周秀娜友情演出，楊祐寧特別客串，《爆裂點》正在好評熱映中，難得起用全香港班底、並以香港街頭鬧市作為重點取景場地，絕對是一齣令觀眾看得熱血沸騰、眉飛色舞的香港動作片！陽剛中見真情，當經典名曲《大丈夫》（關正傑原唱）在《爆裂點》片末響起，再配以電影劇照，更深深打動人心，為主角們在戲中的遭遇而揪心不已！

《爆裂點》由林超賢擔任總導演兼監製，梁鳳英監製，唐唯瀚執導，張家輝、陳偉霆、梁洛施領銜主演，譚俊彥、姜皓文等主演，周秀娜友情演出，楊祐寧特別客串。（《爆裂點》電影劇照）

為進一步增加觀眾對《爆裂點》的投入感，兩大男主角張家輝及陳偉霆（William），破天荒攜手重唱《大丈夫》，MV中張家輝與陳偉霆在錄音室真情對唱，配上《爆裂點》精彩絕倫的震撼畫面，感染力無比強大！

《爆裂點》兩大男主角張家輝及陳偉霆破天荒攜手重唱《大丈夫》！（電影公司提供）

張家輝笑言：「我已有好一段日子沒進錄音室，電影上映，我應當要努力宣傳，令更多觀眾支持《爆裂點》，所以我好樂意與William再唱一次《大丈夫》，由演員親身演繹，應該會帶來更佳的效果。」錄音時，家輝一直想像《爆裂點》中的角色（李振邦），全情投入去演繹《大丈夫》。

影帝張家輝笑言已有好一段日子沒進錄音室，為了宣傳《爆裂點》，樂意與陳偉霆再唱一次《大丈夫》。（《爆裂點》電影劇照）

談到何以選擇這首經典劇集主題曲，作為《爆裂點》的片尾曲，張家輝剖析：「林超賢向來喜歡沿用一些舊的粵語歌作為電影配樂，之前令我印象深刻的，就是《綫人》中的插曲《每當變幻時》（薰妮原唱）；最近他常跟我說，可以從經典金曲的歌名，去聯想到一個故事，用《大丈夫》放在《爆裂點》裡，有助營造士氣、氣氛，單純地去表揚『大丈夫』的行徑，而且用這首歌去表達戲中我演的角色，也是非常貼切的！」

張家輝剖析指林超賢向來喜歡沿用舊粵語歌作為電影配樂，最印象深刻是《綫人》中的插曲《每當變幻時》。（《爆裂點》電影劇照）

陳偉霆表示，灌錄《大丈夫》時，他尚未完整看過《爆裂點》，所以只能盡力去唱出一份男子氣慨，但其後他身在首映禮上，看到片末播出關正傑原唱的《大丈夫》，頓時恍然大悟，共鳴感油然而生！

陳偉霆灌唱《大丈夫》時，尚未完整看過《爆裂點》，所以盡力去唱出一份男子氣慨！（《爆裂點》電影劇照）

陳偉霆坦言：「有些片尾曲是為噱頭而做，甚少會對電影有幫助而令我加分，但這次真的做到了！當我在首映聽到《大丈夫》，立即毛管戙，關正傑的聲線很有年代感，畫面又播出我們的劇照，真的很有感覺，令人深深明白到，這是男人應有的毅力，無論結果怎樣，都要勇往直前，這才稱得上是『大丈夫』！」陳偉霆一直視張家輝為偶像，這次既能合演《爆裂點》，更一起合唱《大丈夫》，他笑言非常滿足：「戲拍了、又合唱，連MV都有，我追星追到『天花板』，無憾了！」

陳偉霆一直視張家輝為偶像，能夠合演《爆裂點》更一起合唱《大丈夫》，感到非常滿足！（《爆裂點》電影劇照）

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