爆裂點｜刪剪片段隱藏張慧儀　聲淚俱下力戰影帝張家輝

由張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥主演，唐唯瀚導演，林超賢任總導演的電影《爆裂點》，現已上映。戲中人物眾多，由於片長關係，好多背後故事都未及細訴，其中張家輝與戲中兒子灝程（丘梓謙 飾）關係惡劣，而飾演媽媽的張慧儀亦只有一幕戲份，未有詳細交代。電影公司今日就發放一條刪剪片段給大家補遺，不單道出兩父子不和的起因，張慧儀的演出更是大爆發，聲淚俱下，不遜於影帝家輝。



張慧儀在正片的戲份被刪，原來在刪剪片段上有出色發揮。（《爆裂點》影片截圖）

戲中講到灝程（丘梓謙 飾），一向以為父親邦Sir（張家輝 飾）拋妻棄子,多年來心存只有憎恨，不單自暴自棄，更為當差的父親帶來不麻煩，今次更因為要父親親自營救，代兒受罰，被黑道打至重傷。當灝程被捕困在臭格（拘留所）時，邦Sir前妻靜儀（張慧儀 飾）前來探望兒子，並終於忍不住自揭兩父子關係破裂，其實是由她一手造成。

兩公婆離婚後每次見面，都係為個仔。（《爆裂點》影片截圖）

在這段戲中，張慧儀一瞼愧疚，不忍前夫再為自己受委屈，於是在兒子面前自揭瘡疤，原來靜儀當年因為爛賭，要邦Sir賣樓還貴利，可惜她仍不知悔改，繼續沉迷賭海，最終導致第二次欠債，由於自覺愧對丈夫，於是攜子出走。邦sir為維護前妻在兒子的形像，一直啞忍，至令灝程誤解父親。直至靜儀今次道出真相，一家三口終於獲得大和解。

張慧儀不忍自揭瘡疤，鬧醒個仔。（《爆裂點》影片截圖）

一直以來，都是張家輝替她隱瞞真相。（《爆裂點》影片截圖）

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整場戲由張慧儀主導，由愧疚到自責，由激動到聲淚俱下，全程自然流露演得出色，張家輝亦主動收細自己的演出，讓張慧儀成為這場戲的重點，自己就心痛妻子在兒面前破壞形象，不停叫她不用再說。只是張慧儀愈講愈激動，最終更一度昏倒。雖然真相令人難以置信，但兒子就因而立即原諒爸爸，解下多年來的心結。