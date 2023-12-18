爆裂點｜陳偉霆爆肌情節被刪有內情　導演唐唯瀚︰拍定兩個版本

電影《爆裂點》現正上畫，由張家輝、陳偉霆、梁洛施主演，除了有林超賢當上總導演一職，其實電影的導演為唐唯瀚（Calvin），一位副導演出身，與林超賢及已故的陳木勝（Benny）導演合作無間，今次更是得張家輝力薦，製造一個啟機晉身導演，令他感激幾位的相助之餘，自己亦不遺餘力，在執導過程中盡情爆裂點！



《爆裂點》是唐唯瀚首部執導作，感謝張家輝的撻著與林超賢的協助。（陳順禎 攝）

原定張家輝想找唐唯瀚合作一部電影，但因為未成事，中間跑出個《爆裂點》，反而火速成事。（《爆裂點》劇照）

一拍動作場面就興奮

唐唯瀚導演於演藝修讀電影系畢業，隨後便從事影視行業，亦踏上港產片黃金年代的尾班車。「我入行時仲有菲林，開始轉型數碼，當時已經聽不少前輩講，一開機菲林滾動的聲音就似印銀紙一樣，現在當然不是。入行時，拍戲仍是一項好貴的投資，所以較少有機會給新導演操刀，現在有科技幫助，製作上比以前平好多，加上政府的協助，的確多了很多新導演。」

唐唯瀚喜歡實戰型動作場面，CG從來都是輔助。（《爆裂點》劇照）

在鬧市街頭拍攝，更有質感。（《爆裂點》劇照）

Calvin入行時已一心要做導演，坦言入行廿多年才正式當上是有點慢，不過多年來的實戰令他清楚自己的方向︰動作導演。「只要接到導演的要求拍動作場面，自己便特別興奮，架車如何超前，如何直衝出馬路，導演未講完想點拍，我已經諗定晒擺位，立即安排那邊擺幾多機位，現場要有幾多個場務。」

唐唯瀚很喜歡拍大型動作場面時，全組人高度集中的工作狀態。（陳順禎 攝）

高度完成下的滿足感

試過有部外國電視劇來香港取景，都是由Calvin在場協助，對方要求在彌敦道佐敦道交界，最繁忙的裕華百貨門外拍一場汽車特技，「我最終拍到超出對方要求的畫面，他們都覺得驚訝，我反問︰『你話想要嘛，你想要就得，我做畀你。』」Calvin喜歡拍動作場面，因為那種高度集中，全神貫注的狀態，就似進行一個行動一樣。「實拍要精密部署，由演員、道具、場務、甚至做路人的臨時演員，大家都要全程投入去做先完成到，做到那份成功感，不止我，大家都會有滿足。」

唐導曾為外國劇組拍攝一個飛車場面，對方都嘆為觀止。（《爆裂點》劇照）

張家輝撮合成事

擔住副導多年，Calvin捉緊一個理念︰「副導演的工作，就是讓導演可以在甚麼都不用理會下，集中精神去拍攝演員的演出，其他嘢我幫你搞掂晒去。」從而獲得陳木勝及林超賢的信任，就連張家輝都看在眼內。「《爆裂點》的起初是由張家輝撻著，當年我跟陳木勝拍《保持通話》時，認識了家輝，隨後他都有間中找我傾偈，又介紹我畀林超賢認識，其實我早在20年前已跟阿Lam拍過《豪情》，但他的用意就想幫我上導演位。」

因為拍攝《保持通話》，唐唯瀚跟張家輝成為朋友，還為對方爭取機會。（《保持通話》劇照）

張家輝、林超賢與唐唯瀚，好幾年來曾經合作無間。（《爆裂點》劇照）

林超賢與陳木勝都是著名的動作導演，要簡單比較兩者，就是前者傾向宿命暗黑，後者是較光明有希望。如果從首部作品《爆裂點》來看，Calvin似乎傾向阿Lam的暗黑風，而戲中陳偉霆飾演的江銘，更似是自己的寫照。「人生都是一樣，你唔知結局會點，只知道人必需一死，咁你會點自處，唔通就咁躺平？你有夢嘅就繼續追，有想做嘅事就繼續做，我都放入很多想法去江銘這角色中。」

這一幕只限劇照，未能在大銀幕看到。（《爆裂點》劇照）

陳偉霆都講話拍攝前未知需唔需要除衫，但有一直操住肌。（《爆裂點》劇照）

爆肌陳偉霆係黑化版

從劇照可見，陳偉霆有幕全身赤裸露出八塊腹肌的畫面，但入場偏偏這幕會著番件衫，到底點解會咁？Calvin︰「拍攝時本身都預咗有兩個版本，爆肌呢個係黑化咗，講陳偉霆唔係錯手，係儲心積慮去整死黑哥（姜皓文），如果選用這個，就會成為角色黑化的引子，故事結局都會有所改動。但最終我們都是為部戲服務，覺得選擇不去黑化對整個故事的發展會好睇啲。」不過既然William一身爆肌咁好睇，就無謂浪費，劇照一樣免費放送畀大家睇。