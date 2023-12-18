朱古力獎門人｜5位童星18年後各有發展　呢位妹妹大個咗仲好靚女

《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory, 2005）前傳電影《旺卡》（Ｗonka），由新一代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演，上周已公映，迎接聖誕。不過講起這個系列的電影，相信大家最有印象必然是18年前，由尊尼特普（Johnny Depp）主演的版本。事過境遷，尊尼特普自己都有巨大改變，那麼當年5位只有10至11歲，抽中黃金入場券的小童星，今日又有咩發展，又有幾多位仲留在影視圈發展？



12月7日上映的《旺卡》（Wonka）由奧斯卡金像男星添麥菲查洛美飾演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka。（《旺卡》電影劇照）

記唔記得呢幕，圖中只有五位小朋友，為食肥仔去咗邊呢？（《朱杏力獎門人》劇照）

小主角Charlie憑住一份純真，贏到朱杏力工廠的繼承權。（《朱杏力獎門人》劇照）

純情Charlie長大獲提名金球獎

5位小童星中，先講講在戲中最後憑純真贏得比賽，飾演小主角Charlie的英國演員Freddie Highmore，他早在7歲便出道拍電影，拍過《小飛俠前傳之魔幻童心》，後來憑《朱古力獎門人》走紅。隨後都算片約不斷，但同樣能兼顧學業，成功考入劍橋大學，主修阿拉伯及西班牙文，又能操流利法文及半流利阿拉伯文。

Freddie Highmore主演的《Good Doctor》已播出四季，亦憑該劇提名過最佳男演員。（網上圖片）

長大後的Freddie，仍有小時候的輪廓。（網上圖片）

2018年，憑主演的劇集《Good Doctor》入圍金球獎最佳男演員（劇情類），發展不俗。不過他向來公私分明，鮮談私事。又一直沒有使用社交媒體，但為防止有假冒他的身份行騙，於 2017 年在 Facebook/Instagram/Twitter 上開設官方帳號，但從未發言。2021年9月在一訪談節目中，被主持人發現戴上結婚戒指，他才透露自己已跟一位圈外人結婚，據指妻子是劍橋大學的同學。

全程食住朱古力演出的肥仔，最終都因為貪食已被foul出局。（《朱杏力獎門人》劇照）

為食肥仔Augustus

在戲中第一位獲得黃金入場券，亦是第一位被淘汰的Augustus Gloop，當年由德國童星Philip Wiegratz飾演，這是他第一次拍戲，而他拍完《朱古力獎門人》後，曾回到德國繼續參與演藝工作，但發展不理想，並於2013年宣布以後不再拍戲，有指已轉行做軟件開發工程師。

據知Philip Wiegratz已經轉行，不再擔任幕前。（網上圖片）

瑞典童星Julia Winter，完全演出那份刁蠻與任性。（《朱杏力獎門人》劇照）

典型公主病Veruca

戲中第二位獲得獎券的是有「公主病」的Veruca Salt，由瑞典童星Julia Winter演出。戲中父親為硬殼果公司老闆，於是動用全個公司員工幫手搵獎券。當年Julia Winter的刁蠻演出入型入格，完全做到公主病的令人討厭。雖然出色，但這亦是她唯一一次演出，回到瑞典後便決定專心讀書，有指在2016年考入醫科，棄演從醫。

最終富貴爸爸都自食其果。（《朱杏力獎門人》劇照）

就連𡁻塊香口膠都要破世界紀錄。（《朱杏力獎門人》劇照）

好勝Voilet

在戲中玩乜都要贏，爭第一的Violet Beauregarde，就連食香口膠都要鬥食得耐破世界紀錄，最終因為搶住食未研發好的香口膠已發漲變成巨型藍莓。該角色當年由10歲的AnnaSophia Robb主演，由於一直擁有精緻外表，往後都有參與幕前發展，但星運平平。到2013年，以20歲之齡有機會主演經典美劇《色慾都市》前傳劇集《凱莉日記》，飾演年輕版Carrie，亦是一個大好機會，可惜劇集唔收得，拍了兩季便告終。

靠運氣贏得入場券。（《朱杏力獎門人》劇照）

Anna長大後，外貌都算標緻。（AnnaSophia Robb@IG）

+ 1

原著小說是愛看電視，到電影版變成愛打血腥暴力遊戲。（《朱杏力獎門人》劇照）

躁狂Mike

一直只愛打機，從不愛食朱古力的躁狂細路Mike Teavee，憑複雜的方程式計算出有獎券的朱古力喺邊度買到，然後仲一擊即中。不過最終因為不聽勸告，被搞到變型。在戲中飾演該角色的Jordan Fry，同樣在圈中發展不太理想，其間只是有參與幾部作品演出，以及為迪士尼動畫《羅拔神奇家族》配音。剛好今年再有新戲《Big Life》上映，據知Jordan會向獨立電影發展，另覓天地。