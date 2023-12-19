前星女郎性感黑天鵝晚裝大騷事業線　身材保養得宜不似兩孩之母

前「星女郎」張雨綺，曾兩度演出周星馳執導的電影《長江七號》及《美人魚》，紅遍華語影壇。昨日（17日）張雨綺出席騰訊視頻星光大賞期間，身穿一套黑天鵝造型晚裝禮服，並於活動前在海邊拍攝一輯美豔寫真。張雨綺的晚裝設計獨特，兩肩白色羽毛長袖恍如一對翼，深V剪裁大騷深邃事業線，非常冷豔性感！

張雨綺昨日以一身黑天鵝造型晚裝，出席騰訊視頻大賞活動。（視覺中國）

張雨綺的黑天鵝造型非常獨特，兩肩白色羽毛長袖恍如一對翼。（視覺中國）

張雨綺的晚裝造型亦有深V剪裁，大騷深邃事業線。（視覺中國）

現年36歲的張雨綺，五官與身材均保養得宜。（視覺中國）

現年36歲的張雨綺曾兩度結婚及離婚，並於2017年誕下一對龍鳯胎。身為一子一女的母親，張雨綺不論五官與身材均保養得宜，絲毫不輸青春的全盛時期，令人非常羨慕！

張雨綺曾兩度結婚及失婚。（視覺中國）

現年36歲的張雨綺曾於2017年誕下一對龍鳳胎，但身材保養得宜，絲毫看不出為兩孩之母。（視覺中國）

張雨綺於2008年參演《長江七號》飾演女主角袁老師，在戲中與星爺及小主角徐嬌有不少對手戲，張雨綺亦憑清秀五官因此在華語影壇爆紅，此後主演多套內地電影及電視劇。及至2016年，周星馳開拍電影《美人魚》時，起用新一代星女郎林允飾演女主角，而張雨綺則飾演反派角色李若蘭，演技被受認同，被觀眾讚賞為最有實力的「星女郎」。

當年《長江七號》令張雨綺爆紅，以「星女郎」之名發展得有聲有色。（《長江七號》電影劇照）

有傳周星馳拍攝《美人魚》時，臨時決定請張雨綺演出，張雨綺不但一口答應參演，更甘願以零片酬接拍，目的為報答星爺當年一手發掘她主演《長江七號》之恩。雖然張雨綺早年曾簽約星爺門下的星輝海外有限公司，但不出兩年便提前解約、自立門戶，然而星爺與張雨綺卻未因此反面，從張雨綺為星爺免收片酬便可見一斑。《美人魚》最後於內地賀歲檔期上畫，票房大收33億元人民幣，星爺亦封八位數字利是作為謝禮，比正式的片酬更豐厚！