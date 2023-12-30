金手指｜劉德華梁朝偉合體吸引力強　上映首日累積票房逾3千萬

由兩大影帝梁朝偉、劉德華領銜主演的電影《金手指》在今（30日）已正式上映，截止目前為止，內地票房已高收逾3千萬人民幣（約3300萬港幣），相當厲害。而有觀看預告片的觀眾都知道，梁朝偉在劇中是一名炒股高手，但在現實中他完全不相信股票，笑言會害怕輸。

《金手指》在今（30日）已正式上映。（《金手指》微博圖片）

有觀看預告片的觀眾都知道，梁朝偉飾演的程一言是一名炒股高手，憑炒股致富身家暴漲，擠身富商名流地位，不少人視他為股壇偶像，他充滿自信表示：「你一分錢不用掏，就能賺過億。」可想而知他是多麼的厲害。

梁朝偉飾演的程一言是一名炒股高手。（影片截圖）

劇中的梁朝偉是炒股高手，而現實中的他原來從不相信股票。其近日接受著名主持人陳魯豫的電影頻道訪問時，被問到有否炒過股票時，他二話不說：「沒有，從來沒有。」還透露會承受不了突然間金錢大起大落的過程：「所以我不敢。」

現實生活中的梁朝偉從來沒有炒過股。（影片截圖）

而聽到梁朝偉的答案後，陳魯豫亦很難想像，他生活在香港這麼多年從來沒有炒過股，他表示：「因為我很害怕會輸，然後我又沒有特別的期望，我又沒有那個慾望要贏，但是我總是會覺得，我自己做人比較踏實，我就覺得，你做多少就有多少的收穫，我不相信，彩票或者是股票這些東西。」自認沒有偏財運。

梁朝偉表示做人比較踏實較好。（影片截圖）