不是你不愛你｜譚旻萱獻銀幕初吻　與陳昊森鍚到攰︰要問導演點解

電影《不是你不愛你》，今晚（17/1）舉行首映，女主角譚旻萱（Mandy）與陳嘉寶（Anjaylia）及林熙彤（Hazel）一同接受《香港01》訪問。

《不是你不愛你》一眾演員出席首映禮。（葉志明 攝）

有籃球女神之稱的Mandy，導演葉念琛知道她喜歡打波，於是安排戲中的重頭接吻戲在街場拍攝。Mandy︰「真的有幫助，唔知大家有冇打籃球，打完街場是有陣味的，所以一在這裡拍攝，就有種落主場的感覺。」至於為拍這場銀幕初吻，又有何準備？「冇得準備，無論你如何建構自己的心理狀況，去到現身都係要見機行事，我跟昊森講緊張到就嚟爆炸，就嚟死喇！又因為佢唔係第一次拍接吻戲，所以都有向我教路，總括而言，錫落去就啱！」

拍攝期間，Ｍandy充當陳昊森的片場翻譯，導演講得太快的指引都經她重複一次。（葉志明 攝）

回想這一幕，Mandy覺得搞笑多過尷尬︰「因為大家個鼻都有啲高，要互相就位，同埋係鍚得好耐，至於點解咁耐就要問番導演，我唔係咁清楚。最後拍完我跟昊森係用好兄弟式的拍背，呼一口氣就走了，一點都不浪漫。」

三位在戲中都跟陳昊森有不同程度的感情線。（葉志明 攝）

至於Anjaylia，就羨慕他們在戲中花園街之友的群組，相當熱鬧。「每次出來都6、7個人，而我就只有孤獨地跟陳昊森演出，還好可以畀我練下普通話。」至於有幕要被陳昊森擄走，試位時由於對方太大力，一用力Anjaylia根本冇得反抗，「所以要大家衡量一個中間位，留有少少餘地畀我爭扎下。」

Hazel因為年紀少，在片場中成為眾人阿妹。（葉志明 攝）

Anjaylia好羨慕戲中花園街之友的群組，相當熱鬧。（葉志明 攝）

而第一次拍戲的Hazel，因為年紀少，在片場中成為眾人阿妹，Hazel︰「大家都當我係阿妹，第一日開工係咁叫我阿妹，當正細妹咁錫，好多謝大家。」