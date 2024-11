孔慶翔沉迷賭博導致離婚　戒賭後重返正行三度結婚

孔慶翔廿年前騎呢演繹《She Bangs》而爆紅。(影片截圖)

孔慶翔(William Hung)於2003年參加《全美偶像大賽》(American Idol)海選,雖然演出差勁被叮走,但憑著正能量金句於美國爆紅,更一度紅到返香港,至2011年退出演藝界做返打工仔,但他近日接受外媒訪問,自爆三年前放棄正職,變成全職撲克賭徒,更因為沉迷賭博而導致婚變,幸好現在他已戒賭,更迎來第三段婚姻。

獻唱Ricky Martin歌曲《She Bangs》以近乎全走音配合騎呢舞步,被評判Simon Cowell刻薄批評兼叮走,孔慶翔以一句「我已盡全力,我毫不後悔」(I already gave my best, and I have no regrets at all)而爆紅,更一度返家鄉香港拍戲拍廣告,與薛家燕合作演出《我阿媽發仔瘟》。

十歲隨家人移民美國的孔慶翔,一度紅到返香港做電影男主角,但《我阿媽發仔瘟》的票房十分慘淡。(電影截圖)

然而孔慶翔畢竟沒有表演上的才藝,至2011年正式放棄發明星夢,返回美國做打工仔,曾任職政府部門分析師,他在2014年跟第二任太太Jian Teng結婚前,已經歷過一段婚姻,跟第一任妻子相識半年就結合,但婚姻僅維持10個月,跟Jian Teng最後亦離婚收場。

孔慶翔去年在LinkedIn網站分享戒賭心路歷程。(LinkedIn圖片)

孔慶翔近日接受美國雜誌《People》訪問,自爆原來三年前放棄了正職,成為職業賭徒:「本身工餘時間都會賭,然後覺得自己好到可以向呢方面發展,賭錢比我正常工作高入工好多,好 一段時間做得唔錯」。孔慶翔的賭徒生涯轉捩點,是他發現自己已沉迷賭博:「我知我好擅長玩撲克,但後來我變得貪心, 開始涉足賭博體育,我現在了解我不應該做這些事情,但我還是做了,而且我亦為此付出代價,我離婚了」。

孔慶翔對表演仍充滿熱誠,間中有公開獻唱。(IG影片截圖)

有日前妻質問孔慶翔為何如此緊張賭局,為何經常十分疲累,為何會輸掉這麼多錢,而最後結論是離婚。之後孔慶翔決心戒賭重返舊工作崗位,去年更與第三任太太Hannah結婚,他表示正與另一半努力「造人」,又指雖然仍對幕前演出有欲望,但目前以安穩、照顧家庭為主。