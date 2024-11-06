孔慶翔沉迷賭博導致離婚　戒賭後重返正行三度結婚

孔慶翔廿年前騎呢演繹《She Bangs》而爆紅。（影片截圖）

孔慶翔（William Hung）於2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol）海選，雖然演出差勁被叮走，但憑著正能量金句於美國爆紅，更一度紅到返香港，至2011年退出演藝界做返打工仔，但他近日接受外媒訪問，自爆三年前放棄正職，變成全職撲克賭徒，更因為沉迷賭博而導致婚變，幸好現在他已戒賭，更迎來第三段婚姻。

獻唱Ricky Martin歌曲《She Bangs》以近乎全走音配合騎呢舞步，被評判Simon Cowell刻薄批評兼叮走，孔慶翔以一句「我已盡全力，我毫不後悔」（I already gave my best, and I have no regrets at all）而爆紅，更一度返家鄉香港拍戲拍廣告，與薛家燕合作演出《我阿媽發仔瘟》。

十歲隨家人移民美國的孔慶翔，一度紅到返香港做電影男主角，但《我阿媽發仔瘟》的票房十分慘淡。（電影截圖）

然而孔慶翔畢竟沒有表演上的才藝，至2011年正式放棄發明星夢，返回美國做打工仔，曾任職政府部門分析師，他在2014年跟第二任太太Jian Teng結婚前，已經歷過一段婚姻，跟第一任妻子相識半年就結合，但婚姻僅維持10個月，跟Jian Teng最後亦離婚收場。

孔慶翔去年在LinkedIn網站分享戒賭心路歷程。（LinkedIn圖片）

孔慶翔近日接受美國雜誌《People》訪問，自爆原來三年前放棄了正職，成為職業賭徒：「本身工餘時間都會賭，然後覺得自己好到可以向呢方面發展，賭錢比我正常工作高入工好多，好 一段時間做得唔錯」。孔慶翔的賭徒生涯轉捩點，是他發現自己已沉迷賭博：「我知我好擅長玩撲克，但後來我變得貪心， 開始涉足賭博體育，我現在了解我不應該做這些事情，但我還是做了，而且我亦為此付出代價，我離婚了」。

孔慶翔對表演仍充滿熱誠，間中有公開獻唱。（IG影片截圖）

有日前妻質問孔慶翔為何如此緊張賭局，為何經常十分疲累，為何會輸掉這麼多錢，而最後結論是離婚。之後孔慶翔決心戒賭重返舊工作崗位，去年更與第三任太太Hannah結婚，他表示正與另一半努力「造人」，又指雖然仍對幕前演出有欲望，但目前以安穩、照顧家庭為主。