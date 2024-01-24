50歲動作影星親證被周潤發手抱合照真偽　33年前憑三級血腥片成名

日前參賽馬拉松的周潤發成為賽事最受歡迎的集郵對象，今時今日影迷粉絲亦不乏機會親民的發哥打卡合照，發哥更經常為粉絲揸機自拍，絲毫沒有架子。然而內地網絡一直流傳一張周潤發的舊照，相中周潤發手抱一位極似樊少皇的男童，更在荒山野嶺拍攝，令網民一直疑惑相片真偽。日前樊少皇親身在微博接受博主訪問，證實相中人是周潤發與兒時的自己，更分享40年前便能夠集郵發哥背後原因！

周潤發日前參賽馬拉松成為最受歡迎的集郵對象。（蘇煒然 攝）

內地網絡流傳一張周潤發與兒時樊少皇的合照，一直未明真偽。（微博圖片）

樊少皇日前接受微博博主訪問，親身證實與周潤發合照的真偽。（資料圖片）

現年50歲的香港武打影星樊少皇，本尊回應相片真偽時表示：「是真的！這是發哥當年在拍一部電影叫《巡城馬》，我呢是去探班！」相片中樊少皇年約10歲，發哥亦大槪27歲，他續指：「因為我的父親樊梅生，他也在這個電影裡面！」《巡城馬》是1982年嘉禾公司開拍的動作片，由于仁泰執導，梁家仁、周潤發及鍾楚紅、樊梅生及高雄主演，海報上手執機槍、留一頭長髮的粗豪漢子正是樊少皇的父親樊梅生！

樊少皇證實網上流傳的相片的確為發哥與自己兒時的合照，表示當年自己到《巡城馬》拍攝現場探班，並與男主角周潤發合照。（微博影片截圖）

樊少皇表示父親樊梅生為《巡城馬》的主演之一。（微博影片截圖）

《巡城馬》由于仁泰執導，梁家仁、周潤發主演，海報上手執機槍、留一頭長髮的粗豪漢子正是樊少皇的父親樊梅生。（《巡城馬》電影海報）

童星出身的樊少皇，原來早於兩歲時便首次參與電影，亦經常隨父親出現在片場，後來20歲前便正式出道，更憑1991年三級血腥動作片《力王》成名！而在《力王》裡，樊少皇飾演的賀力王最主要的反派對手之一，副所長單眼蛇就是由樊梅生飾演，令一眾驚訝電影中單眼蛇與力王對打，原來是「阿爸打仔」！

樊少皇憑三級血腥動作片《力王》成名！（《力王》電影截圖）

樊少皇飾演的賀力王最主要的反派對手之一，副所長單眼蛇就是由父親樊梅生飾演。（《力王》電影截圖）

原來樊少皇與樊梅生在《力王》這一幕是仔打老豆！（《力王》電影截圖）

樊梅生於六十年代踏入影壇，為邵氏旗下的武打演員之一，曾主演著名導張徹多作品《獨臂刀》及《刺馬》，與王羽、狄龍、陳觀泰及姜大衞合作。外界更有指樊梅生與國際武打巨星李小龍稱兄道弟，雖然二人從未於幕前合作，然而樊梅生卻曾為李小龍主演作品配音。樊少皇出生時，更有傳李小龍曾有意與樊少皇上契為義子，亦曾點撥過兒時樊少皇的功夫，極具淵源。

樊梅生於張徹執導的電影《獨臂刀》與王羽合作。（《獨臂刀》電影截圖）

樊梅生曾參演張徹執導經典武打電影《獨臂刀》，與王羽、焦姣合作。（《獨臂刀》電影海報）

樊梅生曾參演張徹執導經典武打電影《刺馬》，與狄龍、陳觀泰及姜大衞合作。（《刺馬》電影海報）

外界有傳李小龍與樊梅生稱兄道弟，雖然二人從未於幕前合作，但樊梅生曾為李小龍的電影進行國語配音。（網上圖片）