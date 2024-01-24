50歲動作影星親證被周潤發手抱合照真偽 33年前憑三級血腥片成名
撰文：莫匡堯
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日前參賽馬拉松的周潤發成為賽事最受歡迎的集郵對象，今時今日影迷粉絲亦不乏機會親民的發哥打卡合照，發哥更經常為粉絲揸機自拍，絲毫沒有架子。然而內地網絡一直流傳一張周潤發的舊照，相中周潤發手抱一位極似樊少皇的男童，更在荒山野嶺拍攝，令網民一直疑惑相片真偽。日前樊少皇親身在微博接受博主訪問，證實相中人是周潤發與兒時的自己，更分享40年前便能夠集郵發哥背後原因！
現年50歲的香港武打影星樊少皇，本尊回應相片真偽時表示：「是真的！這是發哥當年在拍一部電影叫《巡城馬》，我呢是去探班！」相片中樊少皇年約10歲，發哥亦大槪27歲，他續指：「因為我的父親樊梅生，他也在這個電影裡面！」《巡城馬》是1982年嘉禾公司開拍的動作片，由于仁泰執導，梁家仁、周潤發及鍾楚紅、樊梅生及高雄主演，海報上手執機槍、留一頭長髮的粗豪漢子正是樊少皇的父親樊梅生！
童星出身的樊少皇，原來早於兩歲時便首次參與電影，亦經常隨父親出現在片場，後來20歲前便正式出道，更憑1991年三級血腥動作片《力王》成名！而在《力王》裡，樊少皇飾演的賀力王最主要的反派對手之一，副所長單眼蛇就是由樊梅生飾演，令一眾驚訝電影中單眼蛇與力王對打，原來是「阿爸打仔」！
樊梅生於六十年代踏入影壇，為邵氏旗下的武打演員之一，曾主演著名導張徹多作品《獨臂刀》及《刺馬》，與王羽、狄龍、陳觀泰及姜大衞合作。外界更有指樊梅生與國際武打巨星李小龍稱兄道弟，雖然二人從未於幕前合作，然而樊梅生卻曾為李小龍主演作品配音。樊少皇出生時，更有傳李小龍曾有意與樊少皇上契為義子，亦曾點撥過兒時樊少皇的功夫，極具淵源。