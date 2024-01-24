反貪風暴之加密危機｜朱晨麗大展挑逗舞技　「衣著都會比較性感」

由東方影業出品及發行，林德祿及黃子桓監製、吳家偉導演、聯同吳卓羲、馬志威、張建聲、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍等主演的《反貪風暴之加密危機》將於1月25日全港戲院上映。電影講述ICAC調查城中一銀行利用加密貨幣做非法勾當既一宗案件。電影除了吳卓羲、馬志威、張建聲外，亦有栢天男參演飾演卧底探員，另外亦加入幾位女演員包括有陳欣妍、蘇皓兒（Chloe）、朱晨麗和吳家麗等演出。一眾女星在戲中都有其本領和地位，實在是巾幗不讓鬚眉！

Chloe戲中又一身份是塔羅牌師。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

Chloe戲中的角色表面是塔羅牌師傅，實質是專業寫電腦程式的強勁駭客。本身不懂電腦的Chloe需要表現出角色專業的一面，其中她要拍攝一場駭入銀行的場口上顯得相當緊張：「因為自己對電腦確實一竅不通，但拍攝時我有要處理很多事，像是我要拿資料或寫程式等，我自己演時都有點緊張，因為我要表現出自己是有這些技巧。」而除了駭客身份外，Chloe的角色更是以塔羅牌師傅：「我本身未接觸過塔羅牌，因此有請教身邊塔羅牌的朋友，學習洗牌及塔羅牌的擺位。」Chloe笑言塔羅對她來說很有趣，更表示未來希望可以接觸更多！

Chloe︰「自己對電腦確實一竅不通，但拍攝時我有要處理很多事，像是我要拿資料或寫程式等，我自己演時都有點緊張。」（《反貪風暴之加密危機》劇照）

而戲中更有一位一直圍繞著宋家的神秘人物、由朱晨麗飾演的公關主任美希，這個角色在戲中有著非常神秘的背景！朱朱的角色除了神秘之外，在戲中更有一場很大膽演出的演出就是跳chair dance，雖然本身有跳舞底子，但朱朱還是第一次接觸chair dance，而她為了有好的效果而花了很多時間特訓，相當專業！朱朱表示：「這場戲之前都做了很多排練，雖然我本身有跳舞底子但從未接觸過Chair Dance，每一次排練都有少少撞擊，所以雙腳都弄瘀傷了，加上今次除了在椅子上面跳舞之外更在要落在地上，衣著方面都會比較性感。」

朱朱第一次接觸chair dance，為有好效果花了很多時間特訓。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

呢下踢腳冇得頂。（《反貪風暴之加密危機》劇照）

這次演員陣容還包括有帥氣十足、飾演吳卓羲下屬的型男栢天南 (Adam)。Adam在戲中是一名臥底探員，當中有一場遇襲戲對於他來說是一種很大挑戰：「作為一個演員來說這個卧底角色的挑戰是：你很想做好你表面的角色，你又不可以被人知道你暗中在調查，這就好像一個遊戲。另外今次有一場戲是給玻璃樽和磚頭亂掉又給幾幫人亂打，我覺得又怕又要演出那種我不怕死的感覺，實在很有挑戰。」