臥底的退隱生活︱謝安琪難忘眾星合演　鄧月平怕打戲遜色自發加操

《臥底的退隱生活》由本地製作出品及製作、天下一電影出品兼發行，電影由伍健雄監製、高子彬執導，演員陣容包括謝安琪（Kay）、鄧月平、陳毅燊（ANSONBEAN）、唐詩詠、鄭丹瑞、程仁富@小薯茄、關浩傑@小薯茄、白只特別演出及陳煒友情演出，電影包含動作元素，講述一個警方臥底在離職後，為躲避仇家而退隱於石澳的故事，是一齣黑色動作喜劇。

《臥底的退隱生活》講述謝安琪飾演的警方臥底在離職後，為躲避仇家而退隱於石澳的故事，是一齣黑色動作喜劇。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

《臥底的退隱生活》獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節「Spotlight」及「Special Program Special Focus on Hong Kong」兩個單元 （「焦點單元」及「特別聚焦香港」單元)，將於大阪進行世界首映，電影節將於3月1日至10日舉行。

謝安琪、鄧月平主演電影《臥底的退隱生活》獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節「焦點單元」及「特別聚焦香港」單元，將於大阪進行世界首映。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

阿Kay直言心情非常興奮、驚喜，她說：「因為拍《臥底的退隱生活》前已有一段長時間未參與電視及電影，所以這部電影算是我重新投入拍攝的作品，整個團體合作融洽及開心，榮幸電影可於大阪亞洲電影節作世界首映，同時很期待跟觀眾見面。戲中合作的演員旦哥、煒哥、鄧月平、我的好友唐詩詠及ANSONBEAN，位位都未曾合作過，對於我來說是個非常嶄新的陣容，大家又有喜感。另外就是我個人的演技教練白只，他在戲中飾演一個特別的角色，對於久未拍戲的我來說的確相當開心。過程相當愉快，這是一部黑色喜劇，當中一些幽默比較淡然但又好笑，希望觀眾都能感受其中。」

謝安琪難忘與眾星合演的時光，亦非常期待新作與觀眾見面。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

對於電影獲邀參展成為焦點單元，鄧月平表示相當興奮：「好開心可以參加大阪亞洲電影節，《臥底的退隱生活》成為焦點單元。這部電影極具香港特色情懷，又溫馨又有正能量，希望日本觀眾睇完會有想來香港旅行的衝動，同時希望有不同國家的人留意這部電影。今次有很多新演員參演包括我在內，也希望大家多多留意。」

鄧月平希望日本及更多國家的觀眾能夠欣賞這部電影。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

及後阿平再講到今次跟以往拍戲有所不同，她說：「打戲較多又要配合文戲，對於我來說都是新挑戰。所以在拍攝前期做了很多準備，比如練功夫，開拍前深怕自己做得不夠好，特別請求監製幫我加堂加操功夫，拍完後變成愛上了功夫。此外最大的收穫當然是認識了飾演我媽媽的謝安琪小姐，大家合作得很開心，她是位感染力很強的演員，時常在戲中都感受到她非常緊張我。最後高子彬導演今次再『打』出香港實在可喜可賀。」

鄧月平因為擔心打戲演繹遜色，於是主動要求加操。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

導演高子彬亦表示感謝大阪亞洲電影節，他說：「這些年拍港產片的數量不多，開拍一部電影亦非常困難，能夠完成一套電影再參加影展是本人的榮幸，在此感謝大阪亞洲電影節，揀選了《臥底的退隱生活》參展，希望藉着這部電影能夠帶畀觀眾一些歡樂，多謝。」

導演高子彬希望透過電影帶給觀眾歡樂。（《臥底的退隱生活》電影花絮照）

謝安琪在戲中飾演一位隱退的警隊之星，與女兒鄧月平隱居於石澳，鄭丹瑞則是飾演毒販的角色，兩母女會為正義滅罪，於戲中上演連場激鬥動作武打戲份。