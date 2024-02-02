繁花專訪︱鄭健豪創作三大女主角髮型：王家衛要辛芷蕾靚絕黃河路

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地當紅演員主演，早前已全數播出30集。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡與衰落的故事，並以九十年代的上海為故事背景。寶總在《繁花》裡與玲子（馬伊琍 飾）、汪小姐（唐嫣 飾）及李李（辛芷蕾 飾）三位女主角分別發展出特殊的感情，雖然均未能開花結果、走進大團圓結局，然而三位女主角獨特的美態與魅力仍然令觀眾印象深刻。



王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演，早前已完整播出30集。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》劇組為了打造三位女主角獨一無二且具標誌性的造型，除了為角色搜羅大量珍貴罕有服裝外，亦邀請香港著名髮型師鄭健豪（Carr）先生加入梳化組，為馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾設計髮型。早前鄭健豪先生接受《香港01》專訪，分享加入王家衞《繁花》劇組的喜悅、經驗，以及與三位女主演緊密合作下的體會。

負責為《繁花》三大女主角設計髮型的鄭健豪先生，早前接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

馬伊琍飾演夜東京飯店老闆娘玲子，梳一頭利落的啡色短髮。（《繁花》劇集劇照）

唐嫣飾演外貿部公務員汪小姐，留一頭鬈曲長髮。（《繁花》劇集劇照）

辛芷蕾飾演至真園飯店老闆娘李李，燙一頭波浪型及肩短髮。（《繁花》劇集劇照）

玲子髮型參考山口百惠

為三大女主角設計髮型，鄭健豪先生（Carr）首先提到馬伊琍飾演的玲子。《繁花》女主角玲子作為小飯店的老闆娘，曾赴日本工作、返回上海後開設夜東京飯店，角色性格獨立、豪爽、倔強。考慮到玲子的旅日背景，鄭健豪先生表示：「馬伊琍的造型我參考到日本的山口百惠！」他續言：「主要因為玲子去過日本。我記得在二十多歲亦曾到日本長居起過半年，也會回想當時的學生打扮的心態，會到髮型屋剪短頭髮，按明星的相片設計髮型，也許受七十年代末的日本女星影響最深，所以很快我們想到山口百惠的短髮造型，相當具標誌性的形象。」

《繁花》女主角玲子作為小飯店的老闆娘，曾赴日本工作、返回上海後開設夜東京飯店，角色性格獨立、豪爽、倔強。（《繁花》劇集劇照）

年輕時的山口百惠，留一頭標誌性的短髮，氣質超凡出眾。（網上圖片）

鄭健豪先生提到玲子的短髮造型時間在三位女主角之間最短，約須時半小時，造型期間更見證馬伊琍入戲《繁花》時的變化：「我認為馬伊琍是一位很出色的演員！我們在化妝間為她準備好髮型，完成夜東京玲子的造型時，她一離開化妝間就成為玲子，不再是馬伊琍，全程投入。」阿Carr更表示，馬伊琍投入玲子一角的專注度，甚至令她融入角色的獨立性格，堅拒髮型師輔助調整：「拍攝期間若需要調整，她亦不希望髮型師出手，因為她認為我是玲子，不需要大家輔助調整，她是相當特別的演員。」更笑言：「其實我們髮型師出手調整，也是簡單這一下動作！她在微調、撥頭髮這些位置，其實有注意、有在調整。」

鄭健豪先生表示，馬伊琍完成造型時，一離開化妝間就成為玲子，不再是馬伊琍。（《繁花》劇集劇照）

鄭健豪先生表示馬伊琍在拍攝《繁花》期間，一直有注意髮型變化與保持，堅持自行調整，更笑言髮型師出動，有時也是一下簡單撥頭髮的動作。（葉志明 攝）

王家衞：要整到汪小姐爆炸！

外貌甜美的唐嫣於《繁花》飾演汪小姐，角色歷經三大重要階段，由外灘27號外貿事務公務員、到下放工廠、再繼而獨立開設經營外貿公司，汪小姐倔強、「傻大姐」的性格脫穎而出。鄭健豪先生笑言記得王家衞導演對汪小姐造型的要求：「當時導演要求『你要整到汪小姐爆炸！好攣、羊毛攣！』」於是阿Carr便放手發揮，他直言在劇情外灘27號時期，汪小姐的髮型較新潮時髦：「當時的背景下，要花得起錢才會電髮，希望展現她較時尚、年輕及有奮鬥心的高級職員。」亦表示當時中國女性染髮並不普遍，主要的變化在直髮與鬈髮造型上變換。鄭健豪亦分別為汪小姐三個階段調整髮型設計：「我認為下放工場的髮型取得成功，是個與別不同的唐嫣。」

對於唐嫣於《繁花》的髮型要求，鄭健豪笑言導演王家衞只有一句：「你要整到汪小姐爆炸！好攣、羊毛攣！」（唐嫣微博圖片）

鄭健豪先生表示根據資料，在九十年代的上海要花得起錢才會電髮，希望透過唐嫣的鬈髮，展現汪小姐較時尚、年輕及有奮鬥心的高級職員。（《繁花》劇集劇照）

提及馬伊琍在入戲玲子後不容許任何人調整髮型，鄭健豪先生笑言唐嫣的習慣截然不同：「我認為唐嫣與馬伊琍極度相反，所有調整工夫均希望髮型師出手，時刻希望保持髮型師設計的最佳狀態，自己不會弄頭髮、不會讓其他人弄、只會讓髮型師處理。令我覺得同一部戲劇，長頭髮與短頭髮的兩位演員，兩位截然不同的處理，也令我很享受！」而每次拍攝前為唐嫣處理髮型，工序則長達一個半小時。

鄭健豪先生直言唐嫣希望所有調整髮型的工夫均由髮型師出手，時刻希望保持最佳狀態，自己不會弄頭髮、不會讓其他人弄、只會讓髮型師處理。（《繁花》劇集花絮照）

鄭健豪先生分享指，為唐嫣準備汪小姐的髮型，每次須時一個半小時。（葉志明 攝）

唐嫣於《繁花》裡戶外戲份最多，更要拍攝下雨場景，角色不僅動作大、更不乏狼狽、落泊的場面。鄭健豪先生表示：「雖然在畫面中或許僅短時間出現，但我們認為應該時刻讓演員保持最佳狀態。」他以中段汪小姐下放工廠，在碼頭船上拉冰磚的橋段：「拉冰的一場，要真的將冰磚拉下船，動作又大、過程裡一邊下雨、一邊吹強風，她當場哭了出來，究竟造型該怎麼辦？」阿Carr分享到臨場的處理手法：「將頭巾綁在頭髮後，我們主要在髮型前沿下許多隱藏的工夫，讓她保持頭髮在固定狀態，或者就算動作再大也能夠保持造型。」

唐嫣於《繁花》裡戶外戲份最多。（《繁花》劇集劇照）

唐嫣飾演的汪小姐更要拍攝下雨場景，角色動作大，亦不乏狼狽、落泊的場面。（《繁花》劇集劇照）

鄭健豪先生對唐嫣下放到工廠期間，拉冰磚一幕的拍攝最為深刻。（葉志明 攝）

王家衞：要整到李李好靚！最靚！

由辛芷蕾飾演的李李，角色身份最具神秘感，作為黃河路龍頭飯店至真園的老闆娘，李李性格強勢、深藏不露，極具交際手腕。鄭健豪先生直言造型致敬王家衞名作：「辛芷蕾我用到《重慶森林》林青霞很神秘的角色造型！」相信不少王家衞導演的影迷，對林青霞在《重慶森林》裡，戴金色假髮與墨鏡、經常身披雨衣的角色非常熟悉！阿Carr亦提到借鏡導演舊作以外的明星形象參考：「主力以九十年代為切入點，特別在李李一角，辛芷蕾的髮型會先聯想到鍾楚紅在九十年代的鬈髮，較短的鬈髮造型。再加上氣勢，便融入梅豔芳頗具氣勢、Wave的髮型。」

辛芷蕾飾演的李李，角色身份最具神秘感，作為黃河路龍頭飯店至真園的老闆娘，李李性格強勢、深藏不露，極具交際手腕。（《繁花》劇集劇照）

王家衞導演的影迷對林青霞在《重慶森林》裡，戴金色假髮與墨鏡、經常身披雨衣的角色非常熟悉！（《重慶森林》電影劇照）

至於王家衞眼中的李李，鄭健豪先生憶述導演對辛芷蕾髮型設計的要求：「導演有提及過『你要整到李李好靚㗎！好犀利、最靚㗎！』」希望李李成為黃河路之上最美豔、突出的女角色。阿Carr笑言透過導演的指引，加上李李一角來自東北、曾長居深圳的背景，他便融入更具香港特色的元素：「我認為她較容易接觸到香港的潮流，當時八九十年代流行盤髮，亦將此元素加入髮型設計。」而王家衞導演除了以鍾楚紅、梅艷芳作為李李髮型的參考外，從資料搜集亦得知香港小姐亞軍兼歌手鄺美雲，曾於1993年到上海黃河路為飯店剪綵，於是將鄺美雲當年的造型打扮美感，融入至李李身上。

鄭健豪先生表示王家衞導演曾經提過：「你要整到李李好靚㗎！好犀利、最靚㗎！」希望李李成為黃河路之上最美豔、突出的女角色。（視覺中國）

提到辛芷蕾對拍攝期間保持髮型的要求，鄭健豪笑言在馬伊琍與唐嫣的相反習慣下，辛芷蕾則走中間路線：「記得首次為她造型時，我完全用上九十年代的方法，我完成後放下她的頭髮，她便驚訝『嘩！我一直很希望有這樣一個造型！好像大明星一樣！』」續指辛芷蕾的髮型處理時間最長，每次工序長達兩小時：「經歷三年每日重複為她梳髮造型，我發現辛芷蕾也很喜歡弄頭髮，她會學習我的工藝，每日也嘗試參與梳髮，到後來甚至令我覺得她的工夫比我更好！」

鄭健豪先生表示為辛芷蕾的髮型處理時間最長，每次工序長達兩小時。（《繁花》劇集花絮照）

辛芷蕾飾演的李李，戲份集中於至真園及室內場景，並經常夜間拍攝，鄭健豪先生坦言：「我們到晚間時分會遇到許多困難，濕度或梅雨季節，頭髮很快會變形，她便會低下頭、噴半支噴髮膠，我也不會這麼重手！但她希望造型完美、每一個角度也完美，所以我很佩服辛芷蕾！」

鄭健豪先生直言辛芷蕾要求高，希望造型每一個角度也完美！（《繁花》劇集花絮照）

長時間使用髮型產品，或多或少影響髮質，但阿Carr表示：「辛芷蕾極具職業道德，她絲毫不怕頭髮受傷，最重要電影畫面效果完美，我非常欣賞這一點！」他坦言一直希望在拍攝期間為辛芷蕾護理頭髮，但護理後頭髮會變重、較順滑，對造型持久力影響甚大，表示辛芷蕾為《繁花》完全豁出去，極具專業精神。

鄭健豪先生表示辛芷蕾為了保持髮型效果，不惜髮質，完全為角色豁出去。（《繁花》劇集花絮照）

《繁花》拍攝半年變三年

鄭健豪先生表示決定參與《繁花》製作後，便就九十年代深受香港影響的上海做資料搜集，參考對象包括年輕的張曼玉、鍾楚紅、梅艷芳。阿Carr表示亦嘗試了解王家衞導演的喜好，笑言：「導演不知道我的想法，導演兼顧許多範疇、亦非常勤力，認為我作為專業髮型師，便放手『你去諗啦！你係專家嚟嘛！』我會將他視我為專家的態度，自己進行消化，嘗試將每一場髮型與服裝、場景配合後，發揮角色出來。」

鄭健豪先生激到地表示榮幸能夠參與《繁花》的製作：「導演是我的偶像！在三年之間觀察到他認真的態度，加上鮑德熹老師（視覺總監），我們承受巨大的壓力，盡力令所有造型都完美呈現！」他亦感激王家衞的支持與信任：「在工作期間，我看到導演對我們絕對信任。」表示導演未有提供額外的廣告、報章與影片等參考資料，提供足夠創意空間予鄭健豪及團隊發揮。

鄭健豪先生表示王家衞導演非常放心讓他發揮設計，更直言導演是自己的偶像。（葉志明 攝）

《繁花》製作認真，資源亦相當豐裕，鄭健豪先生亦分享幕後合作的髮型團隊規模：「主要由我與助手柏豪二人負責，需要幫手時會出動到我的徒弟們，劇組裡也有十幾位髮型師團隊，雖然三位女主角的髮型由我設計，但其他演員的髮型我們亦會互助、研究。」他笑言劇情裡飾演魏總的鄭愷，造型的大波浪頭髮罕有地用上假髮，自己亦參與修剪調整過程。對於內地髮型團隊，阿Carr亦盛讚成員捱得苦，中港髮型師對互相的技術亦感好奇，會互相交流。

鄭健豪先生負責設計《繁花》三大女主角的髮型，幕後髮型團隊則多達十數人。（葉志明 攝）

王家衞導演對作品要求極高，不少舊作拍攝經年，鄭健豪先生起初亦未料到需要投放三年時間參與《繁花》，他坦言：「我起初收到消息是半年的拍攝工作，我覺得可以，告訴兒子要離開香港工作半年、已經令他目瞪口呆，但結果是三年！」阿Carr在香港以至世界各地合作不少明星與品牌，亦在中環經營髮廊，製作《繁花》的三年裡，他表示對一直合作的明星朋友、客人感到抱歉：「一直收到訊息打聽我回港的時間，幸好不少藝人或客人在三年後仍然信任，繼續請Carr為他們設計髮型。」