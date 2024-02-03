臨時劫案︱內地謝票林家棟扶落樓梯　郭富城︰宣傳完就扁桃腺發炎

2024香港賀歲喜劇《臨時劫案》今日（3日）舉行慈善首映禮，領銜主演的郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤攜同林雪、孫佳君、胡定欣、姜大衞、姜卓文、陳毅燊（Ansonbean）、張松枝及王頌茵（Kathy仔）等演員一同出席，與商場內數百名到場觀眾與粉絲見面，為大年三十（9日）正式上映造勢！

賀歲喜劇《臨時劫案》主演郭富城、林家棟、任賢齊與張可頤帶領一眾演員於首映禮上與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

《臨時劫案》三大男主角郭富城、林家棟與任賢齊合體現身，為電影造勢！（莫匡堯 攝）

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《臨時劫案》四大主角郭富城、林家棟、任賢齊與張可頤於首映禮後接受傳媒訪問，一向在電影飾演正派、警察等角色的郭富城，首次於電影飾演悍匪，Aaron笑言：「新鮮、刺激！希望畀到一個好唔一樣嘅角色觀眾睇！」

而張可頤從影多年亦首次演警察，表示：「我未試過做一個咁男人婆咁Man，男性能量咁重嘅一個角色，要加埋開槍，我完全唔知點樣揸槍係有型！」做開悍匪的任賢齊，笑言兩位男主演拍檔非常認真：「城城同家棟好似唔使瞓覺咁！一路改劇本、寫到花曬！大家都好有精力去投入討論！」

郭富城表示自己從未做過悍匪角色，希望讓觀眾見到不一樣的一面。（莫匡堯 攝）

林家棟於電影中與林雪上演一場動作戲，其中林雪起腳大踢家棟幾腳，不少觀眾亦聯想到二人多年前於杜琪峯作品《黑社會》裡，東莞仔以木棍狂毆大頭的畫面。林家棟笑言林雪乘機報仇：「佢根本擺明係報仇啦！你睇下佢嗰幾腳幾狠！現實地佢咁嘅份量、腳嘅長度，係辛苦少少嘅。」

林家棟更笑指林雪有提及多年前的打戲拍攝：「佢有呀！喺現場成日講、懷恨在心十幾年！」不過亦表示自己沒有因此受傷：「踢完我又冇乜嘢，我都避到。」郭富城隨即笑指：「但係林雪就有事囉！」林家棟大笑後表示：「但係我就唔記仇、好記性囉！我會記住呢幕，睇下下一部戲幾時發生！」郭富城亦笑指：「可能十年後囉！」

林家棟笑言林雪在《臨時劫案》的動作戲裡，為當年《黑社會》東莞仔用木棍打大頭的一幕戲報仇。（莫匡堯 攝）

郭富城日前於內地戲院謝票期間，被拍攝到下樓梯期間需要由林家棟挽手扶住，令粉絲及影迷非常擔心郭富城操勞過度。問及身體狀態期間，郭富城精神奕奕地表示：「好返喇！聽我把聲就知啦！」更大開玩笑：「其實係我繑住家棟、拖佢落樓梯！」林家棟亦開玩笑回敬：「佢當時汗腺發達、胳肋底好多汗！」郭富城大笑指：「梗係唔係咁，咪錯晒囉！」

落樓梯時更由林家棟攙扶。（小紅書片段截圖）

郭富城今日出席《臨時劫案》首映禮活動期間，精神狀態比先前到內地謝票時回復不少元氣。（莫匡堯 攝）

為了令粉絲觀眾不再擔心，郭富城亦認真解釋當時的情況：「嗰晚落樓梯，家棟睇到我嗰晚把聲已經唔得、有少少唔舒服，於是扶一扶我。」他續指：「因為演唱會完咗當晚休息唔係好多時間就去機場，每一日瞓得三四個鐘，一早六點起身坐飛機，一到埗做嘢做到半夜，係冇停過！所以我覺得謝票嘅形式可能要再諗下，我體能可能應付唔到。」至於早前的病況，城城亦大方分享：「的確我之前做完宣傳就扁桃腺發炎，跟住就到眼、耳仔發炎，所以牽一髮動全身，但而家冇事喇。」

郭富城表示緊密的謝票形式下，自己的體能可能支持不到。（莫匡堯 攝）

捱義氣代郭富城到馬來西亞宣傳的張可頤亦表示，城城演唱會接連電影宣傳非常吃力，亦見證城城的狀態：「我哋四日跑三個大省，基本上大家唔夠瞓，但係佢好專業，喺台上面唔覺得佢唔舒服或者做完咁多場演唱會。但去到後台就見到真嘅佢係點，真係冇曬電、漏曬氣咁，上到台又漲返！但係又要飛去大馬！」