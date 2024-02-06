金像獎2024｜三位首度入圍最佳女主角　謝安琪當街爆喊

《第四十二屆香港電影金像奬》2月6日舉行記招，宣布19項大獎的候選名單，當中「最佳女主角」由《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《白日之下》余香凝、《毒舌大狀》王丹妮角逐，五位當中有三位都是首次入圍﹗



鍾雪瑩首次入圍金像獎影后。《填詞L》劇照

謝安琪得知消息後在街上激動落淚：「收到同事打來，跟我說自己獲得金像獎兩項提名，『最佳女主角』及『最佳電影原創電影歌曲』，內心的激動難以言喻，一時間情緒太多，竟然在街上不顧一切的大叫大哭。這是我人生第一次獲得金像獎的提名呀。」

謝安琪《4拍4家族》劇照

謝安琪得知入圍消息在街上大哭。 （IG：@KAYTSE）

憑《填詞L》入圍過金馬獎後再下一城，鍾雪瑩表示：「好多謝大會同所有投票嘅人，俾咗呢個心意俾我，非常之多謝佢地。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」

衛詩雅都是第一次入圍金像獎最佳女主角。（《不日成婚2》劇照）

至於入行多年的衛詩雅，就憑《不日成婚2》首次入圍金像影后表示驚喜：「實在沒想過，真的很驚喜，感激所有喜歡《不日成婚2》而投票給我的業界評審。感謝這部戲台前幕後每一個工作人員、演員對手們、宣傳發行團隊，尤其是導演！是因為有他們，電影才會成功接觸到觀眾，讓大家看到我的努力。最重要多謝公司對我15年來的栽培，我一定會繼續努力！」