金像獎2024｜林保怡入行35年首入圍影帝　即去街市︰劏雞還神先得

《第四十二屆香港電影金像奬》將於4月14日（星期日）假尖沙咀文化中心舉行，並於ViuTV直播。今日（6/2）大會舉行記者招待會，公布入圍角逐本屆19項大獎的候選名單。其中最多關注的最佳男主角獎項，入行35年的林保怡，首次憑《白日之下》入圍最佳男主角，挑戰五屆金像影帝梁朝偉（金手指）、以及同樣首次入圍男主角的黃子華（毒舌大狀）、盧鎮業（年少日記）及大鵬（第八個嫌疑人）。



「香港電影金像獎協會」董事局主席爾冬陞先生在記者會上致辭，亦有提及《毒舌大狀》成為香港票房最高電影。（葉志明 攝）

金像獎｜《白日之下》囊括16項提名 林保怡首入圍跟梁朝偉爭影帝

入圍名單中，大家對林保怡及黃子華可成功入圍，一嚐準影帝滋味都戥兩位開心。其中黃子華只簡單回應傳媒︰「好開心，多謝大家支持！」另外憑《金手指》入圍的梁朝偉，將會挑戰第六座影帝寶座，他回覆傳媒表示︰「好開心可以入圍今年香港電影金像獎嘅男主角提名，多謝所有投我票嘅人，亦都祝賀所有入圍嘅同業！」

黃子華憑林涼水一角，獲得首次影帝入圍。（《毒舌大狀》劇照）

梁朝偉在戲中演歹角，發揮得淋漓盡致。（《金手指》劇照）

至於同樣首次入圍，憑電影《白日之下》競逐影帝的林保怡，就笑指自己正在辦年貨，獲悉該高興消息。「我呢刻喺商場買緊新年用品，同埋喺街市買緊餸，公司突然通知我獲得提名最佳男主角，好開心！好興奮！因為真係第一次有咁嘅成績，都好似上次（金馬獎）咁，獲提名都好似已經得獎咁。」雖然是一番謙虛，但都不失幽默︰「唔得！而家就去街市買隻雞，劏雞還神先得，多謝大家！」

林保怡演繹院長一角，極度可怕，看得令人髮指。（《白日之下》劇照）

獲悉入圍時，保怡正在辦年貨，笑言要買多隻雞還神。（林保怡提供）

曾任職消防員及警員

林保怡在進入娛樂圈前，曾經先後成為消防員及警員，有指他因為覺得消防員的工作沉悶，於是轉職成為警員，並於警界服務長達4年之久。

林保怡在進入娛樂圈前，曾先後任職消防員及警員，並在警界服務長達四年。（《讀心神探》劇集劇照）

受葉德嫻賞識、歌手身份出道

林保怡從小對音樂有濃厚的興趣，早於13歲便參與業餘樂隊，大約15歲便成為半職業鼓手，及至18歲成年後成為職業鼓手。在紀律部隊生涯結束後，林保怡亦追尋音樂夢想，曾於唱片公司擔任製作統籌，直至1987年獲葉德嫻賞識，以歌手身份出道，代表作品包括《只愛上昨日的你》、《一剎的浪漫》以及與劉美君合唱的《偷窺》。

林保怡受葉德嫻賞識，早年前歌手身份出道。（資料圖片）

拍劇成功入屋榮封視帝

林保怡成為歌手後，偶爾會參演電視劇及電影擔任戲份不多的配角，直至九十年代正式跨界電視成為演員，憑《妙手仁心》系列成功入屋。2004年，林保怡主演《金枝慾孽》，憑演出成為獲封視帝，離開TVB前的最後作品《天與地》所飾演的「鼓佬」亦令觀眾印象非常深刻。此後，林保怡轉移發展重心至中國內地，期間來回香港參演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衞系列 綠豆》及《歎息橋》，在電視框中再次刷新在觀眾心目中多年的形象。

林保怡於《妙手仁心》的演出令觀眾非常深刻，成功入屋。（《妙手仁心》影片截圖）