鄧月平遊泰國揀錯房即撞嘢　「尾房」同「444號房」你會點揀？

最新一集的《總有一瓣喺左近》，有鄧月平做嘉賓，跟三位主持潘紹聰、岑樂怡、詹朗林分享靈異故事。由於鄧月平於驅鬼家族長大，縱使靈異體質不算強，但都不時會有感應。節目中她就分享一個在片場同關於酒店的故事。



最新一集的《總有一瓣喺左近》，有鄧月平做嘉賓，跟三位主持潘紹聰、岑樂怡、詹朗林分享靈異故事。（影片截圖）

神明化身曱甴保護

首先是關於片場的經歷，事源當日鄧月平要到一間賓館拍攝，其經理人已是位陽氣旺盛的女子，但到步不久已稱不舒服，當時鄧月平還未聯想到跟靈異有關，甚至更在現場走廊玩得好開心。「當日因為穿百褶裙好飄逸，不停在走廊跑來跑去，到差不多埋位時便感到唔舒服，係透唔到氣嘅感覺，要跑出賓館先呼吸到。」

鄧月平都即將有新戲上映。（《臥底的退隱生活》電影劇照）

監製有經驗，立即叫劇組停一停拜個神先，但鄧月平一返到現場又有透唔到氣的感覺，好勉強才拍下第一個鏡頭。隨後她致電問有玩塔羅牌的朋友，占到她剛才撞到一個女靈體，對方好嬲。緊隨又再問自己婆婆，婆婆都有類近的推測，於是立即在家中幫她做法事，「佢提我如果現場見到有曱甴同飛蛾出現，千祈唔好打死佢，呢啲係神明化身來保護我。通完電話之後，就真係有隻曱甴在眼前出現。」事件令鄧月平都感到驚訝。

分享酒店鬼故時，鄧月平先問三位主持人︰「如果酒店剩番兩間房，一間係尾房，一間係房號『444』，你哋會點揀？」（影片截圖）

揀住「尾房」定「444號房」？

到分享酒店鬼故時，鄧月平先問三位主持人︰「如果酒店剩番兩間房，一間係尾房，一間係房號『444』，你哋會點揀？」三位主持不約而同答一定揀「444」，答案令鄧月平相當驚訝，事關她當日就寧願揀尾房，結果又真係中招。

鄧月平︰「我諗住死死死不太吉利，所以就揀住尾房。當日我哋一行五人去泰國旅行，尾房是家庭套房，我同另一個朋友入住，有一張成人雙人床及上下格床，自己貪得意揀瞓上格床，朋友沖完涼都貪玩話要一齊瞓上格床。」

結果靈異事情開始發生，瞓到半夜鄧月平聽到有人沖涼，當時以為是瞓「444號房」的朋友過來，並不為意。直到清晨5、6點左右，便聽到怪聲︰「我聽到有人用手掃牆的聲音，好似在搵燈掣，於是我喺上格床坐起身打算同朋友講需唔需要開盞燈畀佢時，發覺點解呢個人身影咁高？因為同行所有朋友都係1米6，而呢個黑影足足有1米9。」

鄧月平笑言上完呢個節目，先知咁有資訊性。（影片截圖）

「444」係給予你一份肯定？

當時鄧月平記得家人同自己講過，如果見到靈體時，記得唔好畀佢知你見到佢，「於是我立即扮見唔到，仲伸個懶腰立即瞓底大被笠過頭。但當時真係好驚，又想知到底見到嘅係乜嘢，於是叫醒身邊位朋友，提議數一、二、三就一齊揭開張被睇下到底係啲咩，但遭拒絕。直至天光晒先敢揭開睇，都已經冇嘢。」

鄧月平起初以為「444」就等於不吉利。（鄧月平IG）

事後鄧月平問番住「444」號房的朋友，她們根本全晚都是瞓在自己房間，冇去過尾房，仲反問︰「做咩你兩個成晚跑嚟跑去，又敲我哋房門呀？」當下鄧月平就肯定自己前一晚是撞到嘢。

至於點解三位主持都寧住「444」房而唔住尾房？潘紹聰解釋︰「自己有一段時間都會不停見到個4字，睇時間、食飯費用等，444其實可以是『天使號碼』，代表身邊有個守護神或天使，給予你一個訊息，話你做緊的事是對的。」而另一主持詹朗林就有段時間經常見到2字，道理亦一樣，都是代表你所做的事將會實現，並有豐盛的果實。詹朗林︰「有段時間可能中年危機啦，不時胡思亂想，有晚瞓到半夜見到個鐘剛剛是22︰22，覺得好奇怪，上網查閱發覺是好事，就安心多了。而且，聽咁多酒店鬼故多數都係發生喺尾房，所以自己點都唔住尾房。」