蜘蛛夫人｜狄高達莊遜性感大開中門　節目中重遇《社交網絡》拍檔

電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）即將於2月14日（初五）情人節香港及美國同步上映，主演狄高達莊遜（Dakota Johnson）近日四出宣傳為電影造勢，以一身性感打扮登上美國節目《Saturday Night Live》，更與十多年前在《社交網絡》（The Social Network）合演過的積斯甸添布力（Justin Timberlake）重逢。

性感見稱的狄高達莊遜，以大開中門的晚裝上鏡。（影片截圖）

與十多年前在《社交網絡》（The Social Network）合演過的積斯甸添布力（Justin Timberlake）重逢。（影片截圖）

而她早前更以黑色抹胸短裙性感型格打扮，登上美國大熱清談節目《The Tonight Show》，向主持人Jimmy Fallon炫耀自己為電影進行特訓的過人駕駛技術，令人讚嘆！她更在節目上澄清自己「14小時睡眠」的說法，笑言自己並非「怪物」，她的意思其實是自己可以輕易睡上14小時！

又登上美國大熱清談節目《The Tonight Show》。（影片截圖）

改編Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》（Madame Web）是「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，由《格雷的五十道色戒》系列狄高達莊遜飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人（Madame Web），加上《毒癮女孩》上位女星悉尼斯威尼聯動，命運交織，異能覺醒，聯手對抗惡勢力！連繫四個超級英雄世界，一切的起源故事即將展開！

嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！