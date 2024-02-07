金像獎｜林保怡入圍影帝即約影后食紅豆沙　兩人竟是同屆樂壇新人

《第四十二屆香港電影金像奬》昨日（6日）公布入圍名單，入行35年的林保怡，憑《白日之下》內性侵智障女童的院長一角，首獲「最佳男主角」提名，將挑戰五屆金像影帝梁朝偉（金手指）、以及同樣首次入圍男主角的黃子華（毒舌大狀）、盧鎮業（年少日記）及大鵬（第八個嫌疑人）。

林保怡演繹院長一角，極度可怕，看得令人髮指。（《白日之下》劇照）

他昨日得悉自己獲提名後，即拍低一張買餸相，回覆傳媒說：「我呢刻喺商場買緊新年用品，同埋喺街市買緊餸，公司突然通知我獲得提名最佳男主角，好開心！好興奮！因為真係第一次有咁嘅成績，都好似上次（金馬獎）咁，獲提名都好似已經得獎咁。」雖然是一番謙虛，但都不失幽默說︰「唔得！而家就去街市買隻雞，劏雞還神先得，多謝大家！」

獲悉入圍時，保怡正在辦年貨，笑言要買多隻雞還神。（林保怡提供）

不過，原來他當晚並不是去劏雞，而是與樂壇天后兼上屆金像影后鄭秀文（Sammi）去飯聚。鄭秀文貼出兩段她與林保怡食飯的限時短片，保怡展示電話的畫面Sammi睇，講到七情上面；而另一條片Sammi則默默食紅豆沙。她寫：「開心聚餐。」以及「聚會。傾住食唔停口。食緊紅豆沙」未知這餐飯是否慶祝林保怡入圍呢？

鄭秀文與林保怡食紅豆沙。（IG@sammi_chengsauman）

很多人未必知道保怡與Sammi是好朋友，二人不時與李珊珊飯聚，而Sammi的歌曲《我不是歌手》拍迷你音樂劇集，也曾找來林保怡擔任男主角。保怡當時曾透露：「我哋從未合作過，今次係第一次，但我哋係同期樂壇新人！」Sammi驚訝表示：「吓？係咩？嘩，幾十年前的事，唔記得啦！」原來他們分別於1988年加入樂壇，同於1991年角逐新人獎項，之後保怡往電視圈發展，Sammi就留守樂壇並進攻影圈，二人的友情維持至今，甚有淵源。

（左起）李珊珊、鄭秀文與林保怡，原來好好朋友。