《魷魚遊戲》001老伯被控性騷擾　新作團隊急割席戲份遭全刪掉

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》中飾演「001」參賽者的資深演員吳永洙令觀眾印象深刻，正值事業巔峰卻爆出涉嫌性騷擾，令人嘩然。而正在開拍的新戲《大家庭》亦在日前宣布割席，確定將他所有戲份全刪掉，並改由「國民爺爺」演員李順載演出。

吳永洙被控性騷擾，案件仍在審訊中。（劇集畫面）

吳永洙的性騷案件於本月2日在水原地方法院開庭審理，控方批評他不認錯反省，需要受到嚴厲的懲罰。對此，他回應：「到了這個年紀還因為這樣的事情站在法庭上，這讓我非常疲倦、痛苦，在人生的尾聲還遭遇這樣的情況，感到淒涼，整個人生就像崩塌了一樣，希望法官能給予明智的判決。」

吳永洙有份參與的新作《大家庭》亦在日前宣布割席，確定將他所有戲份全刪掉。（劇照）

吳永洙被控2017年9月在大邱某條公園步道上強行擁抱A女，甚至還在A女的住家附近強吻A女臉頰。雖然A女事後報警，只是警方調查後，2021年決定不予以移送，A女不滿該結果並提出異議申請，水原市檢察廳重啟調查，並在2022年傳喚並偵訊吳永洙。

面對A女指控，吳永洙坦承的確有牽對方的手、造訪A女的住家，但也辯稱是因為A女在公園迷路，要牽對方的手帶路，而且早就跟對方道歉，但道歉只是為了安撫A女情緒，而不是真的認為自己有錯，否認有強制猥褻之嫌。2023年出庭時，吳永洙則對媒體表示：「行為不檢，非常抱歉。」