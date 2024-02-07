醬園弄｜章子怡無眉妝演殺夫犯　網民︰告訴大家誰才是一番大女主

由陳可辛執導、章子怡、雷佳音主演的新戲《醬園弄》，於去年12月開鏡，單是導演與女主角兩個名字已叫人期待，加上女二一席到底是趙麗穎還是楊冪當上，都鬧得熱哄哄。雖然電影只開拍兩個月，但日前《醬園弄》就率先公開首15秒預告，將熱度升溫。首見章子怡的素顏，沒眉毛，手拎住一個裝著屍體的血箱，不少網民已大呼吸引，仲話30億票房走唔甩。

電影《醬園弄》首張海報已叫人期待。（《醬園弄》海報）

在公開的15秒預告中，看見由章子怡飾演的女子，提著正在滴著血的皮喼，緩緩地行上樓梯，其衣衫襤褸還染上血跡，頭包著圍巾走到大街上，而該女子就是女主角章子怡。

《醬園弄》是陳可辛籌備了七年的心血結晶。（陳可辛微博圖片）

影片似在戲院內拍攝，開初只見一女子拎住一個血淋淋的皮喼上樓梯。（影片截圖）

從影片可見，章子怡以近乎素顏的妝容登場，眉毛亦經過漂染極淡，乍看似冇眉毛。該造型曝光後令人拍案叫絕，不少網民看完都讚嘆被章子怡的氣場吸引住，高呼上映票房大可衝破30億。又由於電影早前鬧上女二到底是趙麗穎還是楊冪，但該短片一出，有網民留言︰「章子怡用15秒就告訴大家誰才是一番大女主！」

《醬園弄》改編自1944年3月，發生在上海的「醬園弄殺夫案」，詹姓男子身材高大，原本在典當行當二掌櫃，但沉迷賭博，又終日家暴，妻子詹周氏長期生活在痛苦中，最終失去理智將他殺害分屍16塊。案件曝光後震驚整個上海，事後詹周氏對犯行供認不諱，當年正值上海女權主義盛行之際，有女作家聽聞此案認為詹周氏的悲劇是封建惡果，在民意沸騰下，詹周氏最終被送往新疆，直到90年代才離世。