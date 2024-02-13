繁花｜辛芷蕾拍足三年仍未知角色關係　曾對抗王家衛︰我產生懷疑

王家衛執導的電視劇《繁花》，雖然已全數播映完畢，但餘溫依然，劇中幾位女主角更不時上節目做宣傳。最近，在劇中飾演老闆娘李李的辛芷蕾接受央視訪問，談到飾演這個角色的辛酸，包括要重新學走路、學回頭，而拍攝期間更加未能與演員交談，她懷疑這都是導演王家衛要讓她入戲的安排。



電視劇《繁花》，在網絡上掀起一股煲劇熱。（網上圖片）

與唐嫣第一次交談就罵起來

辛芷蕾在劇中非常冷艷，由北京到深圳發展，再到上海開餐廳，讓黃河路翻天覆地，這種設定令人覺得好在埋位前會否都一樣生人勿近？斷想不到辛芷蕾笑言拍攝時都沒跟演員交談︰「除了劇中的交流，見面都沒有說話，亦沒有一起吃過一餐飯，很少去聊天。我懷疑是導演刻意安排，但我沒有證據，現場是很奇怪的一種氛圍。」

辛芷蕾接受央視訪問，細談與王家衛合作的點滴。（影片截圖）

由於劇中眾人均要勾心鬥角，太歡愉的關係未免難以入戲。辛芷蕾︰「大家角色是角色，個人是個人，根本不會交流。直至第一次舉行慶功宴，才發覺跟唐嫣很聊得來，第一次聊天已互相似女孩子的開玩笑互罵，我羨慕她的角色這麼好，服飾那麼漂亮，但憑甚麼穿那麼漂亮？」

辛芷蕾自言演李李一角，沒一刻舒服過，「永遠穿很高的高跟鞋，精緻的套裝、精緻的頭髮和妝容，沒有一刻是可以卸下身上所有盔甲。」（《繁花》劇照）

唐嫣飾演外貿部公務員汪小姐，留一頭鬈曲長髮，與辛芷蕾拍攝時甚少接觸，但事後卻原來很傾得埋。（《繁花》劇集劇照）

首見王家衛只給對方半小時？

作為演員，如果王家衛說找你見個面，有機會合作，你定必做好準備，安排好一整日給對方慢慢談。但辛芷蕾不是，她倒過來只給對方半小時。辛芷蕾︰「我覺得自己未必適合這個角色，甚至不想去耽誤導演太多時間，所以就自訂花半小時好了，跟導演介紹自己，說說自己是怎樣做演員，自己的性格大慨怎樣。」

相當王家衛都冇想過有演員跟他見面，只給他半小時時間。（資料相片）

當然王家衛一如以往架著墨鏡沒太多話，過程中都只是「嗯嗯」地回應，同時報以微笑，但斷想不到當辛芷蕾介紹完，她便主動說︰「時間差不多，那導演我先走。那刻導演都驚訝起來，『啊！哦，好！那你先走。』」看似機會渺茫，但想不到在半年後，辛芷蕾便收到通知獲選飾演李李這個角色。

大膽對抗王家衛

辛芷蕾之前所拍的作品，都是有完整劇本，埋位便慢慢逐步拍出來。去到《繁花》，王家衛的邊拍邊改動方式，倒令她有點不知所措。「起初是有少少對抗，就是剛開機的頭兩天，拍攝我們在桌子上吃火鍋那場戲，他要我們走到陽台去說一些對白，我就一直追問導演︰『為甚麼我要走過去，他說我這邊光好看。』」但辛芷蕾覺得那場戲要邊說邊走去有點怪，於是追問導演如何處理，但王導就只拋低一句︰『你是演員，你應該自己去想這個問題，我就是要你走過去。』」

《繁花》畫面的美，是令人感到驚歎。（《繁花》劇照）

辛芷蕾想了良久，還是回了句︰「我走不過去呀！」結果王家衛屈服只在桌子上拍，演過之後他重播片段給辛芷蕾看，並說︰「你看這樣能好看嗎？你們來拍，我今天很累要走了。」這事情令辛芷蕾糾結很久，並感到好自責︰「我竟然對導演產生了懷疑，這是讓我上了很好的一課，你既決定要演一部戲時，一定不能互相對抗，你要互相信任，才能共同去完成一個好作品。」

辛芷蕾認為自小家境不好，無疑影響了自己的個性。（影片截圖）

直到播出才知李李是甚麼人

雖然後來是對導演多了份信任，但辛芷蕾坦言拍攝的三年間，前兩年都感到很茫然︰「就是不知自己在幹甚麼，不知道自己演的對不對，每天都有走路，都在回頭，都在擺pose，有段時間還挺崩潰，我連走路都要重新學習。導演說︰『你演的李李是要有深圳的速度，因為你是深圳過來，不是因為今天急著做甚麼，而是心裡的節奏一定不能慢下來。』」

大家有否留意，辛芷蕾在劇中有不少回首的鏡頭，而這麼一回，便回足3年。辛芷蕾︰「搖三年頭真的很多，我整個背都抽筋，他不是要你隨便扭一扭，搖頭當中眼神也要帶戲的感覺，而且你不能僵硬，要扭得自然，所以要在極不自然的情況下把戲演得自然。（《繁花》劇照）

《繁花》一劇有三位女主角，事實上大家都不知互相的戲份有甚麼，都不知跟胡歌演的寶總有甚麼關係，到直接播出，大家才知道互相的關係。「拍攝三年來，都不知道，不止是對手，連自己的戲份都是演著演著一直到三年之後才清楚，原來李李是這樣一個人，原來他的結局是這樣，我相信導演也是到最後才清楚。他根據演員特質不斷調整角色，所以說今次是個挑戰和考驗。開拍時說要拍半年，後來到一年，再到三年，去到三年我們還覺得應該要五年吧！但當時已經堅持，無論怎樣都要把它拍完。」