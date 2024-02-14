蜘蛛夫人︱狄高達莊遜全身透視蜜桃臀　Sydney Sweeney靠上圍硬撼

「蜘蛛俠電影宇宙」首部女性超級英雄電影，改編Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》（Madame Web），由《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列狄高達莊遜（Dakota Johnson）飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人（Madame Web），加上《毒癮女孩》（Euphoria）性感女神Sydney Sweeney聯動，命運交織，異能覺醒，聯手對抗惡勢力！

狄高達莊遜於《Madame Web蜘蛛夫人》飾演擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人。（《Madame Web蜘蛛夫人》電影劇照）

Sydney Sweeney是成為首位「真的被蜘蛛咬過」的蜘蛛俠。（《Madame Web蜘蛛夫人》電影劇照）

《Madame Web蜘蛛夫人》劇情講述嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！

狄高達莊遜飾演的嘉絲，在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機。（《Madame Web蜘蛛夫人》電影劇照）

《Madame Web蜘蛛夫人》日前於洛杉磯舉行電影首映禮，狄高達莊遜與Sydney Sweeney等一眾主演一同出席，於紅地氈上爭豔鬥麗。期間，兩位女主演分別以超透視打扮亮相，性感身材吸引觀眾目光！狄高達莊遜以一身超低胸網格透視長裙現身首映禮，大方分享事業線與高佻纖瘦好身材，從狄高達的社交媒體美照中更可見，透視長裙若隱若現蜜桃美臀，誘惑力十足、不負「格雷女神」的美譽！

狄高達莊遜以一身透視網格長裙現身《Madame Web蜘蛛夫人》首映禮，於紅地氈上搶盡風頭。（狄高達莊遜IG圖片）

狄高達莊遜的長裙透視度更令蜜桃臀若隱若現，非常性感！（狄高達莊遜IG圖片）

至於上圍驕人、經常以超性感大扮搶盡風頭的新一代性感女神Sydney Sweeney，同樣以透視。Sydney Sweeney的黑色網格透視長裙下，露出承托超豐富上圍的內衣，性感之餘充滿情趣效果，下身的三角褲亦若隱若現，然而長裙下擺走黑色流蘇設計，遮蓋一雙長腿，令性感度頓然被狄高達莊遜比下去，合照時雖然看似不相伯仲，但紅地氈一仗吸睛度則略遜於格雷女神。

一向非常性感的Sydney Sweeney，在《Madame Web蜘蛛夫人》首映禮上亦不執輸，大騷傲人上圍！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney的身材曲線是觀眾每次都不能忽視的亮點。（視覺中國）