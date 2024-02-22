沙丘瀚戰2︱爛番茄過百影評激讚新鮮度高　上集超保鮮串流有得睇

荷里活科幻鉅製《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two），由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Zendaya、Rebecca Ferguson、Josh Brolin及新加盟的奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）等演員主演，延續男主角Paul Atreides攜母親逃亡到沙漠後，與女主角Chani展開的旅程，更與弗雷曼人聯合起來，向摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰。

《沙丘瀚戰：第二章》由添麥菲查洛美主演，即將於2月29日在香港上映。（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

《沙丘瀚戰：第二章》即將於2月29日正式上映，演員團隊近日於世界各地展開宣傳之餘，電影評論網站爛番茄亦已收到不少評論及評分。距離電影上映尚有一星期，爛番茄網站上共有116位影評人評分，目前新鮮度高達97%，似乎獲先睹為快的影評人一致好評。而上集《沙丘瀚戰》，至今收到超過500份評論評分，但新鮮度仍保持於83%，超過5000位認證觀眾後評分亦高達90%！

《沙丘瀚戰：第二章》上映前一星期，爛番茄已收集過百影評，新鮮度高達97%！（爛番茄網站截圖）

《沙丘瀚戰》上映三年來，已有超過500人在爛番茄遞交影評，新鮮度至今仍高達83%！（爛番茄網站截圖）

相信《沙丘瀚戰》上下兩集同樣極具誠意，對《沙丘》原著世界的還原與特技設計，仍會保持一貫水平。近日《沙丘瀚戰》已重新上線Netflix串流平台，香港觀眾可以把握機會重溫第一集，期待下星期上映的續作！