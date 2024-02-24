湯告魯斯傳出戀情不足兩個月玩完　一個原因主動提議再見亦是朋友

荷里活一線影星湯告魯斯（Tom Cruise）去年12月傳出與比自己年輕25歲的俄羅斯名媛Elsina Khayrova交往，被指二人多次於公眾場合出雙入對，更有消息指湯告魯斯曾多次出入女方於倫敦的豪宅，疑似公開戀情！然而事隔不足兩個月，日前便傳出二人分手的消息，更主動向女方提出僅保持好友的要求，震驚全球影迷！

荷里活一線巨星湯告魯斯去年底傳出新戀情。（視覺中國）

去年12月與湯告魯斯傳出戀情的Elsina Khayrova為俄羅斯名媛。（Elsina Khayrova IG圖片）

現年36歲的Elsina Khayrova家勢顯赫，父親為俄羅斯議員、系出名門，而她曾經出道成為模特兒，及後下嫁鑽石商人Dmitry Tsetkov，晉身上流社會，生活奢華。Elsina Khayrova更在婚後為Dmitry Tsetkov誕下一子一女，可惜最後於2022年離婚。據指湯告魯斯在去年底二人傳出戀情後，曾經大手筆包下自己在倫敦最喜歡的餐廳，二人共進浪漫的晚餐，恩愛度滿分令人羨慕！

Elsina Khayrova曾為前夫Dmitry Tsetkov誕下一子一女。（Elsina Khayrova IG圖片）

在湯告魯斯與離婚不久的Elsina Khayrova傳出戀情後，女方的前夫Dmitry Tsetkov曾嘲諷指：「湯告魯斯記住要睇緊個荷包！」暗串前妻大洗揮霍之餘，亦似乎輕看憑演戲成為超級富豪的湯告魯斯。

Elsina Khayrova與湯告魯斯傳出戀情後，前夫曾暗串大洗揮霍。（Elsina Khayrova IG圖片）

Elsina Khayrova系出名門，大洗都唔太出奇。（Elsina Khayrova IG圖片）

據外媒報道，有知情人士透露湯告魯斯與Elsina Khayrova和平分手，然而湯告魯斯亦考慮到二人在倫敦同一棟豪宅大廈擁有物業，分手後仍有機會遇見，所以知情人士表示：「他們住在同棟大廈中，分手後若在升降機相遇，應該相當尷尬。他們之間亦沒有任何怨恨。」所以才提出彼此「再見亦是朋友」保持好友關係。