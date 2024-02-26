49歲凍齡男神女神林志穎林志玲自爆特殊緣分　二人竟邂逅近半世紀

台灣兩大不老男女神林志玲與林志穎，日前罕有一同出席公開活動。作為逆齡代表人物的「小旋風」林志穎，在2022年經歷車禍後已回復顏值與狀態巔峰，而林志玲近年榮升人母後，不論美貌與身材仍然保持得宜，兩位同為49歲的男神女神絕對令人羨慕！連主持人陳明珠也忍不住大讚：「已經當媽媽的志玲姐姐，無論臉蛋、身材、精神都保養得非常好，維持剛剛好的優雅，真是令人羨慕！」

49歲的林志玲，是台灣凍齡女神的代表人物！（視覺中國）

活動上，林志穎與林志玲更首次爆料，原來他們之間有一種特殊緣份，林志穎表示：「可以說嗎？說吧！其實告訴大家一個秘密，我們兩個是幼稚園同學！」令全場觀眾非常驚訝，相信沒有二人的粉絲想象過，兩位同年的男神女神，原來早於近半世紀前的孩提時代已經「邂逅」，緣份簡直似童話故事一樣！

林志穎於活動上大爆，原來林志玲與自己為幼稚園同學。（視覺中國）

林志玲與林志穎同為49歲，相信沒有人想象過他們竟然會是幼稚園同學！（視覺中國）

林志穎成為父親多年，在活動上亦向尚算新手媽媽的林志玲分享育兒心得：「很注重作息，到了該吃飯、寫功課、運動、休閒、睡覺時間就會按表操課，讓小孩學習規律，帶著小朋友用餐，而不是問他要不要吃飯，要不要喝水？要不要上洗手間？會直接跟小孩說，我們吃飯囉、喝水時間到了，訓練小孩知道時間到了就要做固定的事，除了養成習慣之外，也教育守時的觀念，讓他們長大以後會有計畫的安排寶貴的時間。」