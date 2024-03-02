臨時劫案｜郭富城謝票遇7歲小朋友　一條問題天王都唔識答

賀歲片《臨時劫案》今日（2/3）舉行一連七場謝票，剛在馬來西亞舉行完演唱會返港的主角郭富城，便首度加入謝票團隊，聯同導演麥啟光、演員張松之、符家浚、王頌茵現身戲院。在首場謝票，城城遇到一位媽媽帶同7歲大的女兒，舉起橫額求簽名，結果願望成真，城城更同小朋友傾偈合照。

郭富城一出場，便自發地講出戲中金句「多謝」、「Sorry」（葉志明 攝）

入到戲院，導演麥啟光先向現場觀眾致歉，說郭富城今日有事未能出席，全場即時泛起失望之聲，不過導演立即補上一句：「但我哋請到梅藍天！」全場又瞬間報以歡呼聲，而郭富城在出場時亦即刻爆金句：「多謝！Sorry！我係梅藍天。」氣氛熱烈。

郭富城一出場，便自發地講出戲中金句「多謝」、「Sorry」（葉志明 攝）

謝票期間，現場有名媽媽帶住7歲大的小朋友舉橫額求簽名，並獲司儀點名出來。郭富城見到小朋友都慈父上身，跟小朋友交談：「講個秘密你聽，我個女如果睇到我（戲中）中槍會喊，所以我唔敢帶佢嚟睇，你好嘢喎，我中槍時你有冇笑呀？」

郭富城見到7歲小朋友，便分享自己女兒見到自己在戲中中槍會喊。（葉志明 攝）

郭富城見到7歲小朋友，便分享自己女兒見到自己在戲中中槍會喊。（葉志明 攝）

不過小朋友似乎唔太明條問題，接過咪後反而問城城一句：「點解你咁靚仔嘅？」被小朋友「突襲」，反令城城不知所措：「你呢個問題我都唔知點答你，我又唔覺好靚仔喎，我覺得普通咋喎。」隨後就跟小朋友及媽媽一同合照並簽名。