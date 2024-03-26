大阪新景點2024｜USJ咚奇剛園區／扭蛋之森／最大MUJI等5大推介！

大阪新景點2024｜大阪自由行必睇！日本大阪有不少新景點，Mario粉絲一定要去的環球影城超級任天堂世界，即將有全新園區咚奇剛國度開幕；扭蛋之森1,200多台扭蛋機選擇繁多，扭蛋控必定滿載而歸；臨走掃貨可去LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真，或關西最大無印良品店。即睇下文了解5個新開大阪景點的介紹、地址、交通！



扭蛋之森新開大阪梅田分店（ガチャガチャの森@IG）

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大阪新景點2024【1】環球影城 ── 全新園區咚奇剛國度今年開幕

環球影城開設全新園區咚奇剛國度。（環球影城官網圖片）

日本環球影城（USJ）一向都是遊日必去景點。環球影城超級任天堂世界全新園區「咚奇剛國度」預定於2024年盛大開幕！咚奇剛和夥伴們居住的叢林內充斥着許多狂野的冒險遊戲，包括乘坐式遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，還有在叢林正中央享用的美食和各式周邊商品提供。👉USJ環球影城預訂門票優惠

環球影城

交通：JR夢咲線環球城站

開放時間：8:00am - 10:00pm



大阪新景點2024【2】扭蛋之森最大分店 ── 2000台扭蛋機種類繁多

日本扭蛋專門店扭蛋之森最大分店近日在大阪梅田開幕，現階段開放1樓1200多台扭蛋機，種類繁多，包括三麗鷗、迪士尼、動漫、遊戲、動物模型、食物模型等扭蛋應有盡有。扭蛋之森大阪梅田店預計今年5月開放2樓，屆時扭蛋機總數將達2000台！

扭蛋之森大阪梅田店

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：阪急電車大阪梅田站茶屋町出口步行5分鐘

營業時間：11:00am - 9:00pm



大阪新景點2024【3】LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真 ── 離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真是擁有250多個商店的大型Outlet，除了多個國際奢侈大牌，亦有日本本土品牌分店，包括UNIQLO、山田電機等。1樓設黑門市場商店街，多間餐廳提供地道大阪美食料理： 章魚燒、海產、壽司等。三井Outlet Park大阪門真設有免稅櫃台和投幣式置物櫃，適合離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真

地址：大阪府門真市松尾町1-11

交通：JR門真市站步行8分鐘

營業時間：商店 10:00am - 9:00pm；餐廳 11:00am - 9:00pm



大阪新景點2024【4】大阪最大MUJI重新開幕 ── 齊集衣食住行生活用品

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全日其中一間最大的MUJI「無印良品GRAND FRONT OSAKA店」早前大翻新後重新開業。新店樓高3層，5200平方米的賣場比之前大兩倍，齊集各種熱門衣食住行生活用品，更設有室內設計區、烘焙現磨咖啡站、讓小朋友放電的兒童區、使用近畿食材為主的咖啡店「Café＆Meal MUJI」。MUJI迷小心行到腳軟！

無印良品GRAND FRONT OSAKA店

地址：大阪府大阪市北区大深町3-1 GRAND FRONT OSAKA 2F – 4F

交通：JR大阪站步行3分鐘

營業時間：11:00am – 9:00pm



大阪新景點2024【5】GRAND GREEN OSAKA ── 大阪梅田新地標9月起逐步開幕

大阪梅田大型商業項目GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS今年9月起逐步開放。商場以OSAMPO with Green為理念，採用大量綠化設計。9月16日起，商場內的梅北公園和北館19家店率先開業，有人氣夏威夷餐廳ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head Cafe OSAKA、可舉辦婚禮派對的咖啡廳THE JACKSON GARDEN、戶外運動服裝店Patagonia Osaka Umeda等。

南館則預計2025年春季開放，設有各國餐廳和商店，包括關西地區最大型SPA，配備天然溫泉和無邊際泳池，大型美食市集Time Out Market Osaka亦將於南館開業。整個商業項目料2027年竣工。

GRAND GREEN OSAKA

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20



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