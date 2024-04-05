4月生日優惠2024｜35個餐廳＋好去處！免費自助餐／睇戲／迪士尼

4月生日着數優惠！《香港01》「好食玩飛」記者整合4月生日壽星可享用生日飯、好去處及消費優惠，讓4月生日的朋友大飽口福兼玩得盡興！優惠包含連鎖食肆、酒店自助餐、放題、燒烤場、展覽及餅店等，部分餐廳更請壽星免費用餐、免費入場任玩主題樂園！即睇以下詳情！



歷山餐廳壽星免費食自助餐！（圖片來源：歷山酒店官網）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

4月生日優惠【1】半島酒店——壽星免費歎晚餐＋生日蛋糕

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，則可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

香港半島酒店（圖片︰香港半島酒店圖片）

半島酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



4月生日優惠【2】城景國際酒店——自助午餐77折起＋生日蛋糕

城景國際City Café推出自助午餐生日優惠，在生日正日及前後三天，只要出示官方網頁優惠，或在官方網頁預訂自助午餐，即可享低至77折優惠（成人淨價$208起）及獲贈半磅生日蛋糕一個。不過要記得在入座前2天預訂，且壽星要出示身份證明文件。

城景國際酒店-City Cafe

優惠日期：即日起至4月30日

地點：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286



【放題推介】御滿屋日本料理2小時放題$230/位 🡺獨家93折優惠訂座

4月生日優惠【3】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日的月份內，與朋友同行惠顧Yamm晚餐，可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。不過要記住提前一天預約啦！

美麗華酒店The Mira 自助餐 $658/位起 🡺76折優惠訂座

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知

地點：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

查詢：2315 5111



Klook快閃買1送1👉🏻韓牛1++系列120分鐘放題

4月生日優惠【4】中庭——壽星免費＋所有人獲贈壽包一個

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。由即日起至2024年12月31日，壽星與其餘3位或以上的同行者一起於中庭享用晚餐消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

中庭（圖片來源：中庭官網）

中庭

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



4月生日優惠【5】歷山餐廳——6人同行1人免費

生日不妨去有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳中食飯打卡，現餐廳推生日優惠，6位顧客（包括壽星）只要在歷山餐廳享用自助午餐或晚餐，1位壽星可享免費優惠。另外，2至6位成人享用自助午餐或晚餐，壽星可獲贈半磅生日蛋糕1個；7位成人或以上，壽星則可獲贈一磅生日蛋糕1個。要注意餐廳設加一服務費及數量有限，售完即止。

歷山餐廳

優惠日期：即日起至另行通知

地點：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層

電話：3893 2868



4月生日優惠【6】香港港麗酒店 —— 迷你生日糕點一件

香港港麗酒店咖啡園推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，每位客人可在前菜4隻即開法國生蠔外，更有戶外燒烤區，提供各式優質烤肉。生日壽星可於生日月份內經網上商店或致電預訂自助晚餐，壽星可獲贈迷你生日糕點1件。不過要注意，需最少一日前預訂。

香港港麗酒店咖啡園

優惠日期：即日至另行通知

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

查詢：2822 8890



4月生日優惠【7】LIFETASTIC——免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銅會員」可於生日月享有餐飲餐飲8折優惠1次，及免費件裝蛋糕1件。另外，「金會員」可於生日月內，除享8折優惠外，更有免費原個小尺寸蛋糕1個。想吃的朋友記得在領取前至少3天預訂了！

LIFETASTIC（圖片來源：LIFETASTIC官網）

4月生日優惠【8】The Tiffany Blue Box Cafe —— 迷你Blue Box Cake1份

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，只要於The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日，即可享迷你Blue Box Cake1份！注意，優惠須於48小時前於Chope網上訂座，並輸入優惠碼Birthday，才可享受優惠，並且只適用於客人生日月份內之訂座。客人亦須出示有效身份證明文件。

The Tiffany Blue Box Cafe

優惠日期：即日起至另行通知

地點：尖沙咀北京道一號207-208號店

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。

查詢：2362 9828



4月生日優惠【9】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

限時82折購買迪士尼門票

雪糕生日小牌（Facebook@香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland）

小鎮雪糕店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



4月生日優惠【10】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折優惠

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

平昌 BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682



4月生日優惠【11】大欖燒烤——4人同行壽星半價

大欖燒烤推出生日4人同行、壽星半價優惠。任何年份的四星壽星，只要帶同3位朋友一同入場，壽星即享半價！優惠期只適用於4月1日至4月30日，幼童不計算在內。

大欖燒烤4人同行1人免費

大欖燒烤

優惠日期：即日起至4月30日

地點：大欖大欖涌村385地段

電話：2613 1811



4月生日優惠【12】Lady Nara —— 半價享用火焰雪山

泰國餐廳的Lady Nara主打創意泰式及西式融合的甜品，想享受另類精緻的下午茶的朋友，可以一試。而生日壽星可以半價享用「泰茶火焰雪山」（原價$188），不過要注意，優惠只限晚市四人或以上的堂食用餐。

Lady Nara泰茶火焰雪山（圖片來源：Lady Nara）

Lady Nara

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖

查詢：2153 3660



4月生日優惠【13】一気 —— 9折優惠＋虎蝦1隻＋4位以上送清酒

一気日本料理餐廳主打本地燒海鮮，招牌菜如燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔味道鮮甜。於生日月份出示身份證明後，可享9折優惠加送每人虎蝦1隻；4位以上加送指定清酒1支，需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

一気

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

查詢：2858 8466



4月生日優惠【14】熊本牛鍋 —— 4人同行壽星免費

熊本牛鍋推出生日優惠，當月份生日壽星與3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐（售價$268）或澳洲和牛套餐（售價$298），而壽星只需支付該套餐正價加一服務費。要注意，生日優惠最少提早一日前預訂。

熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地點：尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖

查詢：94324188（尖沙咀）／ 5236-3638（元朗）



4月生日優惠【15】牛角 —— 銀會員額外積分、金會員享$2000優惠劵

牛角推出新會員計劃，現登記成為KABU PASS會員，銀會員可於生日月份賺取額外0.5倍積分獎賞；金會員除了同樣享有額外0.5倍積分外，更可享總值逾$2,000電子優惠劵。每100積分可作$10使用。

牛角KABU PASS新會員計劃（Instagram@gyukaku_hk）

牛角

優惠日期：即日至另行通知

地點：牛角全線分店

詳情：https://member.kabu.com.hk/tc/new.html



4月生日優惠【16】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線Don Don Donki分店



4月生日優惠【17】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線Uniqlo分店



4月生日優惠【18】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內累積消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內累積消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內累積消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas會員禮遇（圖片來源：Adidas官網）

Adidas

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Adidas網店



4月生日優惠【19】MUJI 無印良品——生日額外100里數

在生日月份前一個月，完成MUJI passport APP內的生日登錄，生日當月1日可獲生日電子優惠券2張，包含生日購物金150元電子優惠券1張，當月在門市消費滿1,000元即可使用；以及餐飲門市（Café&Meal MUJI、Café MUJI）用餐9折券1張。

（無印良品提供）

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地點：MUJI 全線無印良品分店

詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



4月生日優惠【20】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Nike網店

詳情：https://www.nike.com.hk/memberShip/home.htm



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

4月生日優惠【21】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

優惠日期：即日起至另行通知

地點：全線AEON

詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



4月生日優惠【22】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！

（圖片來源：豐澤）

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地點：豐澤網店

詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday



4月生日優惠【23】友和——生日享$50優惠折扣、指定產品再減$100

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入優惠碼「APR2024」，即減$50（運費除外）。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。另外，生日會員在生日月份內購買指定產品，輸入優惠碼「24APR100」，可再減$100！（運費除外）

（圖片來源：友和）

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地點：友和全線分店

詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692



4月生日優惠【24】誠品書店——生日享8-85優惠折扣

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250可享8折優惠及各大商戶購物優惠。

（資料圖片）

誠品書店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：誠品書店全線分店

詳情：https://meet.eslite.com/hk/tc/news/202312190005



4月生日優惠【25】彌明生活百貨——$100購物禮券及最高12%回贈

彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員於生日當天即時購物，滿指定金額可享高達12%回贈；購物折實每滿$1,200，可獲電子優惠劵，於下次購買滿$500時減$100；網店會員可憑指定優惠碼於網上專門店購物折實滿$200，即減$50。

（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨

詳情：https://www.mimingmart.com/birthday-delights/



4月生日優惠【26】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠及免費門票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,634起 ，壽星更可免費獲贈1日門票一張（價值港幣$879），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

詳情：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/hotel-birthday-celebration-privilege/



4月生日優惠【27】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

（資料圖片）

海洋公園

優惠日期：即日起至另行通知

地點：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號

詳情：http://52.74.65.189/tc/tickets-and-offers/offers/free-birthday-admission-for-hong-kong-residents



4月生日優惠【28】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2024年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（圖片來源：昂坪360官網）

昂坪360

優惠日期：即日起至12月31日

地點：昂坪360纜車站

詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents



4月生日優惠【29】天際100——壽星免費入場 同行親友門票55折

想為好友締造一個難忘的生日回憶嗎？現天際100推出港人限定生日優惠，香港居民現於生日月份內帶同親友（最多3名），即可以55折購買門票，壽星亦可免費換領標準門票入場，折扣後成人標準門票為HK$108，小童或長者為HK$75。此外，生日訪客於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買餐單上的食品、惠顧禮品店指定正價產品還可尊享8折優惠，度過最「高」興的生日！

「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」！（圖片來源：天際100官網）

天際100

優惠日期：即日起至6月30日

地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

詳情：https://sky100.com.hk/zh-hant/offers/mini-birthday-party/



4月生日優惠【30】香港杜莎夫人蠟像館——壽星生日買一享四優惠

香港杜莎夫人蠟像館帶來沉浸式體驗，向來深受港人喜愛，為回饋一眾支持者，2024年全年推出專為本地居民而設的生日優惠！由即日起至12月31日，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價HK$329享受「買一享四優惠」，與「生日之星」同遊香港杜莎夫人蠟像館，並跟一眾國際巨星展開一場盛大無比的生日派對！優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊乙本。

香港杜莎夫人蠟像館

優惠日期：即日起至12月31日

地點：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。

查詢：2849 6966



4月生日優惠【31】大富翁夢想世界——壽星免費入場 同行親友8折

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票（成人門票優惠價：HK$208），而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

大富翁夢想世界（圖片來源：大富翁夢想世界官網）

大富翁夢想世界

優惠日期：即日起至12月31日（不適用日子為2月10日至12日、12月25至26日）

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

詳情：https://www.monopolydreams.com/hk/tc/news-9948944566.html



4月生日優惠【32】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地點：堅尼地城吉席街2號

詳情：https://goldenscene.com/membership



4月生日優惠【33】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地點：Cinema City全線戲院

詳情：https://www.cinemacity.com.hk/tc/membership/



4月生日優惠【34】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線

優惠日期：即日至另行通知

地點：嘉禾院線全線戲院

詳情：https://www.goldenharvest.com/moviegoer/view?id=51



4月生日優惠【35】香港麗思卡爾頓酒店——免費香檳 優惠價享水療按摩

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

優惠日期：即日至另行通知

地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

查詢：2263 2263



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略