4月自助餐優惠23間推介｜海膽生蠔任食／榴槤甜品／人均$199起

4月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜近期不少酒店及食店都相繼推出餐飲優惠，《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦23間高性價比自助餐，最平人均只需$199就可以望住海景歎美酒佳餚、43折食超精緻下午茶！即睇內文介紹啦！



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4月自助餐優惠【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔、東南亞風味美食59折起 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MoMo Café 推出自助餐優惠，週末自助午餐時段供應兩份即開新鮮生蠔，更會即場烹調的法式洋蔥湯，另外亦供應黃金螺、刺身、紐西蘭肉眼牛排、羊腿等美饌。自助晚餐除了有雪場蟹腳、黃金螺、鮮蝦等冰鎮海鮮，更供應煙肉芝士焗生蠔、燒優質帶骨肉眼牛排、招牌特色石烤比薩等美食，甜品方面更有西式糕點、中式糖水及12款Movenpick雪糕任君選擇。現在預訂更可享低至59折優惠，節省近HK$250！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café👉🏻59折優惠訂座 自助午餐

星期一至五：

成人：$201／位（原價：$294.8）

小童：$141／位（原價：$206.8）

長者：$171／位（原價：$250.8）

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人：$253.5／位（原價：$371.8）

小童：$193.5／位（原價：$283.8）

長者：$223.5／位（原價：$327.8）

👉🏻按此立即預訂 優惠有效期： 即日至2024年4月30日

中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人：$356.2／位（原價：$603）

小童：$245.7／位（原價：$416）

長者：$330.2／位（原價：$559）

👉🏻按此立即預訂

星期五至日及公眾假期：

成人：$435／1位（原價：$638）

小童：$306／1位（原價：$448.8）

長者：$403.5／1位（原價：$591.8）

👉🏻按此立即預訂

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



4月自助餐優惠【2】8度海逸酒店8度餐廳 ── 自助晚餐任食生蠔 83折起 立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出臻「鮮」盛宴自助晚餐，主打即開生蠔及冰鎮海鮮，如：鱈場蟹腳、紐西蘭青口及新鮮海蝦等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、砵酒乾蔥焗蠔、鮑汁花膠配香煎帶子及泰式咖喱大頭蝦等熱食，更有芒果拿破崙、朱古力慕絲蛋糕、榴槤班戟等多款精緻甜品。現時更有低至83折的優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜臻「鮮」盛宴自助餐👉🏻83折優惠訂座

自助午餐：

星期一至五：

優惠價： $167／位（原價：$238）

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人： $328／位（原價：$493）

小童： $272／位（原價：$405）

長者： $300／位（原價：$449）

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

星期一至四：

成人： $495／位（原價：$598）

小童： $367／位（原價：$438）

長者： $423／位（原價：$508）

👉🏻按此立即訂座

星期五至日：

成人：$611／位（原價：$718）

小童：$492／位（原價：$578）

長者：$551／位（原價：$648）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：21261960



4月自助餐優惠【3】柏寧酒店 PLAYT ── 和牛壽喜燒、自家製Gelato雪糕8折起 立即預訂立即訂座

柏寧酒店推出自助午餐及「和牛生蠔龍蝦海鮮自助餐」，自助午餐除了提供芝士及凍肉拼盤、鱈蟹腳及凍海鮮等，必食推介有特色「籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮」、燒西冷扒、燒羊脾，仲有超特別的茅台雪糕！週末自助早午餐更有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹，魚子醬小食及三文魚子前菜！至於「和牛生蠔龍蝦海鮮自助餐」，則提供即開時令生蠔、和牛壽喜燒、西班牙烤脆皮乳豬、法式寶雲酥羊架等特色美食，連甜品都有超多款選擇！

柏寧酒店 PLAYT｜自助餐 👉🏻8折優惠

自助午餐：

成人：$368／位（原價：$460）

小童：$262／位（原價：$328）

👉🏻按此立即訂座

魚子醬週末自助早午餐：

成人：$535／位（原價：$669）

小童：$368／位（原價：$460）

👉🏻按此立即訂座

自助下午茶：

成人：$289／位（原價：$361）

小童：$209／位（原價：$262）

👉🏻按此立即訂座

和牛生蠔龍蝦海鮮自助晚餐：

星期一至四：

成人：$667／位（原價：$834）

小童：$429／位（原價：$537）

👉🏻按此立即訂座

星期五至日：

成人：$702／位（原價：$834）

小童：$465／位（原價：$537）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

電話：22938888



4月自助餐優惠【4】香港金域假日酒店 Bistro on the Mile ── 無限小龍蝦、麵包蟹人均$275起 立即訂座

香港金域假日酒店每日供應早、午、晚、下午茶自助餐，可以無限添食小龍蝦、麵包蟹、口水雞、烤肉眼扒等海鮮及熱盤，刺身壽司都同樣任食！仲有士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻等特色甜品等緊你！現在人均最平$275就歎到！

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile｜自助餐 👉🏻9折訂座

自助午餐：

成人：$429／位（原價：$471）

小童：$297／位（原價：$329）

長者：$341／位（原價：$376）

👉🏻按此立即訂座

自助下午茶：

成人：$275／位（原價：$295）

小童：$187／位（原價：$206）

長者：$220／位（原價：$235）

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

成人：$693／位（原價：$768）

小童：$495／位（原價：$537）

長者：$561／位（原價：$614）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：23693111



4月自助餐優惠【5】美麗華酒店 The Mira ── 片皮鴨、生蠔任食76折 立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，可同時享受到日本、印度、東南亞及西式美饌，還有新鮮空運的海鮮，即切京式片皮鴨、波士頓龍蝦、生蠔、即切燒牛肉等全部任食！現在更享4人同行優惠優惠，人均只需$380起！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐👉🏻76折優惠訂座

自助午餐：

星期一至星期五：

成人：$398／位（原價：$493）

兒童：$228／位（原價：$283）

4人同行優惠：$1523／4位（原價：$1884）

👉🏻按此立即訂座

星期六至日：

成人：$498／位（原價：$603）

兒童：$258／位（原價：$317）

👉🏻按此立即訂座

龍蝦 • 和牛自助晚餐：

成人：$658／位（原價：$867）

兒童：$348／位（原價：$471）

👉🏻按此立即訂座

海中珍寶自助晚餐：

成人：$688／位（原價：$867）

兒童：$368／位（原價：$471）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日至2024年4月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



4月自助餐優惠【6】港青酒店 YMCA 再臨閣 ── 春日盛宴海鮮大召集低至84折 立即訂座

港青酒店 YMCA 再臨閣推出以「春日盛宴」主題自助餐，有波士頓龍蝦、琵琶蝦、松葉蟹腳等海鮮；香草牛油焗法國田螺、黃金鍋鈀、即煮鮑魚等熱食；即做七彩蝦片壽司、即切魚生等，更有芝士拼盆及切肉供應！特色甜品則有迷你花盆杯、櫻花水玄餅、玫瑰造型蘋果撻等，全部都好睇又好食！

港青酒店 YMCA 再臨閣｜自助餐 👉🏻84折訂座

平日自助午餐：

成人：$278／位（原價：$328）

小童：$196／位（原價：$240）

長者：$260／位（原價：$328）

👉🏻按此立即訂座

週末早午合併自助餐：

成人：$359／位（原價：$427）

小童：$241／位（原價：$295）

長者：$330／位（原價：$427）

👉🏻按此立即訂座

春日盛宴自助晚餐：

星期一至四：

成人：$468／位

小童：$379／位

長者：$450／位

👉🏻按此立即訂座

星期五至日及特別日子：

成人：$499／位

小童：$417／位

長者：$480／位

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年4月21日

地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓

電話：22687000



4月自助餐優惠【7】唯港薈 Hotel ICON GREEN ──「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶 立即訂座

唯港薈 Hotel ICON GREEN 推出全新「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭主題下午茶，以5款來自西日本的全人手培植優質士多啤梨入饌，頭盤有日本士多啤梨醬焗鮮飽魚配洋蔥及煙肉、法國鵝肝醬配加享大蟹肉及風乾日本士多啤梨；最令人期待的甜品則有士多啤梨綠茶芝士餅、愛心朱古力杯配棉花糖、士多啤梨意式奶凍等10多款精緻小點。主菜更有烤草飼牛扒、香煎大西洋紅調魚柳、香煎鵝肝等選擇，一定啱你口味！

唯港薈 Hotel ICON GREEN｜「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶 👉🏻按此立即訂座

1人用：$427／位

2人用：$768／2位

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

4月自助餐優惠【8】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／佛跳牆獨家快閃71折 立即預訂

六國酒店的Le Menu推出豐盛的自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的朋友不容錯過的選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！

六國酒店 Le Menu | 華麗盛宴‧自助晚餐👉🏻獨家71折訂座

星期一至五：

成人：$576／位（原價：$811.8）

小童：$350／位（原價：$492.8）

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人：$599／位（原價：$844.8）

小童：$373／位（原價：$525.8）

優惠有效期： 即日至2024年5月31日

👉🏻按此立即預訂

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



4月自助餐優惠【9】六國酒店 ── 下午茶自助餐巴馬火腿、拿破崙任食73折 立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻73折優惠訂座

成人：$262／位（原價：$361）

小童：$174／位（原價：$240）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日至2024年5月26日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



4月自助餐優惠【10】六國酒店 ── 下午茶套餐歎龍蝦千層酥、黑松露法包多士人均$241 立即預訂

六國酒店推出以「金蠔‧鮑魚‧龍蝦」為主題的下午茶二人套餐，以維多利亞風格呈現精緻鹹甜美點，可以品嘗布里芝士黑松露法包多士、龍蝦千層酥、開心果炸蝦丸等特色小點，以及72%朱古力鮮果撻、血橙凍餅、英式鬆餅等甜品，配上香濃的熱茶超休閒！現在預訂即享86折，人均$241就歎到！

六國酒店｜「金蠔‧鮑魚‧龍蝦」下午茶二人套餐👉🏻獨家86折優惠訂座

優惠價：$482／2位（原價：$568）

👉🏻按此立即預訂

優惠有效期： 即日至2024年5月31日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



4月自助餐優惠【11】香港滿屋日本料理 ── 2小時海膽刺身、榴槤任食93折起 立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，全部都超吸引！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身，入口更是超Creamy！現在最平$230就食到！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻獨家93折優惠訂座

星期一至四：

午市：$230／位（原價：$248）

晚市：$277／位（原價：$298）

👉🏻按此立即預訂

星期五至日及公眾假期：

午市：$249／1位（原價：$268）

晚市：$295／1位（原價：$311）

👉🏻按此立即預訂 優惠有效期： 即日至2024年12月31日

地址：

荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓

電話：36221388／36221166

旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓

電話：36223338／36223336

大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖

電話：36222070



地址：上環蘇杭街57號香港嘉賦酒店1&2樓

電話：31888007（霜瀛）／31888005（淼屋）



4月自助餐優惠【12】香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse ── 中西美食自助餐82折 搶先預訂

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐提供多款特色種菜，冷盤有潮州打冷美食、上海雞絲粉皮、福建五香卷、川椒烤阿根廷有骨肋眼等；甜品則有紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕、芒果西米布甸、合桃酥等。自助晚餐除了供應北京烤鴨、紅燒乳鴿等中式美食，更有燒生蠔、冰鎮海鮮、冷盤及芝士、即切刺身及壽司等國際佳餚，以及普洱朱古力蛋糕、港式奶茶雪糕、芒果西米布甸等特色甜品。想享受特色中式佳餚更可享82折優惠！

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助餐👉🏻82折優惠訂座

自助午餐：

優惠價：$362／位（原價：$442）

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

優惠價：$644／位（原價：$786）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話號碼：38969896



4月自助餐優惠【13】尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar ── 牛扒併鵝肝，晚餐獨家66折 立刻預購

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar推出 「味蕾的體驗」五道菜晚餐，以甜、酸、苦、辣四種味道作為基礎，讓你享受一頓充滿層次的晚餐！前菜有辣味十足的鮑魚沙律，主菜則有西冷牛扒拼鵝肝、三重芝士焗龍蝦尾配龍蝦湯海鮮脆米泡飯、香煎紐西蘭羊扒及慢煮鴨胸併烤薯仔等多款菜色選擇，更有湯、中盤、甜品及飲品！現時預購即享66折優惠！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜「味蕾的體驗」五道菜晚餐👉🏻按此立即訂座

優惠價：$318／位起（原價：$482起）

👉🏻66折優惠訂座

優惠有效期：即日至2024年6月2日

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



4月自助餐優惠【14】尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar ── 摩天輪主題下午茶43折 立即預訂

尖沙咀珀薈酒店的Uptop Bistro & Bar 以「閃亮摩天輪」為主題推出下午茶快閃優惠，精緻小點置於摩天輪架上，好食又打卡able！鹹點方面有煙三文魚卷配三文魚籽、迷你和牛漢堡包、巴馬火腿配蜜瓜等。Uptop布丁杯、雜錦芝士蛋糕和馬卡龍等甜品迷你可愛、味道可口！把握機會享43折優惠歎盡精緻下午茶！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜「閃亮摩天輪」主題下午茶👉🏻快閃43折訂座

星期一至五：

優惠價：$245／2位（原價：$564）

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

優惠價：$448／2位（原價：$564）

👉🏻按此立即訂座 優惠有效期： 即日至2024年7月7日

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



4月自助餐優惠【15】尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar ── 童話森林主題下午茶快閃47折 立即訂座

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar最新呈獻「童話森林」主題下午茶，茶點以植物造型呈現，非常打able！甜點方面有花盆承載的士多啤梨提拉米蘇、蘑菇造型的抹茶意大利奶凍、朱古力芝士蛋糕等；鹹點方面則有以花點綴的魷魚蝦枝條、泰式檳寧香烤雞鎚、煙三文魚慕絲脆撻等，絕對可以滿載而歸！餐廳更貼心地將場景佈置成充滿綠色植物、花朵及森林小屋等元素，讓你可以更享受！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜「童話森林」主題下午茶 👉🏻快閃47折訂座

星期一至五：

優惠價：$245／2位（原價：$520）

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

優惠價：$448／2位（原價：$564）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年7月7日

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



4月自助餐優惠【16】尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar ── 晚市53折$199起立即預訂

尖沙咀珀薈酒店的海景Uptop Bistro & Bar獻上「SKY DECK ⼆⼈星光套餐」快閃優惠，食客可270度俯瞰維多利亞港景色，品嘗香辣炸雞粒及法式炸薯條，更有餐酒、雞尾酒、非酒精飲品、啤酒等可以選擇，人均只需$199起！

尖沙咀珀薈酒店 | 海景Uptop Bistro & Bar｜Sky Deck 二人星光套餐👉🏻獨家優惠53折訂座

Sky Deck ⼆⼈星光套餐A：

優惠價：$238／2位（原價：$438）

👉🏻按此立即訂座

Sky Deck ⼆⼈星光套餐B：

優惠價：$598／2位（原價：$1130）

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



4月自助餐優惠【17】城景國際City Café ── 任食紅楚蟹腳、香草燒羊仔鞍 低至77折

城景國際City Café呈獻「環球美饌自助午餐」，提供沙律冷盤、時令海鮮之餘，更有即切燒美國牛肉眼、多款熱葷及精緻甜品！只要於官方網頁預訂自助午餐，更可享低至77折優惠，最平只需$208起，生日客人更可獲生日蛋糕！

城景國際City Café｜自助餐

環球美饌自助午餐：

星期一至星期五：

成人：$208（原價：$268）

長者：$198（原價：$248）

兒童：$178（原價：$198）

星期六至日及公眾假期：

成人：$248（原價：$308）

長者：$218（原價：$278）

兒童：$178（原價：$218）

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

電話：27833287



4月自助餐優惠【18】九龍海逸君綽酒店 The Promenade ── 麵包蟹、生蠔自助餐低至79折

九龍海逸君綽酒店The Promenade推出自助餐優惠，除了有即開即食的新鮮生蠔和蟹外，亦可以品嘗到照燒汁煮鮮鮑魚、烤羊架、燕窩蛋撻、榴槤蛋糕等特色美食！現場更有樂團演奏音樂，配上維多利亞港的景色，浪漫又寫意！現在79折就食到！

九龍海逸君綽酒店 The Promenade｜自助餐

自助午餐：

星期一至五：

成人：$351／位（原價：$449）

小童：$299／位（原價：$383）

長者：$316／位（原價：$405）

星期六、日及公眾假期：

成人：$463／位（原價：$592）

小童：$368／位（原價：$471）

長者：$428／位（原價：$548）

自助晚餐：

星期一至四：

成人：$609／位（原價：$779）

小童：$445／位（原價：$570）

長者：$523／位（原價：$669）

星期五至日及公眾假期：

成人：$643／位（原價：$823）

小童：$480／位（原價：$614）

長者：$557／位（原價：$713）

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂

電話：29968432



4月自助餐優惠【19】朗廷酒店 The Food Gallery ── 自助晚餐買3送1再送香檳、魚子醬 立即預訂

朗廷酒店 The Food Gallery 推出「國際美饌海陸饕餮自助午餐」及「初春海陸饗宴自助晚餐」，可以盡情食烤龍蝦、泰式咖喱炒蟹、烤大骨牛扒等特色美食，以及時令生蠔、蟹腳、青口等冰鎮海鮮！除了可享買3送1優惠外，預訂四位自助晚餐，更贈Perrier-Jouët香檳一瓶及30克魚子醬一罐！

朗廷酒店 The Food Gallery ── 自助餐

自助午餐：

星期一至五：

成人：$350／位（原價：$427）

小童：$298／位（原價：$328）

長者：$298／位（原價：$328）

四位用：$1320／4位（原價：$1708）

👉🏻按此立即訂座

星期六、日：

成人：$422／位（原價：$515）

小童：$378／位（原價：$416）

長者：$378／位（原價：$416）

四位用：$1592／4位（原價：$2060）

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

星期一至五：

成人：$665／位（原價：$812）

小童：$468／位（原價：$515）

長者：$468／位（原價：$515）

四位用（送魚子醬及香檳）：$2510／4位（原價：$3248）

👉🏻按此立即訂座

星期六、日：

成人：$719／位（原價：$878）

小童：$468／位（原價：$515）

長者：$468／位（原價：$515）

四位用（送魚子醬及香檳）：$2714／4位（原價：$3512）

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：21327898



4月自助餐優惠【20】海景嘉福洲際酒店 Café on M ── 帝王蟹、海膽自助餐77折

海景嘉福洲際酒店 Café on M推出「海鮮饗宴」自助午餐及「帝王蟹 • 海膽」自助晚餐，自助午餐有無限量供應的加拿大雪蟹腳、波士頓龍蝦鉗等海鮮；鹽燒咸牛舌、香草蒜頭燒阿根廷西泠等熱盤；班蘭焦糖燉蛋、MÖVENPICK 雪糕等甜品。自助晚餐更有海膽壽司、海膽天婦羅蝦墨西哥餅、帝王蟹腳、英國麵包蟹等高級美饌！人均只需$441起！

海景嘉福洲際酒店 Café on M 自助餐

「海鮮饗宴」自助午餐：

成人：$441／位（原價：$570）

小童：$271／位（原價：$350）

長者：$350／位

「帝王蟹 • 海膽」自助晚餐：

星期一至四：

成人：$594／位（原價：$768）

小童：$356／位（原價：$460）

星期五至日及公眾假期：

成人：$645／位（原價：$834）

小童：$407／位（原價：$526）

地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層

電話：27312860



4月自助餐優惠【21】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ── 西班牙主題自助餐低至82折

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出了以西班牙為主題的自助餐，提供國際知名Joselito西班牙火腿以及一系列西班牙美食，包括西班牙醃肉及芝士、西班牙醋漬鯷魚等，亦有提供龍蝦、蟹腳等時令海鮮，以及特色甜品及雪糕。人均亦不過$439起，價錢絕對超值！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜自助餐

自助午餐：

星期一至四：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

成人：$439／位（原價：$537）

小童：$259／位（原價：$317）

星期五至日及公眾假期：

成人：$484／位（原價：$592）

小童：$286／位（原價：$350）

自助晚餐：

星期一至四：

成人：$727／位（原價：$889）

小童：$439／位（原價：$537）

星期五至日及公眾假期：

成人：$767／位（原價：$933）

小童：$448／位（原價：$548）

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



4月自助餐優惠【22】屯門貝爾特酒店 Pentalounge ── 麵包蟹、黃金蝦自助餐$268起

屯門貝爾特酒店 Pentalounge 推出「環球海鮮盛宴午市自助餐」及「環球海鮮晚市自助餐」，無限量供應雪場蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮；即叫即整串燒、巴馬火腿、芝士拼盤、燒澳洲西冷、香蒜牛油燒雞全部都超吸引！熱盤方面必食黃金蝦、普羅旺斯燉菜、日式松露海膽蟹柳蒸蛋、 意式錫紙焗盲曹柳，甜品方面更有多達13款選擇，人均只需$268起！

屯門貝爾特酒店 Pentalounge｜自助餐

週末自助午餐：

成人：$268／位（原價：$438）

小童：$178／位（原價：$328）

星期五及週末自助晚餐：

成人：$358／位（原價：$515）

小童：$268／位（原價：$405）

地址：屯門震寰路6號香港屯門貝爾特酒店1樓

電話：31121138



4月自助餐優惠【23】唯港薈酒店 The Market ── 招牌榴槤甜品、任食Godiva

唯港薈酒店 Hotel ICON內的餐廳The Market提供多款國際美食，有龍蝦、蟹腳等冰鎮海鮮及冷盤；亦有北京烤鴨卷、加勒比海野生龍蝦尾、烤羊架等烤物及熱盤。為慶祝潑水節，The Market亦供應超過20款正宗泰式菜餚，包括清邁咖哩麵配阿拉斯加蟹肉、椰子雞湯、招牌腰果醬炒龍蝦、芒果糯米飯配椰奶雪糕等泰北風味！吸引人的還有Godiva雪糕、迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕以及榴槤斑蘭菠蘿包等多款馳名榴蓮甜品！

唯港薈酒店 The Market｜自助餐

週末自助早午餐：

成人：$688／位（原價：$757）

小童：$448／位（原價：$493）

自助晚餐：

星期一至四：

成人：$858／位（原價：$944）

小童：$578／位（原價：$636）

星期五至日及公眾假期：

成人：$908／位（原價：$999）

小童：$628／位（原價：$691）

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

電話：34001308



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