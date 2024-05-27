6月M+夜不同：共遊共玩｜經典街機遊戲BGM音樂 帶你穿越八十年代

「M+夜不同」每次都為大家帶來不同的主題！6月將會推出「M+夜不同：共遊共玩」，帶大家穿越時空，回到「街機」盛行的年代！相信在遊戲機中心（俗稱「機舖」）圍在一起打「街機」，是不少8、90後港人的回憶。街機獨特的畫面、背景音樂，至今已經成為視覺藝術的元素，滲透在音樂、服飾、舞蹈之中！「M+夜不同：共遊共玩」將透過不同元素讓你全情投入街機的世界，體驗博物館不一樣的面貌。當晚歡迎以格鬥遊戲角色為靈感到場參加，加入創意，創造理想裝扮，將博物館的不同角落變成展現的舞台。



懷舊街機大多採用晶片音樂（chiptune music），晶片音樂的風格充滿懷舊的魅力，別有一番韻味。（官方圖片）

經典街機遊戲《街頭霸王2》、《Pump it Up》現場對決

無論過去是機舖的常客，還是從未踏足機舖的新鮮人，這次的「M+夜不同：共遊共玩」都會為大家帶來與別不同的體驗。現場準備了經典街機遊戲《街頭霸王2》、跳舞機《Pump it Up》及幾款經典街機遊戲，參加者想圍觀又得、想跟機都得！當中《街頭霸王2》的對決將會在大台階的大銀幕實時直播，現場更有主播即時旁述，增添緊張的氣氛！

👇👇👇現場音樂感十足，帶你投入80年代的世界👇👇👇

懷舊BGM音樂 復古演繹如置身機舖

街機、電子遊戲的背景音樂（BGM）當然少不了，採用的大多是晶片音樂（chiptune music，又稱「8bit音樂」），晶片音樂的風格充滿懷舊的魅力，音樂聲一響仿如置身於機舖，別有一番韻味。「Ｍ+夜不同：共遊共玩」活動當晚，將由Woonjii與致力推廣復古流行風格的本地廠牌Neoncity Records合力帶來精彩演出陣容：本地音樂製作人Hydra將率先示範遊戲音樂的製作過程，向大家介紹如何呈現超越現實且動人的遊戲聲景；音樂人兼製片人Hyperobot將現場表演晶片音樂；Neoncity Records創辦人Daviouxx將親自打碟，及以Future Funk和Citypop風格著稱的韓國音樂人Night Tempo帶來啟發自八九十年代復古情懷的演繹。

👇👇👇音樂圍繞M+帶來不一樣的感受👇👇👇

半價購買飲品＋免費觀賞展覽

M+特別為「M+夜不同：共遊共玩」當晚提供各種酒精和非酒精飲料，但進入博物館前須進行行李檢查，不可攜帶食物及飲品入場。參加者可換領一張優惠券，於活動當晚以半價購買一杯飲品，不過「M+夜不同」僅限18歲或以上人士參加，想星期五晚跟朋友一同來到「M+夜不同」Chill一Chill就要留意喇！

順帶一提，「M+夜不同」在這場活動結束後，將會跟大家暫別三個月，請把握最後參與機會！

「M+夜不同：共遊共玩」除了聽音樂、打街機，參加者更可憑活動門票於活動當晚22:00前參觀「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」特別展覽及所有標準門票展覽展廳，包括「M+希克藏品：別傳」、「山鳴水應」、「物件 · 空間 · 互動」、「陳麗雲：編織對話」。

M+夜不同：共遊共玩

日期：6月7日

時間：19:00–00:00

地點：M+

票價：港幣180元（M+會員及贊助人免費參加）

*參加者可憑活動門票於活動當晚22:00前參觀「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」特別展覽及所有標準門票展覽展廳。



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