大角咀美食18大｜軟殼蟹叻沙湯麵+米芝蓮炭燒牛肉　1間炸髀超巨型

大角咀美食推介｜大角咀近年來餐廳數量不斷增加，匯集了眾多高品質又親民的小店，各國菜式包羅萬有。《香港01》「好食玩飛」記者就為大家搜羅了18間大角咀必食餐廳，當中包括日本人氣拉麵店、台式餐廳、泰國餐廳、日韓餐廳等。即睇下文！



大角咀美食推介【1】王朝潮順館——到店必食滷味拼盤、鵝肝！

位於大角咀的王朝潮順館，鄰近奧運站，非常方便！餐廳除了潮州菜和順德菜之外，亦提供私房菜，選擇繁多而且份量足料。推介菜式包括泡椒豬手、老醋六樣、鵝肝、醉乳鴿等等，當中滷味可說是這家餐廳的拿手菜，大家不妨點一份滷味拼盤，可試齊雞、鵝腎、牛展、大腸、元蹄、豬腩肉、墨魚，到店必試！

王朝潮順館

地址：大角咀大全街42-44號地舖



大角咀美食推介【2】汕頭牛肉面館——高性價比火鍋／$138有12款餸

汕頭牛肉面館是大角咀的一間麵食小店，不過有網民卻意外發現其菜單內有一人一鍋潮式火鍋，餸菜更是十分足料且高質，$138有12款餸菜，包括汕頭吊龍牛肉、汕頭牛丸、雜錦蔬菜等，另外可再追加份量。一人火鍋關注組成員表示二人都夠食，牛肉亦新鮮，整體性價比高。喜歡食潮汕牛肉的朋友不要錯過！

汕頭牛肉面館

地址：大角咀大全街22-42號大同新邨大貴樓（B座）地舖



大角咀美食推介【3】二世祖——寵物友善／貓耳朵粉超掛汁

二世祖位於大角咀福全街，鄰近地鐵旺角站A2出口。餐廳主打西式料理、All day breakfast及咖啡。店內雖然空間不大，但勝在裝修華麗和寵物友善。推介菜式包括素帶子忌廉牛油果醬貓耳朵粉、原隻軟殼蟹龍蝦汁蟹肉海鮮意大利飯、二世祖特濃朱古力等。貓耳朵粉的造型剛好可以盛滿醬汁，非常惹味；素帶子即採用煎香的杏鮑菇，味道完全不輸真帶子！

二世祖

地址：大角咀福全街18號地舖



大角咀美食推介【4】COBALT——藍調西餐廳／必試蘭王蛋韃靼牛肉

COBALT裝修以藍色為主，環境舒適且氣氛優雅。餐廳主打歐陸菜，另外亦有亞洲口味的菜式，作為情侶慶祝特別日子的選擇也不錯。菜式方面，推介烤法式羊架、蘭王蛋韃靼牛肉以及西班牙辣肉腸炸薯條配溫泉蛋。羊架肉質軟腍、羊肉味非常突出，而蘭王蛋韃靼牛肉以生牛肉入饌，配搭洋蔥、酸菜、青瓜等增加口感，沾上充滿蛋香的蘭王蛋蛋汁，味道超有驚喜！

COBALT

地址：大角咀利得街36-38號地下1A及2G號舖



大角咀美食推介【5】糖糛——前米芝蓮甜品師主理／榴蓮冰／椰皇蛋白燉桃膠

位於大角咀奧海城的「糖糛」是由前米芝蓮甜品師主理，有「冰、糊、燉、撈」4大甜品主題！「冰」主題屬於消暑解渴系列，包括招牌特純榴蓮冰，選用了泰國東部果園的金枕頭榴蓮，果肉金黃，榴蓮味濃郁！還有香滑芒果冰，由菲律賓空運呂宋芒製造而成，果香非常濃郁！至於「糊」主題注重養生，例如有陳皮紅豆沙、蛋白杏仁露、生磨芝麻糊等。

「燉」系列則主打每日新鮮慢火燉煮，原汁原味。有椰皇蛋白燉桃膠，將原盅椰皇與新鮮蛋白輕柔攪拌後蒸燉而成，蛋白口感清甜香滑，再搭配桃膠，有滋補養顏的功效。此外，還有花膠烏雞燉椰皇，融合了花膠和烏雞的滋補精華與椰皇的清甜香氣，燉湯款式每日限量供應！而「撈」系列是以新鮮水果打漿為汁底，果肉豐富！包括榴蓮飄香、楊枝甘撈、龍吐珠撈起，他們都有綿密細滑的果肉，搭配Q彈的西米，帶來多層次口感。

糖糛

地址：香港九龍大角咀海泓道1號奧海城三期G28鋪



大角咀美食推介【6】馬來椰爺——全自家製無味精叻沙湯麵！

馬來椰爺是人氣秘傳叻沙店，叻沙醬全自家製無味精，再以湯汁及椰奶煮開叻沙醬，落足心機！招牌「軟殼蟹叻沙湯麵」有原隻軟殼蟹份量十足而且即叫即炸！除了軟殼蟹，亦有虎蝦、帆立貝等選擇。餐廳亦有「鮮香蕉流心班蘭椰香手工咖央多士」、「鮮牛油班蘭椰香手工咖央多士」、「馬來炸香蕉」等特色小吃，同樣值得一試！

馬來椰爺

地址：大角咀櫸樹街62號富多來商場第二期地下14號舖



大角咀美食推介【7】泰嘟嘟——泰式酒吧裝修！必食火山排骨

泰嘟嘟是位於大角咀的高人氣泰菜，裝修富有泰國風情，以泰式酒吧為設計概念，部分座位仿泰國篤篤車，別具特色！餐廳的必食推介有炭燒豬頸肉、曼谷火山排骨、招牌焗黃咖喱麵包軟殼蟹及泰式生海蝦，全部份量十足！

泰嘟嘟

地址：大角咀利得街14號地舖



大角咀美食推介【8】洋食商店——創意洋風料理／壽喜燒黑松露燉飯

位於大角咀的洋食商店以昭和懷舊裝修，主打創意洋風料理。洋食商店的招牌是壽喜燒套餐，包括2款肉類壽喜燒、關東煮、黑松露燉飯及2款自選小食，壽喜燒有專人全程幫忙燒肉，每塊肉都油花均勻，掛滿醬汁同蛋汁，熟度剛好。吃完肉後再以剩餘的湯熬煮黑松露燉飯，香氣十足！自選小食則推介明太子玉子燒及松露芝士薯條，邪惡又美味！

洋食商店

地址：大角咀利得街11號利奧坊·曉岸地下G504號舖



大角咀美食推介【9】ONE POKE ROCK——低卡低脂夏威夷波奇碗

ONE POKE ROCK由Band友和健身愛好者開設，主打健康夏威夷蓋飯。蓋飯可以自由選擇配料，飯底有壽司飯、沙律菜、南瓜藜麥飯；主食則有三文魚、吞拿魚、鳳尾蝦等，搭配特調醬汁及配料分量十足又新鮮！如果不想自選，則推薦「我全都要」，可以品嘗大部分配菜；如果不喜歡吃魚生，主打牛柳片及溫泉蛋的「隔山蛋牛」也是不錯的選擇！

ONE POKE ROCK

地址：大角咀博文街19號地舖



大角咀美食推介【10】莫云——百億富豪私廚主理高級中菜！

位於遨凱酒店內的高級中菜廳莫云MOKONE，由曾任香港百億富豪私廚的雷師傅主理，主打融合潮州菜與粵菜的創新料理，包括幾近失傳的《滿漢全席》菜餚崑崙鮑甫、極考功夫的手工菜荷包鱔、黑松露富貴雞、龍吐珠等。魚子醬賽螃蟹餃、金箔鮮蝦餃、燕窩流心大桃包等精緻點心同樣值得推薦！

莫云

地址：大角咀海輝道18號香港遨凱酒店地下G01號舖



大角咀美食推介【11】松義仙草——自家製仙草超消暑

台灣餐廳「那個」的大角咀總店，由台灣便當美食轉為台式甜品店——松義仙草，主打自家製仙草、季節靚鮮果、剉冰、燒麻糬等，更推出了多款甜品，包括限定燒麻糬、玉文芒丸子愛玉凍、各款仙草凍，還可以加仙草沙冰、椰子、芒果、西瓜冰露。炎炎夏日，最適合的就是來一碗清涼消暑的台灣冰品！

松義仙草

地址：大角咀埃華街116-118號大英樓地下8A號舖



大角咀美食推介【12】月詠——日本過江龍拉麵店

日本人氣拉麵店月詠，首間海外分店就在香港大角咀，餐廳以原木材質設計，相當有鹿兒島本店特色。首推香港限定的胡麻醬燒雞腿拌麵，以餐廳招牌的雞白湯和胡麻汁調製成拌麵汁，加上皮脆肉嫩的慢煮雞肉，非常惹味！另外還有原味雞白湯拉麵、檸檬牛油雞白湯拉麵等以濃厚白湯熬製的拉麵，也是店舖的人氣菜色！

月詠

地址：大角咀海庭道18號奧海城2期1樓146A號舖



大角咀美食推介【13】好吃吃光——肥瘦適中魯肉飯

「好吃吃光」主打多款台式美食如魯肉飯、蛋餅、芋圓及台式特飲。魯肉飯有不同配搭，當中最受歡迎的就是月見海老蚵仔魯肉飯。店家自製魯肉肥瘦比例適中，表面鋪滿粒粒鮮嫩蠔仔，配上蛋黃及其他配料拌勻後，口感味道更佳。餐廳還有其他人氣小食，例如蛋餅、芋泥牛奶及多款地道台式小食及特飲！

好吃吃光

地址： 大角咀博文街4號地舖



大角咀美食推介【14】小島料理——慢煮安格斯牛丼

「小島料理」是大角咀區內的人氣排隊店，以招牌慢煮牛肉丼打響名堂。慢煮牛丼選用美國安格斯牛肉，經過慢煮後仍保留肉汁，肉味濃郁，肉質嫩滑，配上蛋黃及自家製乳酪，層次豐富！慢煮牛丼款式眾多，其中肉眼牛丼肉質較腍，充滿油香，而西冷牛丼則較重肉味及有彈性。店內還有壽喜牛丼、沖繩豬肉塔可飯等日本丼飯，及多款自家製日式甜品！

小島料理

地址：大角咀櫸樹街58號地舖



大角咀美食推介【15】Restoran SAYA——米芝蓮必比登推介炭燒牛肉

「Restoran SAYA」由來自泰國的主廚主理，曾入選米芝蓮必比登推介。必試招牌菜包括「依善炭火燒牛肉」及「依善炭火燒雞串」。前者採用牛隻最珍貴的梅花肉中心部位，肉質軟嫩；後者則使用嫩滑雞腿肉，用泰式調味料醃製，配上炭火燒烤方法烹調，食物帶有獨特焦香味道。餐廳還有「西瓜魚鬆」及「虎蝦檳榔葉面康」等少見的泰式傳統料理。

Restoran SAYA

地址：大角咀嘉善街18號利奧坊地下G701號舖



大角咀美食推介【16】3 CREPEs——人氣日式可麗餅

提到大角咀美食，當然少不了人氣日式可麗餅店3 CREPEs。從店外就看到有多款口味選擇，其中焦糖吉士、抹茶紅豆白玉可麗餅都是大熱口味，每份可麗餅都是即叫即整，餅皮軟糯，內裏吉士、鮮忌廉軟滑，配上自選餡料，十分滿足，建議初次試食可先叫一份。雖然小店只供立食，未有座位提供，但依然成為不少人飯後甜品之選。

3 CREPEs

地址：大角咀博學里3號富多來商場第一期地下1號舖



大角咀美食推介【17】很得輝——即叫即炸雞髀

「很得輝」主打即叫即炸雞髀，在屯門和大角咀都有分店，其生炸雞髀著名程度吸引大批食客慕名而來。皇牌生炸雞髀份量十足，與成年人手掌差不多大小！雞髀裹上麵包糠後生炸7-8分鐘，外皮炸得酥脆可口，內裡雞肉嫩滑，咬開肉汁四溢！另外，店家還有提供不同調味粉讓大家自行添加，有椒鹽、蜂蜜牛油、車打芝士、麻辣等。

很得輝

地址：大角咀鐵樹街19號金堂閣地下18號舖



大角咀美食推介【18】蔥仔越南包——香脆法包＋自家配方扎肉

「蔥仔越南包」是區內的小食名店，只售賣一道九吋長的Banh Mi，可選擇買半個或全個。法包即叫即做，且餡料眾多，包括自家配方扎肉、烤肉、肝醬、肉鬆、醃蘿蔔、蔥段、芫荽和辣椒等餡料。法包新鮮且十分香脆，全個只售$50，配餐可選湯或菜亦只售$58起，性價比十足！

蔥仔越南包

地址：大角咀櫸樹街52號地舖



