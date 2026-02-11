CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜百年古堡聽音樂+情侶必去+獨家9折

香港好去處｜CandleNight｜宮崎駿音樂會2026｜還有什麼比在百年古堡聽燭光音樂會更浪漫的事？宮崎駿燭光夜音樂會將於2026年2月15日，再次登陸香港僅存的城堡式建築香港大學大學堂，讓大家在古堡之中被萬千燭光包圍，細膩動人的弦樂將帶你穿梭各大宮崎駿人氣作品之中，讓你暫時忘卻置身香港，隨音樂走進一個又一個的夢幻國度。現時門票還有獨家2人同行9折優惠，詳情即看外文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。而今次音樂會將再度回歸擁有百年歷史的香港法定古蹟香港大學大會堂。當萬千燭光徐徐亮起，和暖的光線渲染整個歐式古堡，細膩動人的弦樂將重新演繹多首日本音樂大師久石讓的電影音樂。

當中包括被視為宮崎駿動畫音樂的巔峰代表作之一的〈Carrying You〉；以及帶有淡淡憂傷，氛圍感十足的〈One Summer's Day〉等，這些音樂將牽引著你穿越到宮崎駿的夢幻國度，以不一樣的方式讓你再次感受故事所帶來的感動。 👉🏻01獨家9折門票✨

宮崎駿燭光夜音樂會再次登陸香港僅存的城堡式建築香港大學大學堂。（官方圖片）

CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜宛如與故事角色經歷連串旅程

宮崎駿燭光夜音樂會已率先公布歌單，當中包括《風之谷》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》及《天空之城》，總有一首能觸動你的心弦。

宮崎駿燭光夜音樂歌曲編排亦充滿巧思，首先以《風之谷》的〈Kushana No Sinryaku〉拉開序幕，歌曲氣勢磅礡、極具張力，讓你瞬間投入其中；接著以《魔法公主》的〈The Journey to the West〉帶來更壯闊的旋律，循循引導你進入緊張刺激的故事高潮，接著以《魔女宅急便》的〈A Town With an Ocean View〉轉折，就像經歷冒險後，推開一扇海邊小屋的窗戶，迎來一陣清新的海風般，帶你回到無憂的童話國度。整個音樂會宛如將宮崎駿的佳作濃縮成一場音樂盛宴，與不同的故事角色展開一赴又一赴的旅程。

👉🏻01獨家9折門票✨

宮崎駿燭光夜音樂會歌單（播放清單的順序與歌曲曲目以最終確認為準）：

風之谷｜Kushana No Sinryaku

魔法公主｜The Journey to the West

魔女宅急便｜A Town With an Ocean View

魔女宅急便｜Departure

龍貓｜Stroll

龍貓｜Tonari No Totoro

千與千尋｜One Summer’s Day

千與千尋｜Always With Me

千與千尋｜Waltz of Chihiro

哈爾移動城堡｜The Merry go round of life

天空之城｜carrying you



CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

CandleNight宮崎駿燭光音樂會已有二人同行獨家9折優惠，人均只需$495便可進場！ 👉🏻01獨家9折門票✨

二人套票（大小同價）：$990｜人均$495｜原價$1,100

單人票（成人／小童）：$550



CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

活動日期：2026年2月15日（星期日）

地點：香港大學大學堂

時間：20:30

演出時長：60分鐘



CandleNight宮崎駿燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略