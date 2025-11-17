天文台料周二急降溫一夜跌12度　保溫杯7大禁忌　做錯飲品或變壞

天文台｜天文台指，一道冷鋒會在今晚（17日）至明日（18日）初時橫過廣東沿岸，天氣顯著轉涼。天文台九天天氣預報指，本港將由今日最高氣溫27度，跌至明日最低15度，意味一夜跌12度。天文台分區天氣預報更顯示，有多達10個分區在周三（19日）早上6時僅13度，其中打鼓嶺更低見11度，達寒冷水平。



天氣寒冷，想隨身喝杯暖水，就要帶備保溫杯！不過，正確使用保溫杯原來都有技巧，消委會就曾經教大家如果延長保溫杯保暖效果。適逢氣溫急降，《香港01》好食玩飛記者就整理了消委會報告，列出7大正確使用保溫杯貼士！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料明日（18日）氣溫急降至最低15度。（天文台官網截圖）

天文台料周三分區低見11度

天文台預料，一道冷鋒會在今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，香港本周中期風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。

天文台預計今日最高氣溫為27度，但隨著冷鋒壓境，跌至明日最低15度，意味一夜跌12度。天文台分區天氣預報更顯示，在周三早上6時，有多達10個分區僅13度；而石崗及打鼓嶺分別低見12度及11度，已達寒冷水平，市民外出時謹記穿著足夠保暖衣物。

不過，天文台亦預測，廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫將逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

天文台預料，周三早上6時，有多達10個分區僅13度，包括上水、流浮山、大埔、屯門、沙田、青衣、西貢、將軍澳、坪洲、長洲。（天文台官網截圖）

消委會保溫杯7大貼士｜最好別裝咖啡濃茶？1招即可延長保溫效果

天寒地凍，想隨身飲杯暖水，最好當然是帶備保溫杯！消委會就曾推出報告，列出多個正確使用保溫杯的貼士：

保溫杯使用貼士【1】延長保溫效果

不少人平時將飲料直接倒入保溫杯和保溫壺中，然後就出門了。然而，如果想提高保溫效果，可以先倒入少量熱水或冰水來預熱或預冷容器，等待一段時間後再將水倒掉，然後再倒入熱飲或冷飲。這樣就能延長飲品的保溫或保冷時間。

保溫杯使用貼士【2】千萬不要斟過量

消委會指，過份撞擊保溫杯會使杯中真空層遭到破壞，影響保溫效能。另外，斟過量液體會使杯口塑膠或橡膠長時間浸在熱液內，加速老化變硬的狀況，影響保溫杯的密封性，所以飲料最適合加至杯／壺口下1至2厘米，讓杯口塑膠減少接觸熱液。

保溫杯使用貼士【3】盡量選購較大的保溫杯

原來保溫杯的大小都會影響保溫效果。一般而言，保溫容器容量越大，保溫能力就會越好，想有更好保溫效果就不妨選購大的保溫杯。當然，容器的隔熱材料和蓋的緊密程度及所用物料亦有影響。

消委會指，保溫容器容量越大，保溫能力就會越好。（圖片來源：photo-ac）

保溫杯使用貼士【4】咖啡濃茶宜避開 2種飲品忌放

消委會提醒有兩種飲品忌放保溫杯。第一就是有氣的碳酸飲品如汽水，因為加入汽水有機會令保溫杯內部壓力過大，導致飲品噴出。第二就是酸性強的飲料，好像果汁或乳酸飲品，飲品都會容易變壞。

雖然味道重、顏色深的飲品如咖啡、濃茶，並不會影響保溫杯的功能，但是味道與顏色都容易殘留，因此消委會建議不宜長時間用保溫杯來盛載這些飲品。

雖然咖啡、濃茶並不會影響保溫杯的功能，但是味道與顏色都容易殘留。(VCG)

保溫杯使用貼士【5】適當清洗保溫杯 有效延長壽命

消委會建議，每次使用保溫杯後，尤其並非裝載清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬或色素殘留。由於蓋的縫隙通常較難清洗，必須注意清潔，建議可將蓋子和密封膠圈拆開清洗，晾乾後緊記將密封膠圈正確裝回原位，以免漏水。

保溫杯使用貼士【6】忌用洗碗機、漂白劑、硬刷清潔

消委會指出，洗碗機、漂白劑和硬刷都不適宜清洗保溫杯。清潔保溫杯最適宜用海綿、軟布、軟刷，並用手洗。

保溫杯使用貼士【7】小蘇打粉辟異味

如果保溫杯散發異味，其實可以用食用小蘇打粉清潔。只需用保溫杯裝載熱水，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。

只需用保溫杯裝載熱水，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後，就可有效去除保溫杯部分污漬和異味。（Getty Images/iStockphoto）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略