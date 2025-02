西沙GO PARK交通方法｜園內7大設施｜期間限定GO OUT FEST市集

西沙GO PARK懶人包!全新地標「西沙GO PARK」將於1月22日盛大開幕,提供免費遊樂設施、寵物公園、專業級運動場所、餐飲及娛樂設施,令人非常期待!《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合西沙GO PARK 7大必睇亮點以及詳細交通方法助你輕鬆前往!即看內文!



全新地標西沙GO PARK 1.22開幕 13大交通方法最快5分鐘到!

西沙GO PARK將於2025年1月22日開幕。(圖片來源:西沙GO PARK)

全新地標西沙GO PARK將於1月22日盛大開幕!西沙GO PARK是新鴻基地產在西貢區打造的大型綜合發展項目,糅合室外與室內、集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標,設有3大免費遊樂設施、餐飲美食、運動旗艦店等,總面積超過130萬平方呎!

西沙GO PARK位處烏溪沙及西貢之間,雖然位置較偏遠,但交通同樣方便,從馬鞍山、烏溪沙、沙田、大水坑、大學站或西貢都可以輕鬆抵達!以下為大家整合13大交通方法,最快5分鐘抵達!

西沙GO PARK交通方法:

巴士:

方法【1】城巴582線 — 白石角 ↺ 西沙及十四鄉(途徑港鐵大學站)

方法【2】城巴581線 — 馬鞍山市中心→西沙及十四鄉(途徑港鐵烏溪沙站)

方法【3】九巴287線 — 港鐵大學站 ↺ 西沙GO PARK

方法【4】九巴99線 — 西貢→恆安(田寮站下車步行5分鐘)

方法【5】九巴99線 — 恆安→西貢(途徑港鐵馬鞍山站及烏溪沙站;馬牯纜站下車步行5分鐘)

方法【6】九巴299X線 — 西貢→沙田市中心(田寮站下車步行5分鐘)

方法【7】九巴299X線 — 沙田市中心→西貢(途徑港鐵大水坑站;馬牯纜站下車步行5分鐘)

方法【8】周末寵物巴士遊九巴PB5線 — 沙田→馬鞍山→西沙→西貢→西沙→馬鞍山→沙田



小巴:

方法【9】小巴807K線 — 港鐵大學站→三杯酒(途徑港鐵馬鞍山站及烏溪沙站)



自駕(西沙GO PARK設有停車場)或的士:

方法【10】港鐵烏溪沙站 — 車程5分鐘

方法【11】港鐵大學站 — 車程9分鐘

方法【12】港鐵沙田站 — 車程12分鐘

方法【13】西貢市中心 — 車程10分鐘



GO OUT FEST文化市集@西沙GO PARK

西沙GO PARK於2月21日至3月16日聯乘戶外潮流雜誌GO OUT HONG KONG推出「GO OUT FEST」生活文化祭,邀請近20個參展單位,一連4星期舉辦戶外潮流文化市集!首兩星期是以寵物為主題的「We Love Pets & Nature」,為寵主們介紹戶外及室內最HIT的寵物用品、衣飾及食物,而後2星期是以汽車露營為主題的「Car Camping & Outdoor Life」,為車主介紹個人化汽車改裝服務及汽車露營戶外裝備,滿足熱愛駕駛到戶外的山友!

GO OUT FEST現場更設3大打卡裝置,包括逾1米高的「GO OUT」巨型英文字母擺設、日系露營戶外場景、特製小木屋「GO OUT HUB」,歡迎大家一同去打卡!還有日系插畫家大西土夢作品展,歡迎大家參觀!

+ 1

GO OUT FEST @西沙GO PARK活動詳情:

日期:2025年2月21日至3月16日 (逢星期五、六及日)

時間:下午3時至晚上8時 (逢星期五);中午12時至晚上8時 (逢星期六及日)

地點:新界西沙海映路9號西沙GO PARK中央廣場及2樓晴空公園觀景台



西沙GO PARK亮點【1】歷奇天地 10大遊樂設施/5.4米長滑梯

位於西沙GO PARK擁有為不同年齡人士而設「歷奇天地」。「歷奇天地」以森林歷險為主題,設有10個遊樂設施,包括7條滑梯、親子鞦韆、攀爬架、噴水裝置等,其中一條長滑梯更有5.4米高,非常刺激!

西沙GO PARK亮點【2】兒童遊樂場 無敵海景/可愛小熊主題

「兒童遊樂場」則適合年齡較小的兒童。「兒童遊樂場」以可愛小熊為主題,場內備有滑梯和繩網,家長們則可以坐在一旁飽覽無敵海景好好休息!

西沙GO PARK亮點【3】晴空公園 5.5米長滑梯/觀景台俯瞰西沙全景

「晴空公園」座落於寵物公園旁,設有5.5米高的長滑梯連觀景台,登上觀景台即可俯瞰整個西沙GO PARK園區及西沙的山海美景,超級打卡able!

西沙GO PARK亮點【4】寵物公園 3千呎露營主題/5大免費設施

西沙GO PARK全新打造逾3千呎的「Glamping露營」主題寵物公園,設有5種不同寵物設施,包括Glamping露營打卡位、霧化降溫設施及毛孩專用飲水機。另有設戶外用餐區的餐廳,寵物放電必去!

西沙GO PARK 寵物公園(圖片來源:西沙GO PARK)

西沙GO PARK亮點【5】GO PARK Sports 12大專業規格體育設施

「GO PARK Sports」是佔地面積超過100萬呎的多元化戶外運動公園,提供12種運動的專業運動場地,當中包括:三人籃球場、籃球場、平衡車練習場、足球場、高爾夫球練習場、滾軸溜冰場、網球場等,目前已經開放預約及租用。「GO PARK Sports」另設有可免費使用的單車徑和跑步徑。

西沙GO PARK亮點【6】GO PARK Stadium 24小時健身室/劍擊學校

GO PARK Stadium有5個運動場地及商戶進駐,包括體育賽事、演唱會、文化音樂及舞蹈表演、主題展覽等的「安盛創夢館(AXA Dreamland)」;7米高的戶外攀石場「JUST CLIMB」;4,000平方呎、擁有14米標準四色劍道的「香港劍擊學校」;24小時開放的健身中心,同時提供瑜伽、跳舞、健身課堂的「Super Motion」;以及由藝人方力申主理的「香港游泳學校」。

西沙GO PARK亮點【7】餐飲娛樂商戶 Tesla體驗館/內地過江龍精釀啤酒

西沙GO PARK擁有超過24家商戶陸續進駐,當中包括佔地面積超過3,000平方呎的「Tesla 體驗中心」;首間以運動元素為主題的「美國冒險樂園」;人氣咖啡店「KAHU COFFEE」開設的寵物友善點心店「CHILL DIM SUM by KAHU」;內地過江龍「貓員外精釀酒館」,全部都超有特色!

