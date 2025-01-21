天文台料年廿八低見7度　保暖8禁忌千萬別做！HEATTECH這樣穿無用

天文台｜保暖着法｜保暖穿衣法｜保暖穿搭｜天文台預料，一道冷鋒會在星期日（25日）橫過華南，下周一（27日）年廿八氣溫急降，市區氣溫或跌至攝氏12度，分區氣温料更低見7度，大家外岀時記得穿上禦寒衣物。與此同時，保暖衣物也有講究，一旦亂著或亂洗就會失去其效用，例如穿HEATTECH原來不可以太鬆身，否則會令保暖功能失效，想知還有保暖衣物有什麼禁忌？即看下文啦！



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天文台預測年廿八（1月27日）早上清晨6時，分區低見7度！（香港天文台截圖）

香港天文台預測，一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣。天文台預料，本港下周一年廿八當天氣溫急降至12度，當日早上清晨6時，打鼓嶺分區或低見7度。大家返工返學記得穿上足夠禦寒衣物！不過穿保暖衣物也需技巧，否則影響衣物的保暖功效，著完等於無著就不好啦！

保暖禁忌｜【1】切忌HEATTECH內再有打底衫

在日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》中，UNIQLO負責保暖HEATTECH內衣的部長中野正海指出，HEATTECH原理是吸收皮膚表層的水蒸氣，從而產生發熱、保暖的功效。換言之，HEATTECH必須要貼著皮膚穿著，大家切忌在HEATTECH內再有一層打底衫，這樣做會降低保暖功效。

HEATTECH必須要貼著皮膚，切忌HEATTECH內有一層打底衫!（台灣UNIQLO官網圖片）

保暖禁忌｜【2】切忌穿上不貼身HEATTECH

中野正海亦指出，不要買過鬆的HEATTECH，因為若皮膚跟HEATTECH的空隙、距離過大，會影響HEATTECH吸收皮膚表層水蒸氣的效能，而無法發揮保暖作用。

不要買過鬆的HEATTECH，皮膚跟HEATTECH的距離過大，會影響HEATTECH的保暖作用。(日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》截圖)

保暖禁忌｜【3】切忌穿上半乾濕HEATTECH

中野正海也提醒，切忌穿上未完全乾透的HEATTECH，因為過多水分黏附在特殊纖維上，會令纖維失去保暖作用。

保暖禁忌｜【4】切忌皮膚長時間接觸暖包

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，不少人會把暖包放入口袋內搓揉，但其實皮膚切忌跟暖包長時間接觸，福田千晶稱這樣會造成慢性燙傷和皮膚變得乾燥的情況，建議使用暖貼貼在腰側和背頸會更佳。

使用暖包時不要長時間接觸皮膚，以免造成低溫燙傷。（資料圖片）

保暖禁忌｜【5】切忌把羽絨丟進洗衣袋清洗

台灣洗衣達人沈富育曾在訪問中提到，清洗羽絨也有技巧，有不少想把羽絨保養得好，會誤以為把羽絨塞進洗衣袋再放進洗衣機清洗會更好，但洗衣達人稱這做法是無法把羽絨清洗乾淨、除菌。

保暖禁忌｜【6】切忌用直立式洗衣機清洗羽絨

沈富育也提醒大家，切忌使用直立式洗衣機清洗羽絨，因為該款洗衣機的攪拌器會削弱羽絨保暖功效，所以建議最好使用滾筒式洗衣機清洗羽絨。

切忌使用直立式洗衣機清洗羽絨，建議最好使用滾筒式洗衣機清洗羽絨。(Freepik)

保暖禁忌｜【7】切忌添加柔順劑清洗羽絨

沈富育指，假若添加柔順劑清洗羽絨，羽絨的纖維會被柔順劑包覆，使孔洞變得非常小，保暖功能便會降低。

保暖禁忌｜【8】切忌把洗好羽絨直接在陽光下曬乾

洗又稱，洗好羽絨後，如果把它直接在陽光下曬乾，或會使羽絨褪色，建議洗好後，先在室內陰乾2至3天，再用膠管拍散結球的羽絨，再陰乾2至3天讓羽絨全乾即可。

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