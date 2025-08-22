六合彩領獎懶人包｜金多寶一注獨中8000萬！領獎有限期？去邊領？

六合彩｜幸運二金多寶｜六合彩領獎懶人包｜「開鑼金多寶」將於9月6日（星期六）舉行，幸運兒如以10元一注獨中，頭獎估計高達8,000萬元！此外，在9月7日（星期日）的沙田賽開鑼日更會特設高達2,800萬元的多寶巨賞，加起來總共有1.08億元的獎金！但要留意，「開鑼金多寶」的開售日期仍有待馬會公布。



如果幸運地中了頭獎要怎樣領獎？原來投注站投注和電話投注領獎方法略為不同！《香港01》「好食玩飛」記者整合了六合彩領獎懶人包，讓大家做準好準備，限期前去兌換獎金！



不少人也有過同樣疑問，如幸運地中了大額的六合彩獎金，是否需要打1817（香港賽馬會熱線）去登記才能領取？又或者需要在指定日期內領取獎金，否則過了領獎期限，便會和獎金失諸交臂？以下領獎須知，早日掌握，中頭獎時便不會興奮到「慌失失」。

香港人的共同願望，便是中六合彩頭獎。每逢有巨額獎金，投注站都會大排長龍。（資料圖片）

六合彩領獎懶人包｜六合彩獲獎資格

頭獎：選中6個攪出號碼；獎金不少於港幣800萬元。

二獎：選中5個攪出號碼＋特別號碼。

三獎：選中5個攪出號碼。

四獎：選中4個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣9,600元。

五獎：選中4個攪出號碼；固定獎金港幣640元。

六獎：選中3個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣320元。

七獎：選中3個攪出號碼；固定獎金港幣40元。



除了頭獎固定不少於港幣800萬元外，二獎及三獎均會因應該期的獎項獲獎注數而有所不同。值得注意的是，當獎金高於特定金額或不同的投注方式時，領獎方法也稍為不同。

六合彩領獎懶人包｜六合彩投注方法

現時香港賽馬會提供4種六合彩投注的渠道，包括：熱線電話1886、「固定指示」服務熱線1818、現金投注及網上App投注，根據不同投注方式，領獎方法也有不同。

1. 熱線電話1886：

擁有投注戶口，致電1886透過簡單的語音指示購買六合彩。

2. 「固定指示」服務（熱線1818）：

擁有投注戶口，可於馬會顧客服務熱線1818使用互動語音系統，於指定日期內購買六合彩，每期投注款額將在攪珠前一晚在投注戶口扣除。

3. 現金投注（場外投注站）：

在香港賽馬會設立的場外投注站內，於櫃檯購買六合彩。

4. 網上投注（手機App、賽馬會投注網站或電子錢包自助機）：

通過手機應用程式、賽馬會網站或在投注站內的電子錢包自助機線上購買六合彩。

除了手機App和投注站外，其實香港賽馬會也有提供網上投注服務。（截圖自香港賽馬會網站）

六合彩領獎懶人包｜六合彩領獎方式

如果你以為中六合彩，坐定定便能收錢，那就大錯特錯了！其實不同的六合彩投注方式有不同的領獎方法！

1. 電話投注（熱線1886、「固定指示」服務熱線1818）：

當系統開始發放獎金時，獎金便會自動存入中獎人士之投注戶口，無須再致電到1817登記。

2. 現金投注（場外投注站）：

金額100萬元或以下：可直接前往任何一間場外投注處或馬場投注櫃位領取現金或支票。

金額100萬元以上：需前往跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓領取支票，不需致電登記。

3. 網上投注：

金額500萬元或以下：不用登記，系統會自動把獎金直接存入投注戶口內。

金額500萬元以上：亦不用登記，馬會系統會將獎金自動存入投注戶口內。

換言之，無論你是以哪種方式投注，中獎後都不用致電1817。不過，幸運兒仍須要注意領獎期限！

記者曾向香港賽馬會的AI顧客服務智能助理查詢六合彩領獎詳情。（AI顧客服務智能助理對話截圖）

六合彩領獎懶人包｜領獎期限

中獎人士必須在有關攪珠舉行日期後起計60天內領獎，如未能在有效期內領取獎金，將會被沒收。例如3月1日舉行攪珠，則可於3月1日當天至到4月30日內任何一天領取。

中獎也要注意領獎期限。（資料圖片）

（全文完）