六合彩領獎懶人包｜金多寶頭獎6800萬！領獎有限期？去邊領？
六合彩｜幸運二金多寶｜六合彩領獎懶人包｜「六合彩幸運二金多寶」將於今日（11月4日）舉行，幸運兒如以10元一注獨中，頭獎估計高達6,800萬元！如果幸運地中了頭獎要怎樣領獎？原來投注站投注和電話投注領獎方法略為不同！《香港01》「好食玩飛」記者整合了六合彩領獎懶人包，讓大家做準好準備，限期前去兌換獎金！
不少人也有過同樣疑問，如幸運地中了大額的六合彩獎金，是否需要打1817（香港賽馬會熱線）去登記才能領取？又或者需要在指定日期內領取獎金，否則過了領獎期限，便會和獎金失諸交臂？以下領獎須知，早日掌握，中頭獎時便不會興奮到「慌失失」。
六合彩領獎懶人包｜六合彩獲獎資格
頭獎：選中6個攪出號碼；獎金不少於港幣800萬元。
二獎：選中5個攪出號碼＋特別號碼。
三獎：選中5個攪出號碼。
四獎：選中4個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣9,600元。
五獎：選中4個攪出號碼；固定獎金港幣640元。
六獎：選中3個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣320元。
七獎：選中3個攪出號碼；固定獎金港幣40元。
除了頭獎固定不少於港幣800萬元外，二獎及三獎均會因應該期的獎項獲獎注數而有所不同。值得注意的是，當獎金高於特定金額或不同的投注方式時，領獎方法也稍為不同。
六合彩領獎懶人包｜六合彩投注方法
現時香港賽馬會提供4種六合彩投注的渠道，包括：熱線電話1886、「固定指示」服務熱線1818、現金投注及網上App投注，根據不同投注方式，領獎方法也有不同。
1. 熱線電話1886：
擁有投注戶口，致電1886透過簡單的語音指示購買六合彩。
2. 「固定指示」服務（熱線1818）：
擁有投注戶口，可於馬會顧客服務熱線1818使用互動語音系統，於指定日期內購買六合彩，每期投注款額將在攪珠前一晚在投注戶口扣除。
3. 現金投注（場外投注站）：
在香港賽馬會設立的場外投注站內，於櫃檯購買六合彩。
4. 網上投注（手機App、賽馬會投注網站或電子錢包自助機）：
通過手機應用程式、賽馬會網站或在投注站內的電子錢包自助機線上購買六合彩。
六合彩領獎懶人包｜六合彩領獎方式
如果你以為中六合彩，坐定定便能收錢，那就大錯特錯了！其實不同的六合彩投注方式有不同的領獎方法！
1. 電話投注（熱線1886、「固定指示」服務熱線1818）：
當系統開始發放獎金時，獎金便會自動存入中獎人士之投注戶口，無須再致電到1817登記。
2. 現金投注（場外投注站）：
中獎少於港幣100萬元：可於各場外投注處或馬場以現金或支票方式領獎
中獎多於港幣100萬元：可於跑馬地體育道1號馬會總部大樓以支票方式領獎
3. 網上投注：
中獎少於港幣500萬元：自動派彩，獎金將直接存入投注戶口內；
中獎多於港幣500萬元的頭獎或二獎：毋須登記，於指定登記時間結束後，系統開始發放獎金時，獎金將自動存入投注戶口內，而登記時間截至攪珠當天的翌日下午五時。
換言之，無論你是以哪種方式投注，中獎後都不用致電1817。不過，幸運兒仍須要注意領獎期限！
六合彩領獎懶人包｜領獎期限
中獎人士必須在有關攪珠舉行日期後起計60天內領獎，如未能在有效期內領取獎金，將會被沒收。例如3月1日舉行攪珠，則可於3月1日當天至到4月30日內任何一天領取。
