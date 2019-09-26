【土瓜灣掃街】5間小區街坊菜館！名物南乳雞球、鑊氣拔絲咕嚕肉

土瓜灣小區自成一角，裡面充滿本地人情，美食方面當然有不少本地小店出品，有鑊氣十足的中菜館、又有純白Cafe歎精品咖啡，還有名物南乳雞球米線等，即刻出發！

【1】豬油撈飯滿油香拔絲咕嚕肉夠鑊氣@楚撚記

想不到土瓜灣小巷裡竟藏著這間「懷舊大牌檔」，餐廳裝潢懷舊，牆壁之上，除了張貼了不少帶七、八十年代感覺的復古海報介紹菜式之外，更有一塊大鐵板，上面印著「晚飯宵夜、鑊氣小炒」的紅漆油噴字，亦掛著108道墨綠色的菜式名牌。菜牌上的字，是他們特意到旺角新填地街找老師傅手鑿而成，極有香港本土味道。

菠蘿拔絲咕嚕肉，咕嚕肉乃大牌檔必叫菜式之一，要煮得好吃一向很考工夫，而這裡的咕嚕肉做法依舊傳統，用脢頭肉夠爽口，但就加上更考功架的拔絲，賣相極精緻，味道亦一流，但由於要大廚親手逐個做，每次起菜至少需時10分鐘。雖然並沒設每日限量，但要吃到這個酒店級賣相的拔絲咕嚕肉，少點耐性也不行。

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菠蘿拔絲咕嚕肉（梅頭） $68；這裡的咕嚕肉做法依舊傳統，用脢頭肉夠爽口，但就加上更考功架的拔絲，賣相極精緻。（鄭子峰攝）

+ 11 + 10 + 9

楚撚記 地址：土瓜灣馬頭圍道187號地下2,4號舖 營業時間：星期一至日 5:30pm-3am（截單時間 2am）

【2】香辣海鮮豆腐湯泡菜任添@朴先生韓國料理

這間由韓國人主理的韓國菜館，有熱騰騰的石鍋海鮮豆腐湯，還有香脆的泡菜煎餅，而且跟足韓國餐館一樣，前菜任添，一口開胃的泡菜，一口香辣的海鮮湯，好滿足啊！

店主朴先生是韓國人，與家人在土瓜灣開了這間餐廳一年多，跟韓國很多餐廳一樣，這裡會提供大量前菜，給客人免費添加。紅彤彤的海鮮豆腐湯，加入了不同的海鮮，還有從韓國空運而來的辣椒醬，一起煮滾，辣椒醬的味道很濃烈，但不會完全遮蓋海鮮的鮮味，原本雪白的豆腐充滿辣醬的香味，有濃味的湯，又怎可以缺少一碗白飯呢，湯撈飯才是皇道！

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石鍋海鮮豆腐湯 $128。（e肚仔圖片）

+ 5 + 4 + 3

朴先生韓國料理 地址：土瓜灣譚公道77號地舖 營業時間：星期一 6pm-11pm；星期二至日 10am-11pm

【3】社區純白小店歎精品咖啡@On the Hill Coffee Bar

店主兼咖啡師 Dorothy，以前住在土瓜灣，自小就在這裏讀書成長，眼見中上環的咖啡店開到成行成市，九龍區的卻寥寥可數，故此開店時，腦海首先閃過的選址，就是回到最熟悉的地方。「以往去旅行的時候，總覺得社區咖啡店有一種魅力，那種人與人之間很Close的感覺，讓人很嚮往。」仔細量度着水溫的她謂。的確，土瓜灣的Cafe少之又少，John Choy、樓上、Take a Break，五隻指頭數得完，唯有店子以Coffee Bar自居，賣點明確，不是「文青打卡」、也沒有浮誇呃Like的食物，就是純粹的賣咖啡。

店舖設計簡約，空間感十足，還欠一份親切感，這就取決於咖啡師的性格。要知道香港的用餐文化向來保守，客人總是跟廚師坐得老遠的，Dorothy 就希望客人喝咖啡之餘，也能打開心扉，故店內設有吧檯位置，鼓勵交流。「特別喜歡跟客人分享咖啡知識、趣事見聞，有時客人只是怕醜，故自己不時都會採取主動，打開話題。希望他們以後來到，都會有種回家的感覺。」

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店舖裝潢一貫純白格調，散發出一股小清新，又設戶外座位，客人可以吹著風歎啡，同時方便養狗人士。（曾兆璋攝）

+ 4 + 3 + 2

On the Hill Coffee Bar 地址：土瓜灣漆咸道北435-439號寶暉大廈地下2號舖 營業時間：星期一至五 11am - 8pm，星期六、日 10am - 8pm

【4】10年好姊妹兌現承諾 合伙小區大賣港式甜品@糖妃Sweetie

土瓜灣小區裡新開的一間甜品店，店裡不是製作天花龍鳳的造型甜品，而是最基本的港式糖水，豆花、楊枝甘露、紅棗桂圓燉桃膠等，愈簡單愈考功夫，「我哋真係想畀客人一個舒適啲嘅環境，唔係好似出面咁食完就走，我哋呢度有音樂、有電視睇，想畀人享受美食，唔係為做生意而做生意，賺嘅利潤都唔係好大，賣平民價錢，但五星級嘅享受！」店主們Charlie、Moon、阿秀，憑著學生時期的夢想與承諾，開了這間甜品小店。

香港地飲食業流轉速度快，講到會否怕這一番心血，到頭來還是失敗收場，她們表示會竭盡全力去做，若然最終都不成功，始終相信過程中必有得著，年紀最小卻予人感覺最成熟的Charlie謂：「當攞個經驗㗎咋，唔緊要㗎，人生梗係有成功有唔成功，唔係每一樣嘢都順事順景㗎啫。」

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要維持跨越10年的情誼，甜品也是一道重要橋樑，「唔知點解就係有個連繫感，我哋成日睇下邊個屋企得閒就上去整糖水，又會去唔同嘅糖水舖度試下，裝下人哋個廚房，睇下依家興啲乜。」（鄭子峰攝）

+ 8 + 7 + 6

糖妃Sweetie 地址：土瓜灣美景街26號地舖 營業時間：星期二至日 3pm-1am；星期一休息

【5】土瓜灣名物 南乳雞球米線@譽麵坊

說到土瓜灣名物，不能缺少這間賣招牌南乳雞球的麵店，基本上有八成人入去食都會叫南乳雞球米線，其雞球出色在於醬汁有別於平常的粉紅色南乳，呈現深啡紅色，味道較濃，​適合愛重口味食客！雞球脆而不膩，肉質香滑，一咬下更有雞油溢出，炸雞遇上微酒香南乳，難怪是招牌菜。湯底則屬清淡，每碗米線都會配上雪菜，清淡得來也不會覺得「口寡寡」！

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