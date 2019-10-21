清真寺歎平價點心　推介香港4大清真菜館　必試名人熱捧爆汁牛餅

近日清真寺忽然成為全城焦點，其實香港百多年來華洋雜處，民間有不少清真美食。本篇為大家推介香港4間清真美食，全部都有清真認證，百份百清真食材，就連名人都熱捧！

清真牛肉館作為超過30年的老字號，店內食材全獲清真認證。（圖片來源：IG@ericchu3618）

【1】名人熱捧@清真牛肉館

提到香港的清真美食，不得不提位於九龍城的「清真牛肉館」，店舖裝潢簡潔，以回教的傳統顏色綠色及白色為主調，店舖沒有華麗設計卻憑美味的清真美食，成功吸引不少美食老饕，就連藝人肥媽、楊思琦、蘇施黃等都專程光顧，連食家蔡瀾都大讚店內的牛肉餅，曾在專欄大讚：「全港認第二，就沒人敢認第一」。

招牌牛肉餅，上桌時熱辣辣的，咬開時充滿肉汁，外皮薄而香脆，據知平均每日賣出超過1,000個，絕對是必食之選！。（圖片來源：FB@The Halal Food Blog）

清真牛肉館作為超過30年的老字號，店內食材全獲清真認證，菜式以牛及羊為主，按圖看店內的美食推介吧！

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清真牛肉館Islam Food 地址：九龍城龍崗道 1 號 營業時間：11:00-22:45 電話：23822822

【2】北方清真菜@馬家莊清真館

位於深水埗的馬家莊清真館，店主與九龍城的「清真牛肉館」老闆是同一家族，老闆娘是九龍城名店清真牛肉館馬家女兒，包餃做餡餅有一手，招牌小食包括：牛肉餡餅、京葱羊肉餡餅、大餅牛肉卷、葱油餅等。除了小吃，「馬家莊」屬於街坊小店，主打北方清真菜，必嘗店內的咖哩羊腩，醬汁選用巴基斯坦紅咖喱，入口夠香帶微辣，羊腩帶有少許骨和脂肪，肉質軟腍卻不失咬口，再搭配香口的蔥油餅，令人想一試再試！

推介咖哩羊腩配蔥油餅（圖片來源： IG@ feedmeguru）

除了清真菜外，店內亦主打北方小炒如：上海粗炒、滑蛋牛肉飯、糖醋魚塊、砂鍋雲吞雞以至麻婆豆腐、紅油抄手、上海炒年糕、乾葱豆豉雞和杞子桂花糕也可以在餐牌內找到。

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+ 4 + 3 + 2

馬家莊清真館 地址：深水埗長沙灣道21-25號地下A舖 營業時間：11:30-23:00 電話：27876108

【3】平價印度菜@阿拉丁咖喱屋

提到香港的印度咖哩料理，大多數朋友都會聯想起重慶大廈，但其實在銅鑼灣都有一間主打清真食材的印度菜餐廳——阿拉丁咖喱屋 。店舖位於銅鑼灣羅素街的大廈2樓，掛有大大個綠色招牌寫上阿拉丁咖喱屋 Aladin Mess，店內選用有清真認證的食材，提供多款口味咖喱，如乾咖喱、乳酪咖喱、椰汁咖喱，推介去骨燒烤雞、乳酪濃汁蝦等。

店內的去骨燒烤雞，入口嫩滑惹味。（圖片來源：IG@herroom.id）

記者推介店內的皇牌套餐（二人套餐），每位約100多元，套餐包括：印度菜角、去骨燒烤雞、印度烤餅及兩杯餐飲，絕對令你捧腹而回，而且味道不俗，前菜印度菜角即叫即炸，入口香脆，內層包上咖喱薯蓉，再配上薄荷醬，入口清新，店內的去骨燒烤雞，以多種香料將雞髀肉醃製，再放入焗爐烤製，入口嫩滑惹味。

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阿拉丁咖喱屋 地址：銅鑼灣羅素街60號富興大廈2樓 營業時間：11:45-15:00；18:00-22:45 電話：28080250

【4】平價點心@清真寺餐廳

位於灣仔有一座清真寺，內裏除了有禮拜殿、圖書館等設施，更有一間伊斯蘭中心餐廳，店內是全港唯一供應伊斯蘭式的廣東早茶，店內環境似一間食堂，放置了多張大圓桌，大堂一角有點心車擺放着一籠籠點心，牆上貼上食物的種類及價錢，大多數是10多元一籠，點心外表與一般的粵式製法相似，但不同的是食物都沒有使用豬肉或豬油，肉食都是經過清真儀式宰殺，包括宰殺前念經，令伊斯蘭可以安心食用。

全港唯一清真點心。（資料圖片）

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+ 6 + 5 + 4

特別一提，以往伊斯蘭中心餐廳會開放給非回教徒食用，但近來餐廳已表明現只接受伊斯蘭信眾享用了！