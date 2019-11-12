捲入反逃犯條例風波　一芳水果茶老闆形容一夜間由台灣之光變叛徒

台灣茶飲品牌「一芳水果茶」自從因為內地代理商在8月5日，於官方微博和微信發表反對香港人罷工的言論，捲入反《逃犯條例》風波，令品牌生意大跌。最近，「一芳水果茶」老闆柯梓凱接受了台灣傳媒訪問，首度開腔回應事件。

一夜之間，我就從台灣之光變成賣國賊了！ 「一芳水果茶」老闆柯梓凱

台灣傳媒《商周》訪問一芳老闆柯梓凱，標題為〈一芳反送中風暴後，老闆首度告白：一夜間，從台灣之光變過街老鼠〉。他表示，內地代理商官方微博的立場令品牌瞬間捲入政治議題，不少台灣網友都非常憤怒，更大罵老闆柯梓凱是「賣國賊」，令「一芳水果茶」一夜之間由台灣之光變成過街老鼠。

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老闆柯梓凱在訪問中指出，在微博聲明的一週內，台灣門市的業績下跌七成左右。而由8月5日香港店發出聲明至今，「一芳水果茶」的業績至少虧蝕超過5千萬台幣（約1290萬港元），他更支出了3000萬台幣（約770萬港元）補貼外地加盟店和供應商。而台灣約有30間門市關門，佔約台灣總店數約六分之一。

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窮小子建億元企業

台灣的「一芳」水果茶創辦人柯梓凱成功並非靠父幹，據台灣傳媒報道，他畢業時已立志「30歲時要賺1億（台幣）」。完成兵役後的他銀行戶口存款只有約2500港元，一直同時打幾份工儲錢，同時尋找創業機會，最終將約5萬港元資本，投資到夜市開檔賣果汁和沙冰。

至2009年柯梓凱創立「喬治派克」，主打沙冰等茶飲，至今擁有逾80間分店。不過，柯梓凱事業並非一帆風順，中途曾因經營方向轉變，一度面臨危機，最後他決定回歸飲料行業，以祖母名字開設「一芳」，成功打響知名度，建立億元品牌。