Sukiya牛丼AFURI拉麵來了！3間日本人氣食店攻港　有間米芝蓮一星

近日香港經濟不穩，有飲食業界代表曾估計逾百間食肆會倒閉，而美心集團亦有傳將71家店鋪暫停營業，面對飲食業「寒冬時期」，竟然還有過江龍店敢來香港開設分店！ 本篇介紹3間即將登陸香港的日本人氣餐廳，包括連鎖牛肉丼專門店すき家（Sukiya）、AFURI拉麵店及米芝蓮一星店金色不如帰，為大家解構它們在日本國內有多出名，還有介紹必吃招牌食品。

【1】すき家Sukiya——24小時牛肉丼專門店

這家是日本大型連鎖牛丼專門店，在本國被譽為「三大天王牛肉飯」之一，人氣超高，繼登陸台灣後（譯名食其家）再來香港。主打價廉量多CP值高的牛肉蓋飯，網民推介爆葱牛飯再加洋葱牛肉酸汁，另有鰻魚飯、壽喜燒等。每款丼飯有6種大小可選，非常貼心。

相比食品種類類近的吉野家，Sukiya還有一大特色，就是24小時營業。而由香港店專頁中發現有招聘晚上11時開始工作的店員，因此推斷香港店很大機會同樣全日營業，如若開店排隊太長龍，晚一點去吃宵夜也可以！

すき家香港店 預計開業日期：未公布 預計開設地點：旺角區

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【2】阿夫利AFURI——以柚子鹽味拉麵打響名堂

由i.t引入的這間拉麵店源自神奈川，以當地阿夫利山命名，用上天然食材及水源製作。餐廳主打柚子鹽味拉麵，無論沾麵或雞骨湯麵都有清香的柚子醬汁，還可選健康的蒟蒻麵，其他食品還有辛辣柚子拉麵、迷你丼飯、餃子等。

此店在東京多間分店都經常爆滿，不少愛到日本旅遊的港人都會慕名一試。先後於葡萄牙和新加坡開設分店，最近開托亞洲市場，以香港作為首站。香港店會沿用日本本店的餐單，所以下個月便可以在香港嘗到招牌拉麵了。

AFURI香港店 預計開業日期：12月至1月 預計開設地點：尖沙咀THE ONE L2全層i.t orange forest全新概念旗艦店

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【3】金色不如帰——米芝蓮一星拉麵店

要數本篇3間之中最高質食店就是這間拉麵店，已經連續4年入選為米芝蓮推介拉麵店，還曾獲得一星榮譽，來頭十分猛。主打鹽味及醬油拉麵，醬油豬骨湯底除了海鮮和豚骨，還加入了牛肝菌菇熬製，鮮菇味香濃出眾。

不時會推出特色口味湯底，如日本店推出過鴨湯油脂拉麵，新加坡的分店則有牡蠣鰆魚玄米茶湯、番茄蟹湯拉麵等等。即將落戶中環的香港或者也會有限定款式，可以好好期待。

金色不如帰香港店 預計開業日期：12月 預計開設地點：中環國際金融中心商場3樓3020號舖

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